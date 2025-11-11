Mới nhất
Một thứ 40.000 năm tuổi vừa bị đánh thức dậy

Thứ ba, 20:01 11/11/2025 | Chuyện đó đây
Chúng cuối cùng cũng đã quyết định rời khỏi "giường băng lạnh giá" của mình.

Từ sâu thẳm bên trong một đường hầm quân sự tại Alaska, cuộc sống cổ đại đã được hồi sinh. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Colorado Boulder (CU Boulder) đã phát hiện ra rằng, một số vi sinh vật được giải phóng từ lớp đất đóng băng lâu năm này đã bị kẹt cách đây tới 40.000 năm. Giờ đây, chúng đã trở lại cuộc sống.

Một thứ 40.000 năm tuổi vừa bị đánh thức dậy- Ảnh 1.

Bên trong Cơ sở nghiên cứu đường hầm băng vĩnh cửu của quân đội Hoa Kỳ. (Mario Tama/Getty Images North America)

Tristan Caro, một nghiên cứu sinh tiến sĩ về vi sinh và địa hóa học tại CU Boulder thời điểm nghiên cứu, cho biết: "Những mẫu này không hề chết; chúng vẫn còn khả năng phong phú để phân giải chất hữu cơ và giải phóng dưới dạng khí carbon dioxide."

Các nhà khoa học đã thu thập mẫu đất đóng băng từ cơ sở nghiên cứu Permafrost Tunnel của Lực lượng Kỹ sư Quân đội Mỹ, nơi sâu hơn 100 mét dưới lòng đất. Trở lại phòng thí nghiệm, họ đã ủ các mẫu vi sinh vật ở nhiệt độ mát mẻ, mô phỏng điều kiện mùa hè ở Alaska dưới tác động của biến đổi khí hậu.

Một thứ 40.000 năm tuổi vừa bị đánh thức dậy- Ảnh 2.

Ban đầu, vi sinh vật phát triển chậm rãi, với một số chủng chỉ thay thế 1 trong mỗi 100.000 tế bào hàng ngày. Tuy nhiên, sau 6 tháng, chúng bắt đầu hoạt động mạnh mẽ, như thể chúng cuối cùng cũng đã quyết định rời khỏi "giường băng lạnh giá" của mình.

Điều này cho thấy, sau các đợt nóng làm tan chảy lớp permafrost, có thể sẽ có một khoảng trễ trước khi vi sinh vật bắt đầu phát thải lượng khí nhà kính đáng kể. Điều này cũng ngụ ý rằng mùa hè Bắc Cực kéo dài và ấm áp hơn làm tăng nguy cơ phản hồi phát thải nguy hiểm giữa con người và vi sinh vật.

Caro nói thêm: "Có thể có một ngày nắng nóng trong mùa hè ở Alaska, nhưng điều quan trọng hơn là sự kéo dài của mùa hè khiến cho những nhiệt độ ấm áp này tiếp tục vào mùa thu và mùa xuân."

Các phát hiện này có ý nghĩa quan trọng trong việc dự đoán cách thức mà vi sinh vật và permafrost sẽ góp phần vào sự ấm lên của Bắc Cực, "đặc biệt khi quá trình tan chảy tiếp tục ở những tầng permafrost sâu hơn và cổ xưa hơn," theo nhóm nghiên cứu. Công trình nghiên cứu đã được công bố trên Journal of Geophysical Research: Biogeosciences.

Nguồn: Science Alert

Thanh Huyền
Cùng chuyên mục

Người đàn ông sở hữu con trâu màu đen "khổng lồ", giá không dưới 65 tỷ đồng

Người đàn ông sở hữu con trâu màu đen "khổng lồ", giá không dưới 65 tỷ đồng

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Với vẻ đẹp và chất lượng tinh dịch của mình, con trâu khổng lồ nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý tại hội chợ gia súc.

Đức tuyên bố giải được bí ẩn 100 năm về quái vật vũ trụ M87*

Đức tuyên bố giải được bí ẩn 100 năm về quái vật vũ trụ M87*

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

M87* có khối lượng gấp 6,5 tỉ lần Mặt Trời, là "trái tim quái vật" của thiên hà M87 khổng lồ.

Khánh thành nhà máy sản xuất muỗi lớn nhất thế giới, mỗi tuần tung 190 triệu con muỗi ra môi trường

Khánh thành nhà máy sản xuất muỗi lớn nhất thế giới, mỗi tuần tung 190 triệu con muỗi ra môi trường

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Nghe tưởng như kịch bản phim khoa học viễn tưởng, nhưng đây là nỗ lực có thật ở Brazil: mỗi tuần, một nhà máy tại thành phố Campinas (bang Sao Paulo) “tung” ra môi trường khoảng 190 triệu con muỗi.

