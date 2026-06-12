Một tuần vàng mất gần chục triệu đồng/lượng: Người mua ôm vàng nên mua vào hay bán ra khi giá lên?
GĐXH - Giá vàng lao dốc sau thời gian dài lập đỉnh khiến không ít người mua ở vùng giá cao rơi vào tâm trạng thấp thỏm, chờ cơ hội phục hồi.
Tâm lý cất trữ vàng vẫn chưa thay đổi
Dù giá vàng giảm mạnh, nhiều chuyên gia cho rằng tâm lý tích trữ vàng của người Việt vẫn chưa thay đổi.
Sau nhiều tháng liên tiếp tăng nóng, thị trường vàng bất ngờ chứng kiến đợt điều chỉnh mạnh khiến không ít nhà đầu tư "đứng ngồi không yên". Chỉ trong khoảng một tuần, giá vàng trong nước đã giảm tới gần 10 triệu đồng/lượng so với vùng đỉnh, kéo theo tâm lý lo lắng của những người vừa xuống tiền mua vàng trước đó.
Tại một cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông (Hà Nội), lượng khách đến hỏi giá và theo dõi diễn biến thị trường vẫn khá đông. Tuy nhiên, khác với cảnh xếp hàng mua vàng cách đây vài tháng, nhiều người hiện chủ yếu nghe ngóng và chờ đợi.
Chị Nguyễn Thị Hạnh (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết đã mua 3 lượng vàng khi giá đang ở vùng cao nhất: "Tôi mua để tích lũy lâu dài nên chưa có ý định bán. Tuy nhiên, nhìn giá vàng giảm mạnh như hiện nay cũng khó tránh khỏi cảm giác tiếc nuối vì nếu chờ thêm vài tuần có thể mua được giá tốt hơn", chị Hạnh chia sẻ.
Trong khi đó, anh Trần Văn Minh (Thanh Xuân, Hà Nội) lại xem đợt giảm giá vàng lần này là cơ hội: "Trước đây tôi chưa dám mua vì giá vàng liên tục lập đỉnh. Nay thấy thị trường điều chỉnh nên đang cân nhắc mua thêm một ít để tích sản", anh Minh cho biết.
Nhiều người chọn giữ vàng thay vì bán tháo
Theo ghi nhận từ thị trường, dù giá vàng giảm khá sâu nhưng làn sóng bán tháo chưa xuất hiện.
Nguyên nhân là phần lớn người mua vàng thời gian qua đều có tâm lý tích lũy dài hạn thay vì lướt sóng ngắn hạn. Chính vì vậy, nhiều người vẫn lựa chọn tiếp tục nắm giữ vàng với kỳ vọng giá sẽ phục hồi trong tương lai.
Bà Phạm Thu Trang, một nhà đầu tư cá nhân tại Hà Nội, cho biết gia đình bà vẫn duy trì thói quen mua vàng định kỳ. "Vàng có thể tăng giảm theo từng giai đoạn nhưng xét trong dài hạn vẫn là kênh giữ tài sản được nhiều người tin tưởng. Tôi không quá lo lắng trước những biến động ngắn hạn", bà Trang nói.
Giá vàng giảm nhưng sức hút chưa hạ nhiệt
Trong bối cảnh nhiều kênh đầu tư khác như bất động sản, chứng khoán hay gửi tiết kiệm còn tồn tại những yếu tố khó lường, vàng vẫn được nhiều người xem là tài sản trú ẩn quen thuộc.
Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nhận định giá vàng giảm là diễn biến bình thường của thị trường sau giai đoạn tăng nóng.
Theo ông Phong, nhà đầu tư cần tránh tâm lý mua theo đám đông hoặc chạy theo những cơn sốt ngắn hạn. Việc quyết định mua hay bán vàng cần dựa trên mục tiêu tài chính cá nhân và khả năng chịu rủi ro của mỗi người.
Trong khi đó, các chuyên gia cũng khuyến nghị người dân không nên vay mượn hoặc sử dụng đòn bẩy tài chính để đầu tư vàng trong giai đoạn thị trường biến động mạnh.
Tâm lý tích sản vẫn còn rất lớn
Dù giá vàng giảm mạnh, khảo sát cho thấy nhiều người vẫn tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường. Đặc biệt, những người có nhu cầu tích lũy tài sản dài hạn vẫn xem đây là cơ hội để cân nhắc mua vào.
Giới kinh doanh vàng nhận định sức mua có thể tăng trở lại nếu giá vàng tiếp tục điều chỉnh về mức hấp dẫn hơn.
Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, câu chuyện giá vàng hôm nay không chỉ là diễn biến của một loại tài sản đầu tư mà còn phản ánh tâm lý tích sản đã ăn sâu trong thói quen tài chính của nhiều gia đình Việt Nam.
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