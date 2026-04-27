Loại quả được ví là ‘vua trái cây’ của Việt Nam hương vị thơm ngon khó cưỡng, có giá trị xuất khẩu lên tới cả tỷ USD
GĐXH - Loại quả quen thuộc đối với người Việt này có hương vị thơm ngon, béo ngậy nên được nhiều người tiêu dùng từ trong nước đến quốc tế ưa chuộng.
Sầu riêng vốn là loại trái cây có hương vị đặc trưng. Với nhiều người, phần cơm vàng, mềm, béo và ngọt đậm khiến đây trở thành "vua trái cây". Sầu riêng không chỉ là loại trái cây đặc trưng của Đông Nam Á mà còn gắn liền với văn hóa ẩm thực của nhiều vùng miền Việt Nam. Trên thị trường hiện nay, người tiêu dùng có thể bắt gặp rất nhiều giống sầu riêng khác nhau, từ bản địa đến nhập khẩu, mỗi loại lại có hương vị và đặc điểm riêng.
Sự khác biệt giữa các loại sầu riêng đến từ giống cây, điều kiện thổ nhưỡng và cách chăm sóc. Những yếu tố này quyết định độ béo, độ ngọt, mùi thơm cũng như kích thước hạt và múi. Hiện tại trên thị trường bày bán nhiều loại sầu riêng, nhưng phổ biến nhất vẫn là sầu riêng Ri 6 và sầu Thái. Tùy vào từng thời điểm giá sầu riêng có thể dao động từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng/kg (tùy loại và chất lượng).
Đối với giống sầu Ri 6, đây là một trong những giống sầu riêng nổi tiếng nhất tại Việt Nam, đặc biệt phổ biến ở khu vực miền Tây Nam Bộ. Sầu riêng Ri 6 dễ nhận biết nhờ mùi thơm đậm, không quá nồng nhưng rất hấp dẫn. Quả sầu riêng Ri 6 thường có dạng bầu dục, phần đáy hơi hẹp. Vỏ mỏng, màu vàng xanh, gai đều và không quá sắc. Khi bổ ra, phần cơm có màu vàng óng, dày và mịn, hạt thường lép hoặc rất nhỏ. Vị sầu riêng Ri 6 ngọt rõ, béo vừa phải, không gây ngấy, phù hợp với nhiều đối tượng, kể cả người mới ăn sầu riêng.
Đối với sầu Thái (hay còn gọi là sầu riêng Dona, còn gọi là Monthong) có nguồn gốc từ Thái Lan và hiện được trồng khá nhiều tại Việt Nam. Đây là giống sầu riêng có năng suất cao và dễ bảo quản. Quả Dona thường to, vỏ dày, gai lớn. Phần cơm màu vàng nhạt, vị ngọt nhẹ, béo vừa, mùi không quá nồng. Nhờ đặc điểm này, sầu riêng Dona rất phù hợp để xuất khẩu và cũng dễ ăn với người chưa quen mùi sầu riêng.
Trong những năm gần đây, sầu riêng cũng nổi lên như một mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Riêng tháng 2/2026, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đạt gần 29 triệu USD, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thị trường Trung Quốc chiếm 26 triệu USD, tăng tới 186%. Lũy kế hai tháng đầu năm, xuất khẩu mặt hàng này đạt 146 triệu USD, tăng 177%.
Đáng chú ý, xuất khẩu sầu riêng sang Hàn Quốc ghi nhận mức tăng trưởng tới 303%, dù thị phần vẫn còn khiêm tốn. Đây được xem là tín hiệu tích cực, mở ra cơ hội mở rộng thị trường tại quốc gia vốn có tiêu chuẩn nhập khẩu khắt khe. Việt Nam hiện cũng có lợi thế về vụ nghịch (từ tháng 11 năm trước đến tháng 3 năm sau), giúp gia tăng khả năng cạnh tranh khi các đối thủ như Thái Lan hay Malaysia chưa vào chính vụ.
Theo nhận định của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), với đà tăng trưởng hiện tại, xuất khẩu sầu riêng trong quý I/2026 có thể sớm đạt mốc 1 tỷ USD nếu hoạt động thông quan tại các cửa khẩu phía Bắc tiếp tục thuận lợi.
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 27/4/2026Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 27/4/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.
Đất nông nghiệp bao nhiêu m2 thì được cấp sổ đỏ tại Quảng Trị năm 2026Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước
GĐXH - Hiện nay, căn cứ theo quyết định 04/2026/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, đất nông nghiệp, cụ thể là đất trồng cây hàng năm phải có diện tích tối thiểu sau tách thửa là 300m2 thì mới được cấp sổ đỏ.
Giá vàng hôm nay 27/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji ở mức bao nhiêu?Giá cả thị trường - 10 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước tiếp tục đi ngang, neo quanh 166,3 - 168,8 triệu đồng/lượng. Trong khi giá vàng thế giới giảm phiên đầu tuần.
Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ trên trục đường Đê La Thành vượt ngưỡng 8 tỷ đồng/cănGiá cả thị trường - 11 giờ trước
GĐXH - Dù mới giải phóng xong mặt bằng, đang gấp rút thi công nhưng nhà đất trên trục đường Đê La Thành đã có giá khá cao, thậm chí nhiều căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ giá bán cũng đã phổ biến từ 180 đến hơn 200 triệu đồng/m2.
Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 27/4 – 3/5/2026: Cúp điện từ 9 – 11 tiếng/ngày cả loạt khu vựcSản phẩm - Dịch vụ - 11 giờ trước
GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 27/4 – 3/5/2026: Cúp điện cả ngày nhiều khu dân cưSản phẩm - Dịch vụ - 11 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 27/4 – 3/5/2026: Những khu dân cư nào sẽ bị mất điện?Sản phẩm - Dịch vụ - 11 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đồng Nai sẽ mất điện cả ngày.
Giá bạc hôm nay 27/4: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm bao nhiêu?Giá cả thị trường - 11 giờ trước
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 27/4, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ có xu hướng giảm nhẹ, tuy nhiên giá vẫn giữ quanh vùng 77-78 triệu đồng/kg.
iPhone mới nguyên hộp giá rẻ, đáng mua nhất hiện nay: Chỉ từ 11,5 triệu đồng vẫn xịn chẳng kém iPhone 17Giá cả thị trường - 12 giờ trước
GĐXH - iPhone mới đáp ứng hoàn hảo các nhu cầu cơ bản mà không hề thua kém quá nhiều so với những siêu phẩm đình đám như iPhone 17 dù có mức giá chỉ từ 11,5 triệu đồng.
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 27/4 – 3/5/2026: Điểm danh những khu vực sẽ bị mất điệnSản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc TP. Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.
Xe máy điện giá 16 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế có gu, đi 80km/lần sạc, động cơ mạnh, rẻ hơn cả Vision, Wave AlphaGiá cả thị trường
GĐXH - Xe máy điện có thiết kế tân cổ điển, động cơ 1.450W, đi 80 km/lần sạc, phù hợp học sinh – sinh viên.