Về hưu rồi mới hiểu: Người còn được bạn bè, đồng nghiệp nhớ đến thường có chung 2 điều này
GĐXH - Khi còn đi làm, nhiều người có lịch gặp gỡ dày đặc, điện thoại liên tục nhận được lời mời ăn uống, giao lưu. Thế nhưng sau khi nghỉ hưu, những cuộc hẹn ấy có thể thưa dần. Điều đó không hẳn phản ánh sự lạnh nhạt của người đời, mà đôi khi giúp mỗi người nhìn rõ hơn đâu là những mối quan hệ thực sự bền vững.
Khi còn làm việc, nhiều người luôn cảm thấy xung quanh mình rất đông vui. Điện thoại thường xuyên có cuộc gọi. Các buổi gặp mặt, liên hoan hay giao lưu diễn ra liên tục. Nhiều người cho rằng đó là nhờ mình có nhiều bạn bè, được mọi người yêu quý và coi trọng. Nhưng chỉ khi nghỉ hưu, rời khỏi môi trường công việc quen thuộc, họ mới dần nhận ra một thực tế khác.
Bạn nhận ra, không phải mọi mối quan hệ đều được xây dựng hoàn toàn từ tình cảm. Có những mối quan hệ gắn liền với công việc, vị trí hay trách nhiệm xã hội. Khi những yếu tố đó không còn, vòng tròn giao tiếp cũng tự nhiên thay đổi, thì điều còn lại sau cùng lại thường là thứ giá trị nhất.
Sau nghỉ hưu, ai còn nhớ đến bạn? Câu trả lời thường nằm ở 2 điều
1. Một người được yêu mến lâu dài thường bắt đầu từ nhân cách
Trong cuộc sống, nhân cách luôn là nền tảng của mọi mối quan hệ bền vững. Khi bạn còn đương chức hoặc đang làm việc, những điểm chưa hoàn hảo trong cách cư xử đôi khi được bỏ qua vì lợi ích chung hoặc yêu cầu công việc.
Nhưng theo thời gian, điều khiến người khác muốn tiếp tục đồng hành với một ai đó lại là sự tử tế, chân thành và đáng tin cậy.
Những người biết tôn trọng người khác, biết giữ chữ tín, biết cảm thông và cư xử có chừng mực... thường để lại ấn tượng tốt trong lòng những người xung quanh.
Đó cũng là lý do nhiều người dù đã nghỉ hưu nhiều năm vẫn được bạn bè, đồng nghiệp cũ chủ động hỏi thăm và duy trì liên lạc.
Tình cảm chân thành có thể không quá ồn ào, nhưng thường bền vững hơn rất nhiều so với những cuộc gặp gỡ mang tính xã giao.
2. Giá trị của một người không chỉ nằm ở chức vụ
Nhiều người nghĩ rằng sau khi nghỉ hưu, bản thân không còn được coi trọng như trước.
Thực tế, điều mất đi chủ yếu là giá trị gắn với vị trí công việc, còn giá trị của một con người không chỉ được đo bằng chức danh hay quyền hạn.
Có những người dù không còn đi làm vẫn được yêu quý vì kinh nghiệm sống phong phú. Có người trở thành chỗ dựa tinh thần cho gia đình. Có người tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, thiện nguyện hoặc chia sẻ kiến thức cho thế hệ trẻ.
Những giá trị ấy không mất đi khi nghỉ hưu, ngược lại, nhiều khi còn trở nên rõ nét hơn.
Điều quan trọng là không tự thu mình lại và cũng không đánh đồng giá trị bản thân với vị trí từng nắm giữ.
Tuổi già không cần quá nhiều mối quan hệ, chỉ cần những người thật lòng
Nhiều người cao tuổi cảm thấy buồn khi các cuộc gặp gỡ không còn đông vui như trước. Nhưng theo các chuyên gia tâm lý, đây là xu hướng khá phổ biến khi con người bước vào giai đoạn tuổi già.
Khi bạn nghỉ hưu, các mối quan hệ được chọn lọc hơn, nhu cầu giao tiếp xã hội cũng thay đổi. Nhiều người có xu hướng dành thời gian cho gia đình, bạn bè thân thiết và những người mang lại cảm giác an toàn, thoải mái.
Vì thế, việc vòng tròn quan hệ thu hẹp lại không hẳn là điều tiêu cực, đôi khi đó còn là cơ hội để nhận ra ai mới thực sự quan tâm đến mình.
Một vài người bạn chân thành, một người hàng xóm tốt bụng, một nhóm bạn già thường xuyên hỏi han nhau... có thể đáng quý hơn rất nhiều những cuộc gặp gỡ đông đúc nhưng chỉ mang tính xã giao.
Sau nghỉ hưu, tuổi già hạnh phúc bắt đầu từ sự bình yên bên trong
Sau nhiều năm bận rộn với công việc và trách nhiệm, tuổi nghỉ hưu là thời điểm để mỗi người sống chậm lại.
Bạn không cần chạy theo những cuộc vui để chứng minh bản thân còn được chú ý. Bạn cũng không cần quá bận tâm đến việc ai nhớ hay ai quên mình.
Điều quan trọng hơn là giữ gìn sức khỏe, duy trì những mối quan hệ chân thành và tìm niềm vui trong những điều giản dị mỗi ngày.
Một buổi sáng đi bộ, một cuộc trò chuyện với người thân, một bữa cơm đầm ấm cùng gia đình... Đó mới là những điều làm nên chất lượng của tuổi già.
Suy cho cùng, khi bước vào chặng cuối của cuộc đời, điều khiến con người cảm thấy đủ đầy không phải là có bao nhiêu cuộc hẹn, mà là còn bao nhiêu người thật lòng muốn gặp mình.
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