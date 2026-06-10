Từng cho rằng không sinh con là lựa chọn đúng đắn, nữ đại gia hối hận khi nằm viện

Chọn không sinh con và trống trải xuất hiện khi tuổi già gõ cửa

Ye Tan là nhà báo và nhà bình luận tài chính nổi tiếng tại Trung Quốc. Khi còn trẻ, bà theo đuổi lối sống DINK (Double Income, No Kids), tức hai vợ chồng cùng có thu nhập nhưng không sinh con.

Ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Ye Tan sở hữu những điều mà nhiều người mơ ước: danh tiếng, tài chính ổn định, sự độc lập và tự do trong cuộc sống.

Bà từng tin rằng việc không sinh con giúp mình có nhiều thời gian hơn để phát triển bản thân và tận hưởng cuộc sống theo cách mình mong muốn.

Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi khi bà được chẩn đoán mắc ung thư vú. Dù quá trình điều trị mang lại kết quả tích cực và các bác sĩ không còn phát hiện tế bào ung thư trong cơ thể, trải nghiệm đối mặt với bệnh tật đã khiến bà suy nghĩ khác về cuộc sống.

Ye Tan cho biết mình đã dành phần lớn cuộc đời để làm việc và xây dựng sự nghiệp. Thế nhưng khi bệnh tật ập đến, cảm giác cô đơn ngày càng rõ rệt.

Trên giường bệnh, bà bắt đầu đặt câu hỏi về quyết định năm xưa

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Trung Quốc, Ye Tan thừa nhận bản thân từng nhiều lần tự hỏi liệu quyết định không sinh con có phải là một sai lầm hay không.

Bà cho biết mình đã dành phần lớn cuộc đời để làm việc và xây dựng sự nghiệp. Thế nhưng khi bệnh tật ập đến, cảm giác cô đơn ngày càng rõ rệt.

Điều khiến bà xúc động nhất là chứng kiến những bệnh nhân cùng phòng được con cái tận tình chăm sóc. Họ có người thân đưa đi khám bệnh, hỗ trợ viện phí và luôn ở bên động viên tinh thần.

Theo lời kể của Ye Tan, mỗi khi những bệnh nhân ấy nhắc đến con cái, ánh mắt họ đều ánh lên niềm hạnh phúc và tự hào. Trong khi đó, bà lại cảm nhận rõ sự thiếu vắng một chỗ dựa tinh thần trong giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời.

Khi tuổi tác và bệnh tật đến, nhu cầu được yêu thương trở nên rõ ràng hơn

Ye Tan từng là người phụ nữ tự tin, tài năng và luôn nổi bật trước công chúng. Thành công giúp bà nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều người.

Nhưng theo thời gian, khi sức khỏe suy giảm và cơ thể trở nên yếu hơn, cảm giác cần có người thân bên cạnh ngày một lớn.

Với bà, gia đình lúc này trở thành nơi mang lại sự bình yên và an ủi mà tiền bạc hay danh vọng khó có thể thay thế hoàn toàn.

Chính trải nghiệm cá nhân khiến nữ chuyên gia tài chính nhận ra rằng cuộc sống không chỉ được đo bằng thành tựu nghề nghiệp hay tài sản tích lũy.

Lối sống DINK và những tranh luận chưa có hồi kết

Theo một số khảo sát quốc tế về những người lựa chọn lối sống DINK, nhiều người cảm thấy hài lòng với quyết định không sinh con khi còn trẻ vì được tận hưởng sự tự do và ít áp lực hơn.

Tuy nhiên, ở giai đoạn trung niên hoặc tuổi già, một bộ phận trong số họ bắt đầu đối mặt với cảm giác cô đơn, thiếu kết nối gia đình hoặc gặp các vấn đề về tinh thần.

Dù vậy, không phải ai theo đuổi lối sống DINK cũng hối hận. Trên thực tế, nhiều cặp vợ chồng không có con vẫn duy trì cuộc sống hạnh phúc, chủ động chuẩn bị tài chính và xây dựng các mối quan hệ xã hội bền vững khi về già.

Bản thân Ye Tan cũng cho rằng việc sinh con hay không là quyền lựa chọn của mỗi người. Không có quyết định nào hoàn toàn đúng hoặc hoàn toàn sai.

Điều quan trọng là hiểu rõ những hệ quả có thể xảy ra trong tương lai và sẵn sàng chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.

Bài học từ trải nghiệm của nữ chuyên gia tài chính

Sau biến cố sức khỏe, Ye Tan cho rằng những người quyết định không sinh con nên chuẩn bị kỹ cho tuổi già, đặc biệt là về tài chính và tâm lý.

Theo bà, khi còn trẻ, việc từ chối sinh con có thể là lựa chọn dễ dàng. Tuy nhiên, đến lúc sức khỏe suy giảm, con người thường cần nhiều hơn sự chăm sóc, đồng hành và hỗ trợ tinh thần.

Chia sẻ của Ye Tan đã thu hút hàng chục triệu lượt xem trên mạng xã hội Trung Quốc, đồng thời tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi về giá trị của gia đình, con cái và ý nghĩa của hạnh phúc trong cuộc sống.

Dù mỗi người có một lựa chọn khác nhau, câu chuyện của nữ chuyên gia tài chính cho thấy một thực tế rằng mọi quyết định đều đi kèm những đánh đổi.

Điều quan trọng không phải là chọn con đường nào, mà là hiểu rõ những gì mình có thể nhận được và những điều có thể bỏ lỡ trên hành trình đó.