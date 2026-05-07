Giá vàng hôm nay có nên mua vào? 3 kiểu người dễ ‘đu đỉnh’ mà không biết

Thứ năm, 08:12 07/05/2026 | Xu hướng
Khánh Chi
GĐXH - Giá vàng sau thời gian tăng mạnh đã có dấu hiệu hạ nhiệt, kéo theo làn sóng người dân tranh thủ mua vào với kỳ vọng “bắt đáy”. Tuy nhiên, trong cơn sóng lên – xuống khó lường, không ít người lại vô tình rơi vào cảnh “đu đỉnh” mà chính mình cũng không nhận ra.

Giá vàng hôm nay đang ở mức tốt, khách đến tiệm vàng tăng rõ rệt 

Tại nhiều cửa hàng vàng ở Hà Nội, lượng khách tăng rõ rệt những ngày gần đây. Người mua chủ yếu là phụ nữ trung niên – nhóm quen với thói quen tích trữ vàng như một cách giữ tài sản an toàn.

Chị Nguyễn Thị Mai (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: "Thấy giá giảm so với trước là tôi mua vào nhưng thực tế cũng không theo dõi kỹ. Vì theo tôi vàng lâu dài cũng lên".

Tâm lý này khá phổ biến, nhưng theo các chuyên gia, không phải ai mua vàng lúc này cũng "đúng thời điểm". Dưới đây là 3 kiểu người dễ rơi vào tình trạng mua phải giá cao mà không hay.

Người mua theo cảm xúc "sợ lỡ cơ hội"

Khi thấy giá vừa giảm sau một đợt tăng mạnh, nhiều người lập tức xuống tiền vì sợ "không mua bây giờ sẽ tiếc". Tuy nhiên, thực tế giá vàng có thể còn biến động, và việc mua vội theo cảm xúc dễ khiến người mua không có chiến lược rõ ràng.

Người chỉ nghe tin truyền miệng

"Tôi thấy hàng xóm mua nên cũng mua theo" – câu nói quen thuộc ở nhiều khu dân cư. Việc quyết định dựa trên tin đồn, hoặc lời khuyên thiếu kiểm chứng, có thể khiến người mua rơi vào thời điểm không thuận lợi.

Giá vàng hôm nay có nên mua vào? 3 kiểu người dễ bị 'đu đỉnh' - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay ở mức tốt, khách đến tiệm vàng tăng rõ rệt.

Người coi vàng là kênh ‘lướt sóng’ ngắn hạn hãy coi chừng

Không ít người kỳ vọng mua hôm nay, vài tuần sau bán là có lời. Tuy nhiên, vàng không phải lúc nào cũng phù hợp để đầu tư ngắn hạn, đặc biệt khi thị trường đang biến động mạnh và chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố quốc tế.

Ông Lê Văn Hinh – chuyên gia tài chính ngân hàng kinh nghiệm lâu năm nhận định: "Vàng phù hợp hơn với tích trữ dài hạn. Nếu mua với tâm lý ‘đánh nhanh thắng nhanh’ thì rủi ro rất lớn, nhất là với người không theo dõi thị trường thường xuyên."

Ở góc độ gia đình, nhiều phụ nữ trung niên vẫn xem vàng là "của để dành", không quá đặt nặng chuyện lời lãi ngắn hạn. Tuy nhiên, ngay cả với mục tiêu tích trữ, việc mua vào cũng cần có tính toán.

Chị Phạm Thu Hằng (Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi vẫn mua vàng, nhưng chia nhỏ ra mua nhiều lần, chứ không dồn một lúc. Như vậy đỡ lo mua phải giá cao."

Thực tế cho thấy, trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, việc giữ được sự tỉnh táo quan trọng không kém việc chọn đúng thời điểm. Vàng có thể là kênh giữ tài sản an toàn, nhưng chỉ khi người mua hiểu rõ mình đang mua vì điều gì.

Xu hướng - 16 giờ trước

GĐXH - Xăng sinh học E10 sắp tới sẽ chính thức được bán rộng rãi trên toàn quốc, đánh dấu một bước chuyển mới trong thị trường nhiên liệu. Tuy nhiên, trước làn gió mới này, tâm lý người tiêu dùng – đặc biệt là các gia đình – lại đang chia thành hai thái cực rõ rệt: người chờ đợi, người dè chừng.

Xu hướng - 16 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm sâu đang tạo ra những chuyển động đáng chú ý trên thị trường. Tại các cửa hàng vàng bạc, không khó để bắt gặp hình ảnh người dân – đặc biệt là phụ nữ trung niên – tranh thủ đi mua vàng. Nhiều người coi đây là cơ hội hiếm có sau thời gian dài giá neo đỉnh.

Xu hướng - 23 giờ trước

GĐXH - Với ngân sách 700.000 đồng mua váy maxi đẹp hay chân váy dài cách điệu cho mùa hè 2026. Lựa chọn này phụ thuộc vào mục đích sử dụng chính của bạn trong chuyến đi xả stress mùa nắng.

Xu hướng - 1 tuần trước

GĐXH - Kinh nghiệm đi du lịch, chọn lúc thấp điểm, có nhiều khuyến mại đặt vé máy bay sớm, ăn tại quán phục vụ người địa phương là những mẹo các chuyên gia thường áp dụng khi đi du lịch.

Xu hướng - 2 tuần trước

GĐXH - Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 kéo dài đang khiến nhu cầu nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng của người dân tăng mạnh. Thay vì những chuyến đi xa đông đúc, xu hướng “nghỉ dưỡng tại chỗ” kết hợp chăm sóc sức khỏe đang lên ngôi, đặc biệt tại các điểm đến quanh Thủ đô Hà Nội.

Xu hướng - 1 tháng trước

GĐXH - Từng là chất liệu gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa Việt, giấy Dó đang bước vào một hành trình đặc biệt khi được làm mới bằng tư duy sáng tạo của thế hệ trẻ. Không chỉ dừng lại ở giá trị truyền thống, từ những tấm giấy mộc mạc dưới bàn tay của những người trẻ lại mở ra một hành trình mới: "Hành trình di sản Việt Nam vươn mình".

Xu hướng - 1 tháng trước

GĐXH - Không còn bó hẹp trong 4 bức tường của phòng tập truyền thống, nhiều bạn trẻ đang lựa chọn tập gym online cùng huấn luyện viên cá nhân (PT) cho hành trình “độ dáng” của mình. Giờ đây, thói quen này đã trở thành thành một lối sống của nhiều người.

Xu hướng - 1 tháng trước

GĐXH - Những trải nghiệm cùng đàn vịt, chú trâu nước khiến du khách có những tràng cười sảng khoái. Với du khách, những trải nghiệm độc, lạ này dường như níu chân họ ở lại với vùng quê yên bình của Quảng Trị.

Xu hướng - 1 tháng trước

GĐXH - Thay vì tâm lý hoang mang hay đổ xô tích trữ, nhiều người đã chủ động thay đổi thói quen sinh hoạt, tìm cách thích ứng linh hoạt để vừa tiết kiệm chi phí vừa góp phần giảm áp lực cho thị trường năng lượng.

Xu hướng - 2 tháng trước

GĐXH - Phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân xoay quanh việc Việt Nam ứng phó với bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định thị trường và duy trì tăng trưởng kinh tế năm 2026 trước biến động địa chính trị Trung Đông.

Xu hướng

GĐXH - Phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân xoay quanh việc Việt Nam ứng phó với bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định thị trường và duy trì tăng trưởng kinh tế năm 2026 trước biến động địa chính trị Trung Đông.

Xu hướng
Xu hướng
Xu hướng
Xu hướng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

