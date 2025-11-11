Một thứ 40.000 năm tuổi vừa bị đánh thức dậy
Chúng cuối cùng cũng đã quyết định rời khỏi "giường băng lạnh giá" của mình.
Từ sâu thẳm bên trong một đường hầm quân sự tại Alaska, cuộc sống cổ đại đã được hồi sinh. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Colorado Boulder (CU Boulder) đã phát hiện ra rằng, một số vi sinh vật được giải phóng từ lớp đất đóng băng lâu năm này đã bị kẹt cách đây tới 40.000 năm. Giờ đây, chúng đã trở lại cuộc sống.
Tristan Caro, một nghiên cứu sinh tiến sĩ về vi sinh và địa hóa học tại CU Boulder thời điểm nghiên cứu, cho biết: "Những mẫu này không hề chết; chúng vẫn còn khả năng phong phú để phân giải chất hữu cơ và giải phóng dưới dạng khí carbon dioxide."
Các nhà khoa học đã thu thập mẫu đất đóng băng từ cơ sở nghiên cứu Permafrost Tunnel của Lực lượng Kỹ sư Quân đội Mỹ, nơi sâu hơn 100 mét dưới lòng đất. Trở lại phòng thí nghiệm, họ đã ủ các mẫu vi sinh vật ở nhiệt độ mát mẻ, mô phỏng điều kiện mùa hè ở Alaska dưới tác động của biến đổi khí hậu.
Ban đầu, vi sinh vật phát triển chậm rãi, với một số chủng chỉ thay thế 1 trong mỗi 100.000 tế bào hàng ngày. Tuy nhiên, sau 6 tháng, chúng bắt đầu hoạt động mạnh mẽ, như thể chúng cuối cùng cũng đã quyết định rời khỏi "giường băng lạnh giá" của mình.
Điều này cho thấy, sau các đợt nóng làm tan chảy lớp permafrost, có thể sẽ có một khoảng trễ trước khi vi sinh vật bắt đầu phát thải lượng khí nhà kính đáng kể. Điều này cũng ngụ ý rằng mùa hè Bắc Cực kéo dài và ấm áp hơn làm tăng nguy cơ phản hồi phát thải nguy hiểm giữa con người và vi sinh vật.
Caro nói thêm: "Có thể có một ngày nắng nóng trong mùa hè ở Alaska, nhưng điều quan trọng hơn là sự kéo dài của mùa hè khiến cho những nhiệt độ ấm áp này tiếp tục vào mùa thu và mùa xuân."
Các phát hiện này có ý nghĩa quan trọng trong việc dự đoán cách thức mà vi sinh vật và permafrost sẽ góp phần vào sự ấm lên của Bắc Cực, "đặc biệt khi quá trình tan chảy tiếp tục ở những tầng permafrost sâu hơn và cổ xưa hơn," theo nhóm nghiên cứu. Công trình nghiên cứu đã được công bố trên Journal of Geophysical Research: Biogeosciences.
Nguồn: Science Alert
