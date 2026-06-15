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Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 15 - 21/6/2026: Cúp điện 10 – 12 tiếng/ngày hầu hết các khu dân cư để sửa chữa

Thứ hai, 14:11 15/06/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Diễm Hằng
Diễm Hằng
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GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 15 - 21/6/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 15 - 21/6/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 15 - 21/6/2026: Cúp điện 10 – 12 tiếng/ngày hầu hết các khu dân cư để sửa chữa - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Vĩnh Long trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 15 - 21/6/2026

Lịch cúp điện Long Châu


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Long Thanh 2A thuộc tổ 9, đường 8/3, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/06/2026 đến 17:00:00 ngày 15/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Phước Bình, Phước Lợi, An Hiệp, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/06/2026 đến 17:00:00 ngày 16/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Hòa Thạnh, Cả Chinh, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/06/2026 đến 17:00:00 ngày 16/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Hòa Thạnh, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/06/2026 đến 17:00:00 ngày 16/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Hòa Thạnh, Vườn Xoài, Cườm Nga, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/06/2026 đến 17:00:00 ngày 16/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện ấp Long Hưng, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/06/2026 đến 17:00:00 ngày 17/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc ấp Long Quới, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/06/2026 đến 17:00:00 ngày 17/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khóm Hưng Quới, Long Hưng, Long Quới (từ ngã tư Cầu Chợ Cua đến Cầu Cái Chuối), phường Thanh Đức

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 18/06/2026 đến 07:00:00 ngày 18/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần khóm Thạnh Hưng, đường 8/3 (từ ngã tư Cầu Chợ Cua đến Cầu Kè), phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 18/06/2026 đến 07:00:00 ngày 18/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Phước Hiệp, An Hiệp, KDC An Hiệp, Chợ An Hiệp, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/06/2026 đến 17:00:00 ngày 18/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: - Một phần đường Trần Phú (từ Ngã tư Đồng Quê đến Cầu Chợ Cua), phường Phước Hậu. - Một phần các khóm: Thanh Mỹ, Hưng Quới, Long Hưng (từ Cầu Chợ Cua đến Cầu Rạch Dừa); Khu nhà ở Hoàng Hảo, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/06/2026 đến 17:00:00 ngày 18/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khóm Hưng Quới, Long Hưng, Long Quới (từ ngã tư Cầu Chợ Cua đến Cầu Cái Chuối), phường Thanh Đức

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 18/06/2026 đến 17:30:00 ngày 18/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Một phần khóm Thạnh Hưng, đường 8/3 (từ ngã tư Cầu Chợ Cua đến Cầu Kè), phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 18/06/2026 đến 17:30:00 ngày 18/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc tổ 9, ấp Hòa Hưng, xã Phú Quới.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/06/2026 đến 17:00:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Chợ Sơn Đông 1 thuộc tổ 6, ấp Sơn Đông, phường Thanh Đức.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/06/2026 đến 17:00:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm CC Phạm Thái Bường 2 thuộc tổ 3, Khóm 6, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 17:00:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Trà Ôn


KHU VỰC: Các ấp : Hiệp Thuận, Hiệp Lợi, Kinh Mới, Hồi Thạnh, xã Hòa Bình.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 16/06/2026 đến 18:00:00 ngày 16/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Long Hưng 2 một phần tổ 8 ấp Long Hưng, xã Lục Sĩ Thành

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/06/2026 đến 17:00:00 ngày 16/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Long Hưng 2A một phần tổ 10+11 ấp Long Hưng, xã Lục Sĩ Thành.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/06/2026 đến 17:00:00 ngày 17/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Tích Lộc 3A một phần tổ 15 ấp Tích Lộc, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 17/06/2026 đến 09:45:00 ngày 17/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Tích Lộc 2 một phần tổ 19 ấp Tích Lộc, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 17/06/2026 đến 09:45:00 ngày 17/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Tích Lộc 1A một phần tổ 17+18 ấp Tích Lộc, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 17/06/2026 đến 11:30:00 ngày 17/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Tích Lộc 2C một phần tổ 20 ấp Tích Lộc, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 17/06/2026 đến 11:30:00 ngày 17/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Tích Lộc 1 một phần tổ 12+13 ấp Tích Lộc, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/06/2026 đến 14:00:00 ngày 17/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Tích Lộc 6A một phần tổ 5 ấp Tích Lộc, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 17/06/2026 đến 14:00:00 ngày 17/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Tích Lộc 2A một phần tổ 11 ấp Tích Lộc, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 17/06/2026 đến 15:15:00 ngày 17/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Tích Lộc 7 một phần tổ 4 ấp Tích Lộc, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 17/06/2026 đến 15:15:00 ngày 17/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Tích Lộc 2B một phần tổ 9+10 ấp Tích Lộc, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 17/06/2026 đến 16:30:00 ngày 17/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Tích Lộc 7A một phần tổ 2+3 ấp Tích Lộc, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 17/06/2026 đến 16:30:00 ngày 17/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Long Hưng 3 một phần tổ 7 ấp Long Hưng, xã Lục Sĩ Thành

