Thông báo quan trọng liên quan đến sổ đỏ mà tất cả người dân cần biết

Theo Công an Thành phố Hà Nội, lợi dụng việc điều chỉnh địa giới hành chính ở cấp tỉnh và cấp xã, các đối tượng lừa đảo đã triển khai thủ đoạn mới nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân thông qua hình thức giả mạo cán bộ địa chính.

Theo phản ánh, các đối tượng tự xưng là cán bộ địa chính phường (xã) hoặc cán bộ Ủy ban nhân dân, gọi điện hoặc nhắn tin thông báo người dân phải rà soát, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ đất đai theo quy định mới để phục vụ việc cập nhật dữ liệu. Chúng thường đưa ra lý do bắt buộc nộp bản photo giấy tờ trong thời gian ngắn, nếu không sẽ bị xử phạt hành chính hoặc gặp khó khăn khi thực hiện các giao dịch đất đai về sau.

Công an Hà Nội vừa phát đi cảnh báo mới. (Ảnh minh hoạ)

Đánh vào tâm lý lo lắng của người dân, các đối tượng hướng dẫn gửi bản photo sổ đỏ và giấy tờ cá nhân qua ứng dụng mạng xã hội, email hoặc yêu cầu truy cập vào các đường link giả mạo cổng dịch vụ công. Một số trường hợp còn yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc nộp các khoản tiền với danh nghĩa "phí hồ sơ", "phí cập nhật dữ liệu".

Trước tình trạng trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác.

Cụ thể, khi nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn liên quan đến việc cập nhật, điều chỉnh thông tin đất đai, người dân cần chủ động liên hệ trực tiếp Ủy ban nhân dân xã, phường nơi cư trú để xác minh. Việc thực hiện các thủ tục hành chính chỉ nên tiến hành trực tiếp tại trụ sở cơ quan chức năng như UBND phường (xã), Văn phòng đăng ký đất đai hoặc thông qua cổng dịch vụ công chính thức.

Người dân tuyệt đối không gửi hình ảnh, bản photo sổ đỏ và giấy tờ cá nhân cho người lạ; không cài đặt ứng dụng từ các đường link không rõ nguồn gốc; không chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào với lý do "xử lý hồ sơ" hay "xác minh dữ liệu".

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn và xử lý kịp thời.

Cổng Thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội