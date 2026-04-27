Loại quả được ví là ‘vua trái cây’ của Việt Nam hương vị thơm ngon khó cưỡng, có giá trị xuất khẩu lên tới cả tỷ USD

Sầu riêng vốn là loại trái cây có hương vị đặc trưng. Với nhiều người, phần cơm vàng, mềm, béo và ngọt đậm khiến đây trở thành "vua trái cây". Sầu riêng không chỉ là loại trái cây đặc trưng của Đông Nam Á mà còn gắn liền với văn hóa ẩm thực của nhiều vùng miền Việt Nam. Trên thị trường hiện nay, người tiêu dùng có thể bắt gặp rất nhiều giống sầu riêng khác nhau, từ bản địa đến nhập khẩu, mỗi loại lại có hương vị và đặc điểm riêng.

Sự khác biệt giữa các loại sầu riêng đến từ giống cây, điều kiện thổ nhưỡng và cách chăm sóc. Những yếu tố này quyết định độ béo, độ ngọt, mùi thơm cũng như kích thước hạt và múi. Hiện tại trên thị trường bày bán nhiều loại sầu riêng, nhưng phổ biến nhất vẫn là sầu riêng Ri 6 và sầu Thái. Tùy vào từng thời điểm giá sầu riêng có thể dao động từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng/kg (tùy loại và chất lượng).

Đối với giống sầu Ri 6, đây là một trong những giống sầu riêng nổi tiếng nhất tại Việt Nam, đặc biệt phổ biến ở khu vực miền Tây Nam Bộ. Sầu riêng Ri 6 dễ nhận biết nhờ mùi thơm đậm, không quá nồng nhưng rất hấp dẫn. Quả sầu riêng Ri 6 thường có dạng bầu dục, phần đáy hơi hẹp. Vỏ mỏng, màu vàng xanh, gai đều và không quá sắc. Khi bổ ra, phần cơm có màu vàng óng, dày và mịn, hạt thường lép hoặc rất nhỏ. Vị sầu riêng Ri 6 ngọt rõ, béo vừa phải, không gây ngấy, phù hợp với nhiều đối tượng, kể cả người mới ăn sầu riêng.

Đối với sầu Thái (hay còn gọi là sầu riêng Dona, còn gọi là Monthong) có nguồn gốc từ Thái Lan và hiện được trồng khá nhiều tại Việt Nam. Đây là giống sầu riêng có năng suất cao và dễ bảo quản. Quả Dona thường to, vỏ dày, gai lớn. Phần cơm màu vàng nhạt, vị ngọt nhẹ, béo vừa, mùi không quá nồng. Nhờ đặc điểm này, sầu riêng Dona rất phù hợp để xuất khẩu và cũng dễ ăn với người chưa quen mùi sầu riêng.

Trong những năm gần đây, sầu riêng cũng nổi lên như một mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Riêng tháng 2/2026, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đạt gần 29 triệu USD, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thị trường Trung Quốc chiếm 26 triệu USD, tăng tới 186%. Lũy kế hai tháng đầu năm, xuất khẩu mặt hàng này đạt 146 triệu USD, tăng 177%.

Đáng chú ý, xuất khẩu sầu riêng sang Hàn Quốc ghi nhận mức tăng trưởng tới 303%, dù thị phần vẫn còn khiêm tốn. Đây được xem là tín hiệu tích cực, mở ra cơ hội mở rộng thị trường tại quốc gia vốn có tiêu chuẩn nhập khẩu khắt khe. Việt Nam hiện cũng có lợi thế về vụ nghịch (từ tháng 11 năm trước đến tháng 3 năm sau), giúp gia tăng khả năng cạnh tranh khi các đối thủ như Thái Lan hay Malaysia chưa vào chính vụ.

Theo nhận định của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), với đà tăng trưởng hiện tại, xuất khẩu sầu riêng trong quý I/2026 có thể sớm đạt mốc 1 tỷ USD nếu hoạt động thông quan tại các cửa khẩu phía Bắc tiếp tục thuận lợi.