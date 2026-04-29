Một loại quả đang vào mùa bán đầy chợ Việt giá chỉ hơn chục nghìn đồng/quả, hương vị thơm ngon, tốt cho sức khỏe

Dứa (hay còn gọi là trái thơm, khóm) là loại trái cây rất dễ mua ở nhiều khu vực nhiệt đới, đặc biệt là Việt Nam. Không khó để bắt gặp loại quả này được bày bán ở khắp mọi nơi như chợ dân sinh, vỉa hè, 'chợ mạng' với mức giá tương đối rẻ khoảng hơn chục nghìn đồng/kg/quả, thậm chín vào cao điểm chính vụ chỉ còn vài nghìn đồng/kg.

Theo chia sẻ của nhiều tiểu thương, tháng 4 là lúc vụ dứa bắt đầu rộ, dứa ngọt và mọng nước hơn. Dứa năm nay tuy đã vào vụ nhưng giá nhập vào cao hơn so với mọi năm vì nhiều chi phí tăng lên. Tùy vào từng hôm sẽ có giá khác nhau và số lượng hàng nhập vào càng lớn thì giá càng giảm. Hiện tại giá dứa đang bán trên thị trường dao động từ 10.000 - 30.000 đồng/kg/quả (tùy loại).

"Đang vào mùa dứa nên trên thị trường bày bán rất nhiều, từ các gánh hàng rong cho đến cửa hàng hoa quả, siêu thị, đâu đâu cũng thấy dứa. Có 2 loại dứa phổ biến đang được người tiêu dùng tiêu thụ thường xuyên là dứa lai và dứa mật. Trong đó, dứa lai thì quả to, cứng, vị nhạt, thơm nhẹ còn dứa mật quả nhỏ hơn nhưng thơm và ngọt đậm hơn. Giá của hai loại dứa này cũng khác nhau, dứa mật sẽ đắt gấp đôi dứa lai.

Tùy vào kích thước của quả sẽ có giá bán khác nhau, tuy nhiên so với những loại quả khác thì dứa vẫn là một trong những mặt hàng có giá cả phải chăng và đang bán chạy nhất", anh Thanh (tiểu thương chợ đầu mối Minh Khai, Hà Nội) chia sẻ.

Quả dứa có hương vị thơm ngon, chứa nhiều vitamin C, tốt cho sức khỏe, giá cả lại bình dân nên được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Loại quả này cũng dùng để chế biến thành nhiều món ăn, đồ uống thơm ngon.

Chị Hoàng Vân (chủ một cửa hàng nước giải khát tại Đông Anh, Hà Nội) cho hay: "Vào mùa hè, các loại nước ép bán rất chạy hàng, đặc biệt là nước ép dứa. Năm nay do các mặt hàng đều tăng giá nên giá dứa nhập vào cũng cao hơn một chút so với các năm.

Dứa có mùi thơm đặc trưng, vị chua chua ngọt ngọt lại có nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe nên được nhiều người yêu thích. Tùy vào mỗi loại dứa có thể cho chất lượng nước ép khác nhau, một quả dứa to có thể cho ra được 2, 3 cốc nước ép. Tôi thường đến chợ đầu mối để lựa hàng, dứa chín vừa độ vừa mọng nước, vị cũng ngọt hơn".

Theo dữ liệu từ Cục Hải quan, dứa Việt Nam đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dứa là cây ăn trái được sản xuất và tiêu thụ phổ biến trên thế giới, loại quả này đang trở thành "ngôi sao mới" của ngành nông sản xuất khẩu Việt Nam. Trong tháng 8/2025, xuất khẩu dứa thu về 950 nghìn USD, tăng mạnh 409%. Tính chung 9 tháng, Việt Nam thu về 8 triệu USD nhờ xuất khẩu dứa, tăng trưởng 114%. Thị trường xuất khẩu lớn nhất là Liên minh châu Âu (EU), chiếm khoảng 48% tổng giá trị xuất khẩu, trong đó Liên bang Nga dẫn đầu. Thị trường Hoa Kỳ đứng thứ hai chiếm khoảng 20%. Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có sản lượng dứa lớn trên thế giới, với nền tảng sản xuất vững chắc. Số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, diện tích trồng dứa cả nước hiện khoảng 52.000 ha, trong đó 48.000 ha đã cho thu hoạch, năng suất bình quân đạt 184,1 tạ/ha, sản lượng hơn 860.000 tấn/năm. Mục tiêu đến năm 2030 là đạt 55.000 - 60.000 ha với sản lượng 800.000 - 950.000 tấn. Các tỉnh trọng điểm gồm Ninh Bình, Thanh Hóa, Quảng Nam, Tiền Giang, Kiên Giang… Dự kiến, sản lượng dứa của Việt Nam sẽ đạt 800-900.000 tấn vào năm 2026. Con số này tăng so với mức 726.000 tấn vào năm 2021, tốc độ tăng trưởng trung bình 1,8% mỗi năm.