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/06/2026 đến 17:00:00 ngày 18/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện trạm Cơ Khí Tân Phong, ấp Tích Phước, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 18/06/2026 đến 10:00:00 ngày 18/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện trạm Phố Chợ Tích Thiện, ấp Tích Lộc, xã Trà Ôn.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 18/06/2026 đến 12:00:00 ngày 18/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện trạm Nhà Máy Nước Tích Thiện, ấp Tích Phú, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 18/06/2026 đến 15:00:00 ngày 18/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Tại hộ sử dụng điện trạm VTL Minh Điện, ấp Tích Phú, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 15:15:00 ngày 18/06/2026 đến 17:00:00 ngày 18/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Long Hưng 3A một phần tổ 10+11 ấp Long Hưng, xã Lục Sĩ Thành

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/06/2026 đến 17:00:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc một phần ấp Hồi Tường, một phần ấp Hồi Xuân, xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 19/06/2026 đến 12:00:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Hồi Lộc một phần tổ 12 ấp Hồi Lộc, xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 19/06/2026 đến 10:00:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Đập Quang Phú 2 một phần tổ 9 ấp Hồi Thọ, xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 19/06/2026 đến 11:30:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Hồi Phước 1+1A một phần tổ 8+9 ấp Hồi Phước, xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/06/2026 đến 14:30:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Đập Quang Phú một phần tổ 7 ấp Hồi Thọ, xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 19/06/2026 đến 14:00:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Đập Cây Gáo 2 một phần tổ 5 ấp Hồi Thọ, xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 19/06/2026 đến 15:15:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Hồi Phước 2 một phần tổ 14+15 ấp Hồi Phước, xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 19/06/2026 đến 16:30:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Đập Cây Gáo một phần tổ 6 ấp Hồi Thọ, xã Hòa Bình

THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 19/06/2026 đến 16:30:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Tam Bình


KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm DC Tân Lộc và DC Tân Lộc 2 thuộc tổ 6, 7, 8 ấp 1, xã Cái Ngang

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 15/06/2026 đến 17:00:00 ngày 15/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp Mỹ Hòa và ấp 7, xã Hòa Hiệp

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 15/06/2026 đến 17:00:00 ngày 15/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm 3 ấp 1 Tân Lộc thuộc tổ 8 ấp 1, xã Cái Ngang

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 16/06/2026 đến 17:00:00 ngày 16/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm 17A Phú Lộc, 18 Phú Lộc thuộc tổ 9, 10 ấp Long Công, xã Cái Ngang

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 17/06/2026 đến 17:00:00 ngày 17/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần ấp 3, ấp 4 và Mỹ Phú 1, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 17/06/2026 đến 17:00:00 ngày 17/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm 20 Phú Lộc thuộc tổ 8 ấp 3A xã Cái Ngang

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 19/06/2026 đến 17:00:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các khách hàng sử dụng điện trạm Đìa Thùng 1 thuộc tổ 5 ấp Cây Bàng, xã Tam Bình

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 19/06/2026 đến 17:00:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Cái Vồn


KHU VỰC: Trạm Công ty Gas Tây Đô thuộc Công ty TNHH Hoàng Ân Tây Ninh tại khóm Đông Lợi, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 15/06/2026 đến 10:00:00 ngày 15/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm Trường Trung học Cơ sở Thành Phước thuộc khóm 4, phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 15/06/2026 đến 10:00:00 ngày 15/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm Công ty SoCos thuộc Công ty cổ phần SoCos tại khóm Đông Lợi, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 15/06/2026 đến 12:00:00 ngày 15/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty TNHH MTV Phòng khám đa khoa Châu Lê thuộc khóm 3, phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 15/06/2026 đến 12:00:00 ngày 15/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Một phần khách hàng trong Khu Công nghiệp Bình Minh thuộc khóm Mỹ Lợi, khóm Mỹ Hưng 2, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 15/06/2026 đến 10:15:00 ngày 15/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Trạm Trường Trung học cơ sở Đông Bình tại khóm Đông Hậu, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/06/2026 đến 15:30:00 ngày 15/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Trạm Trường Tiểu học Lê Thánh Tông (Cái Vồn A cũ) tại khóm 2, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 15/06/2026 đến 15:30:00 ngày 15/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Đông Thạnh 1 thuộc một phần tổ 5, 6, 18 khóm Đông Thạnh C thuộc phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:20:00 ngày 16/06/2026 đến 10:20:00 ngày 16/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Đông Thạnh 2 thuộc một phần từ tổ 2 đến tổ 4 và từ tổ 8 đến tổ 12 khóm Đông Thạnh C thuộc phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 16/06/2026 đến 12:00:00 ngày 16/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Đông Thạnh 3A thuộc một phần từ tổ 1 đến tổ 3 khóm Đông Thạnh C thuộc phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 16/06/2026 đến 15:00:00 ngày 16/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm Đông Thạnh 4 thuộc một phần từ tổ 4 đến tổ 9 khóm Đông Thạnh B thuộc phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 16/06/2026 đến 16:30:00 ngày 16/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty TNHH MTV VTNN và VLXD Thanh Vân tại khóm Đông Hưng 2, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 17/06/2026 đến 10:00:00 ngày 17/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty TNHH Nông nghiệp Thiên Lộc Thắng tại khóm Đông Hoà 1, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 17/06/2026 đến 12:00:00 ngày 17/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Công ty TNHH MTV XD Huy Bình Bình Minh tại khóm Đông Lợi, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 17/06/2026 đến 15:30:00 ngày 17/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Trung Thành

