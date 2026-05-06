Giá vàng hôm nay giảm sâu, chị em tranh thủ ‘gom vàng’ nhưng thời điểm này liệu đã thật sự 'bắt đáy'
GĐXH - Giá vàng hôm nay tiếp tục giảm sâu đang tạo ra những chuyển động đáng chú ý trên thị trường. Tại các cửa hàng vàng bạc, không khó để bắt gặp hình ảnh người dân – đặc biệt là phụ nữ trung niên – tranh thủ đi mua vàng. Nhiều người coi đây là cơ hội hiếm có sau thời gian dài giá neo đỉnh.
Giá vàng giảm sâu mua lúc này đã thật sự 'bắt đáy'
Giá vàng hôm nay trong nước ghi nhận những ngày đầu tháng 5 có xu hướng hạ nhiệt theo đà thế giới, khiến nhu cầu mua vào tăng rõ rệt. Không khí tại nhiều cửa hàng trở nên sôi động hơn, nhất là vào buổi sáng và cuối giờ chiều – khung giờ quen thuộc của người nội trợ, dân văn phòng.
Chị Phạm Thu Trang (Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ khi vừa sở hữu thêm vàng:
"Giá giảm là tôi mua ngay. Không phải để lướt sóng mà để dành. Phụ nữ tầm tuổi tôi vẫn có thói quen giữ vàng cho chắc, coi như khoản phòng thân".
Tâm lý này không phải cá biệt. Với nhiều phụ nữ từ 35–60 tuổi, vàng vẫn là kênh tích trữ quen thuộc, dễ hiểu và tạo cảm giác an toàn hơn so với các kênh đầu tư khác. Đặc biệt trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, việc nắm giữ một phần tài sản bằng vàng được xem như "tấm đệm" cho gia đình.
Tuy nhiên, không phải ai cũng xuống tiền ngay. Một bộ phận người mua vẫn tỏ ra dè dặt, lo ngại giá có thể tiếp tục giảm sâu hơn.
Chị Nguyễn Thị Hạnh (Long Biên, Hà Nội) băn khoăn: "Thấy giá xuống tôi cũng muốn mua, nhưng lại sợ mua xong vài hôm nữa lại xuống tiếp. Mình không phải dân đầu tư chuyên nghiệp nên cứ lăn tăn".
Ở góc độ thị trường, các chuyên gia cho rằng diễn biến giá vàng thời gian tới vẫn khó đoán, phụ thuộc nhiều vào tình hình kinh tế toàn cầu, lãi suất và biến động của đồng USD. Việc giá giảm có thể là cơ hội, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro nếu người mua kỳ vọng "bắt đáy" trong ngắn hạn.
Ông Lê Văn Hinh – chuyên gia tài chính ngân hàng nhiều kinh nghiệm nhận định: "Vàng phù hợp với tích trữ dài hạn hơn là lướt sóng. Với người dân, đặc biệt là phụ nữ quản lý tài chính gia đình, nên xác định rõ mục tiêu: mua để giữ hay mua để đầu tư. Nếu để giữ, biến động ngắn hạn không quá quan trọng".
Thực tế cho thấy, phụ nữ trung niên ngày càng đóng vai trò chủ động trong các quyết định tài chính của gia đình. Không chỉ chi tiêu, họ còn cân nhắc tích sản, đầu tư và phân bổ tài sản một cách thận trọng hơn.
Giá vàng giảm vì thế không chỉ là câu chuyện của thị trường, mà còn phản ánh rõ nét tâm lý giữ của đã ăn sâu trong nhiều gia đình Việt. Giữa những lựa chọn tài chính ngày càng đa dạng, vàng vẫn giữ một vị trí riêng – không hẳn vì sinh lời cao, mà bởi cảm giác an tâm mà nó mang lại.
