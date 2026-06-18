Dự báo những ngành hàng ‘hút’ đơn xuất khẩu trong nửa cuối năm 2026

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Tại Hội thảo trực tuyến với chủ đề "Dự báo xu hướng xuất khẩu và những sản phẩm 'hot' nửa cuối năm 2026" vừa diễn ra ngày 17/6, các chuyên gia đã phân tích những diễn biến mới nhất của thị trường xuất khẩu toàn cầu, nhận diện các ngành hàng có tiềm năng tăng trưởng mạnh trong những tháng cuối năm và đưa ra nhiều khuyến nghị giúp doanh nghiệp Việt Nam tận dụng cơ hội dịch chuyển chuỗi cung ứng quốc tế.

Theo ông Nguyễn Tuấn Việt - Công ty TNHH Xúc tiến Xuất khẩu VIETGO cho biết, từ dữ liệu giao dịch trên hệ thống VIETGO cho thấy, nhiều tín hiệu tích cực từ thị trường xuất khẩu toàn cầu. Trong đó, xi măng đang "nổi lên" nhờ nhu cầu xây dựng gia tăng, hoa quả hưởng lợi từ sự phục hồi nhập khẩu tại Trung Đông.

Theo ông Nguyễn Tuấn Việt, dữ liệu giao dịch trên hệ thống VIETGO cho thấy, xi măng đang "nổi lên" nhờ nhu cầu xây dựng gia tăng, hoa quả hưởng lợi từ sự phục hồi nhập khẩu tại Trung Đông.

Ngoài ra, dệt may đón thêm đơn hàng phục vụ quá trình tái thiết tại các khu vực hậu xung đột, trong khi nhóm nông sản chủ lực gồm cà phê, hạt điều và hạt tiêu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.

Đây được xem là những ngành hàng giàu tiềm năng nhất của xuất khẩu Việt Nam trong những tháng cuối năm.

Vật liệu xây dựng dẫn sóng tăng trưởng

Ông Nguyễn Tuấn Việt cho biết, dữ liệu thu được từ sàn Vietgo cho thấy, nhóm vật liệu xây dựng đang nổi lên là một trong những lĩnh vực có triển vọng nhất trong nửa cuối năm 2026. Đáng chú ý, xi măng là mặt hàng ghi nhận mức tăng trưởng nhu cầu rõ rệt nhất.

Nếu trước đây thị trường chỉ ghi nhận khoảng 20 đơn hàng lớn mỗi tháng thì hiện nay số lượng đơn hỏi mua xi măng đã tăng lên khoảng 40-50 đơn hàng mỗi tháng. Nhiều đối tác quốc tế có nhu cầu mua hàng gấp, đẩy nhanh quá trình đàm phán và sẵn sàng sang Việt Nam làm việc trực tiếp để chốt đơn hàng.

Ông Nguyễn Tuấn Việt - Công ty TNHH Xúc tiến Xuất khẩu VIETGO cho biết, sự phục hồi của thị trường Trung Đông được kỳ vọng sẽ tạo động lực tăng trưởng cho nhiều mặt hàng nông sản và thực phẩm của Việt Nam trong những tháng cuối năm.

Theo ông Việt, nhu cầu xây dựng tại các thị trường Trung Đông và Nam Mỹ đang phục hồi mạnh mẽ nhờ hàng loạt dự án hạ tầng và tái thiết quy mô lớn. Trong chu kỳ phát triển của ngành xây dựng, xi măng thường là mặt hàng phản ứng sớm nhất và được xem là tín hiệu báo trước cho sự gia tăng nhu cầu đối với các loại vật liệu khác.

"Khi xi măng tăng nóng, các nhóm sản phẩm như gạch, vữa, sắt thép, đồng, nhôm, thiết bị vệ sinh, nội thất và vật liệu hoàn thiện thường sẽ tăng theo", ông Việt nhận định.

Hoa quả hưởng lợi từ nhu cầu phục hồi tại Trung Đông

Bên cạnh vật liệu xây dựng, nhóm hàng hoa quả cũng đang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Theo thống kê của VIETGO, khoảng 80% đơn hàng hoa quả thời gian gần đây đến từ khu vực Trung Đông.

Ông Việt cho biết trong giai đoạn xảy ra xung đột, hoạt động nhập khẩu tại khu vực này chịu ảnh hưởng đáng kể do chi phí logistics và vận tải gia tăng. Tuy nhiên, khi tình hình dần ổn định, các nhà nhập khẩu đã nhanh chóng quay trở lại tìm kiếm nguồn cung bởi nhu cầu tiêu dùng vẫn ở mức cao trong khi nguồn hàng còn thiếu hụt.

Sự phục hồi của thị trường Trung Đông được kỳ vọng sẽ tạo động lực tăng trưởng cho nhiều mặt hàng nông sản và thực phẩm của Việt Nam trong những tháng cuối năm.

Dệt may đón cơ hội từ quá trình tái thiết

Dệt may tiếp tục được đánh giá là ngành hàng có sức hút lớn nhờ nhu cầu tiêu dùng ổn định và khả năng tạo giá trị gia tăng cao.

