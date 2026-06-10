Tâm thư giáo sư gửi con gái trước kỳ thi đại học gây bão mạng: 8 bài học đáng giá hơn mọi điểm số

Khi con gái vừa tròn 18 tuổi và chuẩn bị rời gia đình để bước vào giảng đường đại học, ông Wu Hui, Phó giáo sư Khoa Báo chí và Truyền thông của Đại học Tài chính và Kinh tế Giang Tây (Trung Quốc), đã dành cho con một bức tâm thư đặc biệt.

Bức thư không chỉ là lời dặn dò của một người cha mà còn là những chiêm nghiệm được đúc kết từ nhiều năm trải nghiệm cuộc sống.

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, nội dung bức tâm thư đã nhanh chóng lan truyền và khiến nhiều phụ huynh xúc động.

Tâm thư nhắn nhủ con hãy sống tử tế và biết giúp đỡ người khác

Trong bức tâm thư, vị giáo sư nhấn mạnh rằng lòng tốt chỉ thực sự có ý nghĩa khi được thể hiện bằng hành động.

Theo ông, người trẻ không nên quá bận tâm đến đánh giá của người khác khi làm việc tốt. Chỉ cần việc làm đó xuất phát từ sự chân thành và không vụ lợi thì hoàn toàn xứng đáng để thực hiện.

Ông khuyến khích con gái sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong khả năng của mình, bởi mỗi hành động tử tế đều góp phần làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.

Trong bức tâm thư, vị giáo sư nhấn mạnh rằng lòng tốt chỉ thực sự có ý nghĩa khi được thể hiện bằng hành động. Ảnh minh họa

Chọn ngành học bằng đam mê thay vì chạy theo xu hướng

Một trong những nội dung được nhiều người chú ý nhất trong bức tâm thư là lời khuyên về việc lựa chọn ngành học.

Người cha cho rằng việc chọn chuyên ngành không nên dựa hoàn toàn vào độ "hot" hay triển vọng thu nhập. Điều quan trọng nhất là sự yêu thích và hứng thú của bản thân.

Theo ông, khi được học điều mình yêu thích, con người sẽ có động lực để phát triển lâu dài, từ đó tạo dựng thành công và cuộc sống chất lượng hơn.

Kiến thức vẫn là con đường ngắn nhất để nâng cao chất lượng cuộc sống

Trước quan điểm cho rằng học nhiều chưa chắc thành công, vị giáo sư đưa ra góc nhìn thực tế hơn.

Ông thừa nhận vẫn có những trường hợp thành đạt dù không học cao, nhưng đó chỉ là số ít. Phần lớn những người có nền tảng kiến thức tốt thường sở hữu nhiều cơ hội phát triển hơn trong cuộc sống.

Theo ông, kiến thức không chỉ giúp cải thiện thu nhập mà còn góp phần hình thành khí chất, tầm nhìn, khả năng tư duy và hệ giá trị của mỗi người. Đây đều là những điều không thể mua được bằng tiền.

Đọc sách kinh điển để tránh lãng phí những năm tháng đại học

Vị giáo sư cũng dành nhiều tâm huyết để nói về thói quen đọc sách.

Ông cho rằng thời sinh viên là giai đoạn hiếm hoi con người có nhiều thời gian tự do để học hỏi và mở rộng hiểu biết.

Thay vì dành quá nhiều thời gian cho mua sắm, trò chơi điện tử hay những cuộc vui vô bổ, người trẻ nên đầu tư vào việc đọc sách.

Đặc biệt, ông khuyến khích con tìm đến các tác phẩm kinh điển vì đó là những cuốn sách đã được thời gian kiểm chứng về giá trị.

Thành công bền vững đến từ năng lực chứ không phải quan hệ

Trong bức tâm thư, người cha kể lại chính câu chuyện của bản thân để nhấn mạnh tầm quan trọng của năng lực cạnh tranh.

Dù từng gặp không ít khó khăn trên con đường nghề nghiệp, ông luôn lựa chọn dựa vào thực lực thay vì tìm kiếm sự giúp đỡ từ các mối quan hệ.

Theo ông, thành quả đạt được bằng chính khả năng của mình sẽ mang lại sự tự tin, lòng tự trọng và sự tôn trọng từ người khác.

Vẻ đẹp thực sự đến từ tri thức và nhân cách

Bên cạnh ngoại hình, vị giáo sư đặc biệt nhấn mạnh đến vẻ đẹp nội tâm.

Ông cho rằng kiến thức chính là loại "mỹ phẩm" quý giá nhất đối với một người phụ nữ. Ngoại hình có thể thay đổi theo thời gian, nhưng tri thức và nhân cách sẽ ngày càng làm con người trở nên cuốn hút hơn.

Ông cũng khuyên con gái chú ý đến cách ăn mặc, giao tiếp và ứng xử để tạo thiện cảm với mọi người xung quanh.

Tình yêu cần sự chân thành và trách nhiệm

Nhắc đến chuyện tình cảm, người cha bày tỏ mong muốn con gái sẽ tìm được người thực sự yêu thương mình.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng tình yêu đích thực không có chỗ cho sự ích kỷ hay kiểm soát. Mỗi quyết định trong tình yêu đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng, không nên chỉ dựa vào cảm xúc nhất thời.

Theo ông, sự tôn trọng, chân thành và trách nhiệm mới là nền tảng để xây dựng một mối quan hệ lâu dài.

Đừng chờ đợi vì thời gian không quay trở lại

Khép lại bức tâm thư, vị giáo sư gửi gắm bài học về giá trị của thời gian.

Ông nhắc con gái rằng ai cũng có 24 giờ mỗi ngày, nhưng không phải ai cũng biết trân trọng chúng.

Tuổi trẻ thường khiến con người nghĩ rằng mình còn rất nhiều thời gian phía trước, nhưng thực tế thời gian trôi qua nhanh hơn tưởng tượng.

Ông khuyên con hãy mạnh dạn bắt đầu những kế hoạch và mục tiêu của mình ngay từ hôm nay, thay vì trì hoãn và chờ đợi một thời điểm hoàn hảo.

Cuối bức thư, người cha viết rằng ông không thể đồng hành cùng con suốt cuộc đời, nhưng hy vọng những lời nhắn nhủ ấy sẽ trở thành hành trang quý giá trên chặng đường trưởng thành.

Điều ông mong muốn nhất vẫn là con gái luôn khỏe mạnh, sống hạnh phúc và tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống theo cách riêng của mình.