Không có lịch ngừng, giảm cung cấp điện từ ngày 15 – 21/6/2026.

Lịch cúp điện Long Hồ


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện từ tổ 7 đến tổ 12, ấp Phú Thạnh, xã An Bình.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/06/2026 đến 17:00:00 ngày 17/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc tổ 21, ấp Bình Hòa 2, xã An Bình.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/06/2026 đến 17:00:00 ngày 18/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Lịch cúp điện Cái Nhum


KHU VỰC: Tổ NDTQ số 1, số 2 - ấp Phú Thạnh A - xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 15/06/2026 đến 17:00:00 ngày 15/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Ấp Bà Nghè, ấp Giòng Dài, ấp Cái Bát - xã Cái Nhum

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 16/06/2026 đến 17:00:00 ngày 16/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc ấp Thân Bình - xã Tân Long Hội

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/06/2026 đến 17:00:00 ngày 17/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc tổ NDTQ số 2, số 3 - ấp An Hội - xã Tân Long Hội

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/06/2026 đến 17:00:00 ngày 18/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc ấp Thuận Thới - xã Cái Nhum (cặp lộ nhựa đoạn từ đầu lộ cầu Mười Điếc đến ngã ba Kinh Châu Tâm)

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 19/06/2026 đến 17:00:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Lịch cúp điện Tân Quới


KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm DC Thành Trung 4, thuộc tổ 2, ấp Thành Hiếu, xã Mỹ Thuận.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 15/06/2026 đến 17:00:00 ngày 15/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm An Thành 1, 1A, thuộc tổ 4, ấp An Thới, tổ 2 ấp An Thành, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 15/06/2026 đến 17:00:00 ngày 15/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các ấp: Tân Trung, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 15/06/2026 đến 17:00:00 ngày 15/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm An Thành 2 và 2A, thuộc tổ 5, ấp An Thới; tổ 3 ấp An Thành, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/06/2026 đến 17:00:00 ngày 16/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm An Thành 3 và 3A, thuộc tổ 5, ấp An Thạnh, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 16/06/2026 đến 17:00:00 ngày 16/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Kênh Lung Cái, thuộc tổ 4, ấp Hưng Lợi, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 16/06/2026 đến 17:00:00 ngày 16/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các ấp: Tân Phước,Tân Thuận, Tân Hòa, Tân Hiệp, xã Tân Quới

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 17/06/2026 đến 17:00:00 ngày 17/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Thành Hậu, 1, thuộc tổ 4, ấp Thành Hậu, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 17/06/2026 đến 17:00:00 ngày 17/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Tân Khánh 4, thuộc tổ 4, ấp Hưng Lợi, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/06/2026 đến 17:00:00 ngày 18/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm UBX Tân Hưng 1, thuộc tổ 6, ấp Hưng thuận, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/06/2026 đến 17:00:00 ngày 18/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Tân Hưng 5, thuộc tổ 6, ấp Hưng Thuận, xã Tân Lược

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/06/2026 đến 17:00:00 ngày 18/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Tân Vĩnh 1, thuộc tổ 6, ấp Hưng Lợi, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/06/2026 đến 17:00:00 ngày 18/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Huyện Hàm 1, thuộc tổ 5, ấp Tân Biên, xã Tân Lược

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/06/2026 đến 17:00:00 ngày 18/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Tân Thành 5, thuộc tổ 9, ấp Tân Dương, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/06/2026 đến 17:00:00 ngày 18/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Tân Thành 7, thuộc tổ 2, ấp Tân Phú, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 18/06/2026 đến 17:00:00 ngày 18/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


KHU VỰC: Các ấp: Tân Thuận, Tân Hữu, Thành Khương, Thành Tiến, xã Tân Quới; ấp Tân Phú, Tân Dương, Tân Mỹ, Tân Lập, Tân Yên, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 19/06/2026 đến 17:00:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện


KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm DC Thành Tâm 1, 2, thuộc tổ 6, ấp Thành Tâm, xã Tân Quới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 19/06/2026 đến 17:00:00 ngày 19/06/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 15 - 21/6/2026: Cúp điện 10 – 12 tiếng/ngày hầu hết các khu dân cư để sửa chữa - Ảnh 2.Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 15 - 21/6/2026: Số hộ dân bị mất điện cả ngày tăng cao

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đồng Nai sẽ mất điện cả ngày.

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