Điểm đáng chú ý là trong khi thông thường giai đoạn này doanh nghiệp chủ yếu nhận đơn hàng phục vụ mùa đông thì thời gian gần đây lại xuất hiện nhiều đơn hàng quần áo mùa hè. Theo ông Việt, đây là tín hiệu cho thấy các nhà nhập khẩu đang chuẩn bị nguồn hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng tại những khu vực vừa trải qua xung đột và bước vào giai đoạn tái thiết.

Trong quá trình tái thiết, quần áo luôn nằm trong nhóm hàng thiết yếu được ưu tiên nhập khẩu nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân. Đây được xem là cơ hội đáng kể để các doanh nghiệp dệt may Việt Nam mở rộng thị phần tại nhiều thị trường mới.

Nông sản tiếp tục là động lực xuất khẩu chủ lực

Dù nhiều ngành hàng mới nổi lên, nông sản vẫn được đánh giá là trụ cột của xuất khẩu Việt Nam. Ba mặt hàng nổi bật gồm cà phê, hạt điều và hạt tiêu đều ghi nhận lượng khách hàng quốc tế hỏi mua tăng mạnh.

Trong đó, cà phê tiếp tục là điểm sáng khi kim ngạch xuất khẩu tăng từ hơn 5 tỷ USD năm 2024 lên khoảng 9 tỷ USD trong năm 2025. Xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục duy trì trong năm nay khi nhu cầu tiêu dùng cà phê trên thế giới vẫn ở mức cao.

Nếu dệt may đón thêm đơn hàng phục vụ quá trình tái thiết tại các khu vực hậu xung đột, thì nhóm nông sản chủ lực gồm cà phê, hạt điều và hạt tiêu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.

Đối với hạt điều, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí số một thế giới về xuất khẩu. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động nhập khẩu lượng lớn nguyên liệu ngay từ đầu năm để chuẩn bị cho các đơn hàng cuối năm.

Theo ông Việt, lợi thế dẫn đầu toàn cầu về xuất khẩu hạt điều đang tạo sức hút lớn đối với khách hàng quốc tế. Khi nguồn nguyên liệu được chuẩn bị đầy đủ, doanh nghiệp có điều kiện đáp ứng nhanh các đơn hàng lớn, qua đó gia tăng giá trị xuất khẩu trong giai đoạn cuối năm.

Đầu tư thương hiệu để nâng cao giá trị xuất khẩu

Bên cạnh việc nắm bắt xu hướng thị trường, các chuyên gia tham dự hội thảo cho rằng doanh nghiệp Việt Nam không thể tiếp tục cạnh tranh chỉ bằng chi phí sản xuất thấp.

Trong bối cảnh nhiều thị trường lớn ngày càng siết chặt các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và phòng chống gian lận thương mại, việc xây dựng thương hiệu và bảo vệ tài sản trí tuệ trở thành yếu tố sống còn.

Theo các chuyên gia, doanh nghiệp cần chủ động đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và các quyền sở hữu trí tuệ khác nhằm bảo vệ sản phẩm trước các rủi ro pháp lý, đồng thời nâng cao giá trị gia tăng khi tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Việc đầu tư cho thương hiệu không chỉ giúp mở rộng thị trường xuất khẩu mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong dài hạn, đặc biệt khi cạnh tranh quốc tế ngày càng khốc liệt.

Với những tín hiệu tích cực từ thị trường thế giới, nửa cuối năm 2026 được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam. Trong đó, vật liệu xây dựng, hoa quả, dệt may và nông sản được dự báo sẽ là những ngành hàng dẫn dắt tăng trưởng xuất khẩu, góp phần thúc đẩy đà phục hồi và phát triển của nền kinh tế.

Xuất nhập khẩu tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 5 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 445,12 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 215,66 tỷ USD, tăng 19,5%; kim ngạch nhập khẩu đạt 229,46 tỷ USD, tăng 30,8%. Phân tích các số liệu này, ông Nguyễn Tuấn Việt cho rằng xuất nhập khẩu tiếp tục là một trong những động lực quan trọng giúp Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% trong năm 2026. Với quy mô thương mại hiện nay, bình quân mỗi tháng Việt Nam đạt gần 90 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu. Nếu duy trì tốc độ tăng trưởng hiện tại, tổng kim ngạch thương mại trong 6 tháng đầu năm có thể vượt 530 tỷ USD và cả năm 2026 hoàn toàn có khả năng đạt khoảng 1.060 tỷ USD. Theo ông Việt, đây sẽ là cột mốc đặc biệt quan trọng bởi nếu vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD, Việt Nam có thể lọt vào nhóm 13-14 nền kinh tế có tổng kim ngạch thương mại lớn nhất thế giới. "Kim ngạch xuất nhập khẩu phản ánh trực tiếp sức mạnh của nền kinh tế. Tổng kim ngạch thương mại của Việt Nam hiện đã tiệm cận quy mô GDP, cho thấy mức độ hội nhập sâu rộng của đất nước vào chuỗi cung ứng toàn cầu", ông Nguyễn Tuấn Việt nhận định.

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