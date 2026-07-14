Tiền điện tăng giữa mùa nóng: Nhiều gia đình bắt đầu cắt khoản chi này để bù hóa đơn

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GĐXH - Thời tiết nắng nóng gay gắt, câu chuyện hóa đơn tiền điện lại trở thành chủ đề được nhiều gia đình quan tâm.

Áp lực hóa đơn tiền điện đè nặng lên mức chi tiêu của mỗi gia đình

Nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điều hòa tăng mạnh, trong khi hóa đơn tiền điện trở thành áp lực mới với nhiều gia đình.

Không chỉ lo lắng về mức tiêu thụ điện tăng cao do điều hòa hoạt động gần như cả ngày, nhiều người còn bắt đầu điều chỉnh thói quen chi tiêu để chuẩn bị cho những khoản thanh toán lớn hơn trong mùa hè.

Chị Nguyễn Thu Hương (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết gia đình chị có hai con nhỏ nên điều hòa gần như hoạt động liên tục vào buổi tối.

"Trước đây cuối tuần cả nhà thường đi ăn ngoài một đến hai bữa. Nhưng từ tháng này tôi chủ động giảm bớt vì dự đoán hóa đơn tiền điện sẽ tăng. Mỗi tháng tiết kiệm được vài trăm nghìn đồng cũng đáng kể", chị Hương chia sẻ.

Không riêng chị Hương, nhiều gia đình khác cũng đang tìm cách cân đối lại chi tiêu khi giá điện và các khoản sinh hoạt mùa hè có xu hướng tăng lên.

Tiền điện tăng giữa mùa nóng: Nhiều gia đình bắt đầu cắt khoản chi này để bù hóa đơn - Ảnh 1.

Chị Hà Ngọc Anh (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ nỗi lo lắng về việc thâm hụt chi tiêu vì tiền điện mùa hè tăng cao.

Chị Hà Ngọc Anh (Cầu Giấy, Hà Nội)  chia sẻ: "Các con về quê chơi với ông bà gần như vợ chồng tôi không dám dùng điều hòa trừ những hôm quá nóng. Tiết kiệm đến mức tối đa để không bị thâm hụt chi tiêu bởi tiền điện. Tháng trước các con ở nhà nghỉ hè, thời tiết nắng nóng, điều hóa 2 cái gần như hoạt động liên tục. Cứ cuối tháng lại thanh toán 1,8- 2,5 triệu tiền điện là sót hết cả ruột".

 Giảm ăn ngoài, hạn chế mua sắm và cắt bớt các khoản chi để bù tiền điện

 Không ít người lựa chọn giảm ăn ngoài, hạn chế mua sắm và cắt bớt các khoản chi không cần thiết để cân đối ngân sách.

Trong khi đó, chị Phạm Thị Lan (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết đã cắt giảm đáng kể các đơn hàng trà sữa, đồ ăn nhanh và mua sắm trực tuyến.

"Trước đây tuần nào cũng đặt vài lần trà sữa cho cả nhà. Giờ thì hạn chế hẳn. Số tiền đó để dành trả hóa đơn tiền điện vẫn yên tâm hơn", chị Lan nói.

Theo ghi nhận tại nhiều hội nhóm nội trợ trên mạng xã hội, chủ đề tiết kiệm điện đang nhận được lượng tương tác lớn. Bên cạnh các mẹo sử dụng điều hòa hợp lý, nhiều người còn chia sẻ kinh nghiệm giảm các khoản chi tiêu nhỏ để bù đắp cho hóa đơn tiền điện mùa hè.

Ngoài việc hạn chế ăn ngoài, nhiều gia đình cũng chuyển sang tự nấu ăn tại nhà nhiều hơn. Một số người cho biết việc này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn kiểm soát tốt hơn chất lượng bữa ăn.

Ông Trần Minh Đức, chuyên gia tư vấn năng lượng, cho rằng xu hướng người dân quan tâm hơn tới hóa đơn tiền điện là điều dễ hiểu trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

"Điều quan trọng là sử dụng điện hiệu quả thay vì cắt giảm cực đoan. Chỉ cần điều chỉnh nhiệt độ điều hòa hợp lý, tắt thiết bị khi không sử dụng và bảo dưỡng định kỳ cũng có thể giúp giảm đáng kể lượng điện tiêu thụ", ông Đức nhận định.

Trong bối cảnh mùa nóng mới chỉ bắt đầu, áp lực từ hóa đơn tiền điện được dự báo sẽ tiếp tục là vấn đề khiến nhiều gia đình phải tính toán kỹ lưỡng hơn trong việc chi tiêu. Và những khoản chi tưởng chừng nhỏ như trà sữa, ăn ngoài hay mua sắm ngẫu hứng đang trở thành lựa chọn đầu tiên được cắt giảm để cân đối ngân sách gia đình



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