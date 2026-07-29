Vượt trội Honda Vision, xe ga 125cc giá 30,8 triệu đồng siêu tiết kiệm xăng, thiết kế thực dụng hợp đi đô thị

Sánh ngang SH, xe ga 169cc giá 45,8 triệu đồng sở hữu công nghệ vượt tầm, rẻ hơn Air Blade GĐXH - Xe ga 169cc với mức giá quy đổi khoảng 45,8 triệu đồng gây chú ý trang bị hiện đại như ABS hai kênh, kiểm soát lực kéo TCS và màn hình màu TFT 5 inch.

Xe ga 125cc siêu tiết kiệm xăng, thiết kế thực dụng hợp đi đô thị

Kymco KS125 là mẫu xe tay ga với giá bán quy đổi chỉ hơn 30 triệu tại Trung Quốc. Ảnh: Tổng hợp

Phân khúc xe tay ga phổ thông 125cc tại Trung Quốc đang chứng kiến cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa các thương hiệu nội địa và các hãng liên doanh.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của Kymco KS125 là bình xăng dung tích 9 lít, lớn hơn đáng kể so với mức phổ biến 6-7 lít trên nhiều mẫu xe tay ga 125cc hiện nay.

Với mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 2,2 lít/100 km trong điều kiện hỗn hợp, mẫu xe có thể di chuyển hơn 400 km sau mỗi lần đổ đầy nhiên liệu, mang lại lợi thế cho người thường xuyên đi xa hoặc sử dụng xe với cường độ cao.

Xe với dung tích bình xăng dung tích 9 lít, lớn hơn đáng kể so với mức phổ biến trên thị trường hiện tại. Ảnh: Tổng hợp

Ở phiên bản Cao cấp, Kymco còn trang bị hệ thống ABS hai kênh kết hợp kiểm soát lực kéo TCS. Đây là những tính năng an toàn vốn thường xuất hiện trên các mẫu xe có giá bán cao hơn, giúp tăng độ ổn định khi phanh gấp hoặc vận hành trên mặt đường trơn trượt.

Bên cạnh đó, xe sử dụng động cơ 125cc quen thuộc của Kymco, được đánh giá cao về độ bền, khả năng vận hành ổn định và chi phí bảo dưỡng hợp lý.

Bên cạnh những ưu điểm về trang bị, Kymco KS125 cũng tồn tại một số điểm hạn chế trong quá trình sử dụng.

Xe có trọng lượng tương đối lớn so với kích thước tổng thể, khiến khả năng tăng tốc và vận hành khi chở hai người hoặc leo dốc không thực sự nổi bật.

Ngoài ra, chiều cao yên được đánh giá ở mức khá cao. Theo một số trải nghiệm thực tế, ngay cả người lái cao khoảng 1,70 m vẫn phải hơi kiễng chân khi dừng xe, điều có thể gây bất tiện đối với người có vóc dáng nhỏ hoặc người mới làm quen với xe tay ga.

Phía sau xe sử dụng giảm xóc đơn đặt lệch, kết hợp chiều dài cơ sở không lớn nên không gian dành cho người ngồi sau còn hạn chế. Khi chở đủ hai người trên những đoạn đường gồ ghề hoặc qua gờ giảm tốc, hệ thống treo có thể bộc lộ sự kém ổn định, ảnh hưởng đến cảm giác êm ái của hành khách.

Trong bối cảnh đó, lợi thế của Kymco KS125 chủ yếu nằm ở thương hiệu đã có nhiều năm kinh nghiệm, động cơ bền bỉ, bình xăng dung tích lớn cùng gói trang bị an toàn vượt trội ở phiên bản Cao cấp.

Honda Vision sẽ có "kình địch" nếu bán chung thị trường với KS125. Ảnh: Tổng hợp

Đối với những người thường xuyên di chuyển quãng đường dài, ưu tiên phạm vi hoạt động và các tính năng an toàn như ABS và TCS, KS125 là lựa chọn đáng cân nhắc sau khi được điều chỉnh giá. Ngược lại, với khách hàng thường xuyên chở gia đình, cần yên xe thấp, không gian ngồi rộng rãi và khả năng vận hành êm ái khi chở hai người, nhiều đối thủ trong cùng phân khúc có thể phù hợp hơn.

Giá xe ga 125cc Kymco KS125

Kymco triển khai chương trình ưu đãi giảm trực tiếp 1.000 Nhân dân tệ cho mẫu KS125 nhằm tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Sau khi áp dụng ưu đãi, giá bán của Kymco KS125 được điều chỉnh xuống còn 7.980 Nhân dân tệ (khoảng 30,88 triệu đồng) đối với phiên bản Tiêu chuẩn và 9.180 Nhân dân tệ (khoảng 35,53 triệu đồng) với phiên bản Cao cấp được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) và kiểm soát lực kéo (TCS).

Mức giá mới giúp mẫu xe nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhóm khách hàng có nhu cầu sử dụng xe tay ga phục vụ di chuyển hằng ngày. Tuy nhiên, khả năng cạnh tranh của KS125 vẫn là dấu hỏi khi thị trường xuất hiện nhiều lựa chọn hấp dẫn trong cùng tầm giá.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.