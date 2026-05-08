Không chỉ đẹp, những sản phẩm này còn giải quyết đúng nỗi lo của phụ nữ trung niên
GĐXH - Phụ nữ trung niên thường bắt đầu thay đổi thói quen mua sắm. Nếu trước đây ưu tiên hàng đầu là mẫu mã hay xu hướng, thì hiện nay chị em lại quan tâm nhiều hơn đến những sản phẩm thực sự hữu ích cho cuộc sống hàng ngày. Đặc biệt, các món đồ vừa đẹp, vừa giúp tiết kiệm thời gian, giảm áp lực việc nhà hay chăm sóc sức khỏe gia đình đang ngày càng được săn đón.
Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao, xu hướng tiêu dùng thông minh của phụ nữ trung niên cũng trở nên rõ nét hơn. Không ít người sẵn sàng chi tiền cho những sản phẩm "đáng đồng tiền" nếu cảm thấy giúp cuộc sống nhẹ nhàng hơn mỗi ngày.
Robot hút bụi: "Cứu tinh" của phụ nữ trung niên bận rộn
Một trong những sản phẩm gia dụng được nhiều chị em trung niên nhắc đến gần đây là robot hút bụi. Thay vì phải quét dọn mỗi ngày, nhiều người chọn thiết bị này để giảm bớt việc nhà.
Chị Nguyễn Thu Hằng (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi từng nghĩ robot hút bụi là món đồ xa xỉ. Nhưng từ ngày dùng mới thấy đỡ mệt hẳn. Nhà sạch hơn mà mình cũng có thời gian nghỉ ngơi".
Không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, nhiều dòng robot hút bụi hiện còn có khả năng lau nhà, cảm biến bụi và tiết kiệm điện, phù hợp với nhu cầu của các gia đình thành thị.
Nồi chiên không dầu vẫn hút khách vì nỗi lo sức khỏe
Bên cạnh đó, nồi chiên không dầu cũng tiếp tục là sản phẩm được nhiều phụ nữ trung niên lựa chọn. Sau tuổi 40, nhiều người bắt đầu quan tâm hơn đến các vấn đề mỡ máu, tim mạch và chế độ ăn uống lành mạnh.
Theo ghi nhận từ thị trường tiêu dùng, các dòng nồi chiên dung tích lớn, tiết kiệm điện và dễ vệ sinh đang được tìm mua nhiều trong mùa hè năm nay.
Chị Phạm Thị Lan (Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết: "Nhà có người lớn tuổi nên tôi hạn chế đồ chiên dầu mỡ. Dùng nồi chiên không dầu vừa tiện vừa yên tâm hơn cho sức khỏe".
Điều hòa tiết kiệm điện lên ngôi giữa lúc giá điện tăng
Đáng chú ý, giữa lúc nhiều gia đình lo lắng vì giá điện mùa hè, các dòng điều hòa tiết kiệm điện inverter cũng trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều trên các sàn thương mại điện tử.
Không ít phụ nữ trung niên cho biết họ sẵn sàng đầu tư thiết bị đắt hơn một chút nếu giúp giảm áp lực hóa đơn điện hàng tháng.
Theo các chuyên gia bán lẻ, nhóm khách hàng nữ trung niên hiện rất quan tâm tới các sản phẩm có tính "kinh tế lâu dài", thay vì chỉ nhìn vào giá bán ban đầu.
Máy massage và thiết bị chăm sóc sức khỏe được quan tâm
Ngoài đồ gia dụng, các thiết bị chăm sóc sức khỏe như máy massage cổ vai gáy, ghế massage mini hay máy lọc không khí cũng đang được nhiều chị em tìm mua.
Sau tuổi 40, nhiều phụ nữ bắt đầu chú ý hơn đến chất lượng sống và sức khỏe tinh thần. Vì thế, những sản phẩm giúp thư giãn, ngủ ngon hoặc giảm đau nhức đang dần trở thành xu hướng tiêu dùng mới.
Theo các chuyên gia thị trường, phụ nữ trung niên hiện không còn mua sắm theo cảm hứng mà ưu tiên sự tiện lợi, bền và phù hợp nhu cầu gia đình. Chính vì vậy, những sản phẩm vừa có tính thẩm mỹ, vừa giải quyết được các nỗi lo thực tế như tiết kiệm điện, giảm việc nhà hay chăm sóc sức khỏe sẽ tiếp tục có sức hút lớn trong thời gian tới.
