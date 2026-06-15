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Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 15/6/2026

Thứ hai, 16:00 15/06/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
Diễm Hằng
Diễm Hằng
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GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 15/6/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 15/6/2026 - Ảnh 1.Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 14/6/2026

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 14/6/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 15/6/2026 - Ảnh 2.Một nhân viên ngân hàng mất ngủ cả đêm, tay chân run rẩy sau khi nhận tin nhắn bất ngờ từ Vietlott

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra khách hàng may mắn trúng giải độc đắc hơn 23 tỷ đồng của sản phẩm Lotto 5/35.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai ngày 15/6/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB.

Theo đó, xổ số thứ Hai ngày 15/6/2026 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết. Xổ số TP. HCM - XSHCM, Đồng Tháp - XSDT, Cà Mau - XSCM; Xổ số Phú Yên - XSPY, Thừa Thiên Huế - XSTTH; Xổ số Hà Nội - XSHN.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Hai ngày 15/6/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 15/6/2026 - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 15/6/2026.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Hai ngày 15/6/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 15/6/2026 - Ảnh 2.

Kết quả xổ số miền Trung ngày 15/6/2026.

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Hai ngày 15/6/2026 có kết quả như sau:

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 15/6/2026 - Ảnh 3.

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 15/6/2026.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 15/6/2026 - Ảnh 3.Hôm nay (24/5/2026) đã có một người trúng độc đắc Vietlott trị giá hơn 36 tỷ đồng

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 15/6/2026 - Ảnh 4.Hôm nay (2/6/2026) có một người trúng Vietlott

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

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Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
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