Phát hiện 40 "lỗ thở" bất thường dưới đáy biển Nam Cực, chuyên gia nói: Trái Đất có thể lâm nguy

Phát hiện 40 "lỗ thở" bất thường dưới đáy biển Nam Cực, chuyên gia nói: Trái Đất có thể lâm nguy

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Dưới lớp băng dày hàng nghìn năm, đáy biển Nam Cực bất ngờ xuất hiện hàng chục "lỗ thở" đáng sợ.

Câu chuyện kỳ lạ của cụ ông nuôi nhầm loài quý hiếm suốt 14 năm

Câu chuyện kỳ lạ của cụ ông nuôi nhầm loài quý hiếm suốt 14 năm

Chuyện đó đây - 4 ngày trước

Khi chưa đầy 10 con được phát hiện lần đầu, một cụ ông ở Hồ Bắc, Trung Quốc đã mang chúng về nuôi chúng như vịt, nhưng phải 14 năm sau, ông mới biết đây là loài động vật quý hiếm.

Phát hiện mộ cổ 2.500 năm chứa đầy kho báu vẫn nguyên vẹn

Phát hiện mộ cổ 2.500 năm chứa đầy kho báu vẫn nguyên vẹn

Chuyện đó đây - 4 ngày trước

Ngôi mộ Alan tại Alkhan-Kala, phía tây Grozny, Chechnya, chứa đồ trang sức, khí giới và hiện vật niên đại khoảng 2.500 năm.

Coi ChatGPT là bạn thân nhất: Chúng ta đã thực sự cô độc đến mức này sao?

Coi ChatGPT là bạn thân nhất: Chúng ta đã thực sự cô độc đến mức này sao?

Chuyện đó đây - 5 ngày trước

Ngày càng nhiều người tâm sự với ChatGPT mỗi ngày chứ không phải với người thân hay bạn thân.

Người đàn ông 39 tuổi tử vong vì bị kiến cắn khi đang tỉa cây

Người đàn ông 39 tuổi tử vong vì bị kiến cắn khi đang tỉa cây

Chuyện đó đây - 5 ngày trước

Người đàn ông 39 tuổi gặp nạn khi đang cắt tỉa cây tại một đồn điền.

Phát hiện hành tinh cô độc, nuốt chửng 6 tỷ tấn khí mỗi giây khiến giới thiên văn choáng váng

Phát hiện hành tinh cô độc, nuốt chửng 6 tỷ tấn khí mỗi giây khiến giới thiên văn choáng váng

Chuyện đó đây - 5 ngày trước

Một hành tinh trôi nổi tự do đang hấp thụ khí với tốc độ phá kỷ lục trong thiên hà.

Loài vật này giống "thủy tổ" của chúng ta nhất

Loài vật này giống "thủy tổ" của chúng ta nhất

Chuyện đó đây - 6 ngày trước

Các nhà khoa học Mỹ đã ghép nối các manh mối cổ xưa để tìm ra chân dung vị "thủy tổ" muôn loài, tức động vật đầu tiên của Trái Đất.

Xem nhiều

Bí ẩn đau lòng về cậu bé 3 tuổi không ai biết đến sự tồn tại cho đến khi đã qua đời

Bí ẩn đau lòng về cậu bé 3 tuổi không ai biết đến sự tồn tại cho đến khi đã qua đời

Chuyện đó đây

Hài cốt của một cậu bé 3 tuổi đã được phát hiện trên bãi đất hoang.

Người đàn ông 39 tuổi tử vong vì bị kiến cắn khi đang tỉa cây

Người đàn ông 39 tuổi tử vong vì bị kiến cắn khi đang tỉa cây

Chuyện đó đây
Câu chuyện kỳ lạ của cụ ông nuôi nhầm loài quý hiếm suốt 14 năm

Câu chuyện kỳ lạ của cụ ông nuôi nhầm loài quý hiếm suốt 14 năm

Chuyện đó đây
Cận cảnh chiếc lông chim hơn 700 triệu đồng, có gì đặc biệt mà "đắt hơn vàng"?

Cận cảnh chiếc lông chim hơn 700 triệu đồng, có gì đặc biệt mà "đắt hơn vàng"?

Chuyện đó đây
Cần thủ câu được con cá khổng lồ dài 2,2 mét, nặng 130kg trên sông

Cần thủ câu được con cá khổng lồ dài 2,2 mét, nặng 130kg trên sông

Chuyện đó đây

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
