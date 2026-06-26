Mua chung cư khoan nhìn giá: 7 lỗi phong thủy đại kỵ cần tránh ngay

Chọn hướng nhà chung cư

Hướng nhà và hướng cửa nhà chung cư rất quan trọng trong phong thủy. Phong thủy cho rằng, nhiều gia chủ chủ quan không xem nhà chung cư dẫn đến không hợp hướng nhà đã ảnh hưởng đến sự yên bình của gia đình.

Đặc biệt, phong thủy cửa chính nhà chung cư cần lựa chọn kỹ lưỡng tránh trường hợp không hợp tuổi và mệnh dẫn đến không tốt cho công việc cũng như tình cảm trong gia đình.

Tương tự, hướng cửa sổ cũng quan trọng khi chọn mua căn hộ chung cư. Với những căn hộ hướng Đông, Tây, không gian nhà chung cư sẽ bị nóng bức gây khó chịu bởi các cửa sổ bị chiếu nắng. Do đó, khi chọn mua nhà, gia chủ cần tránh chọn căn hộ có cửa sổ bị nắng chiếu thẳng.

Chọn hình dáng nhà

Hình dáng nhà không được quá xiêu vẹo, hay khuyết một góc quá lớn vì vừa gây bất tiện sắp xếp nội thất mà còn không tốt trong phong thủy nhà chung cư.

Nhiều gia chủ chủ quan không xem nhà chung cư dẫn đến không hợp hướng nhà đã ảnh hưởng đến sự yên bình của gia đình.

Với trường hợp này, bạn nên đặt các vật dụng như kệ nhỏ, gương hoặc đá phong thủy hay cây cảnh.

Vị trí bếp trong phong thủy nhà chung cư

Tuyệt đối không được để cửa chính nhìn thẳng nhà bếp. Hiện tượng này gọi là Trực Xung. Có câu "Khai môn kiến táo, tiền tài đa hao" trong phong thủy căn hộ chung cư. Xét về phong thủy là không tốt.

Góc tụ tài theo phong thủy

Góc tụ tài là nơi tập trung khí tốt, tài lộc đến cho căn nhà, xua đi khí xấu và giúp vận khí trong nhà luân chuyển tuần hoàn. Việc chọn góc tụ tài sẽ tác động đến bố trí các phòng cũng như vật dụng trong căn hộ.

Thông thường, góc tụ tài lộ thiên nằm ở vị trí đường chéo bên trái hoặc bên phải tính từ lối vào cửa. Trong phong thủy nhà ở, vị trí quan trọng nhất trong phòng khách được xem là góc tài lộc. Vị trí này thể hiện tình hình tài chính, độ uy tín và danh tiếng của chủ nhân.

Góc tụ tài là nơi tập trung khí tốt, tài lộc đến cho căn nhà, xua đi khí xấu và giúp vận khí trong nhà luân chuyển tuần hoàn.

Thường phong thủy hướng nhà chung cư theo hướng Nam sẽ có khu vực tài lộc phía Tây Nam, Bắc…

Vị trí bàn thờ cho phong thủy nhà chung cư

Bàn thờ hay phòng thờ là nơi linh thiêng nhất trong ngôi nhà. Vì vậy gia đình nào cũng quan tâm và đầu tư đúng mực cho vị trí bàn thờ.

Theo phong thủy, bàn thờ cần phải đặt ở vị trí "tọa cát hướng cát". Chính là bàn thờ phải ở vị trí quan trọng, nhìn ra hướng tốt trong phong thủy nhà chung cư theo tuổi gia chủ. Đặc biệt, lưng tựa bàn thờ phải là một bức tường vững chãi. Tuyệt đối không được dựa vào cửa sổ hoặc vách kính…

Khu vực trung tâm trong phong thủy nhà chung cư

Khu vực trung tâm nhà thường là phòng khách. Vì vậy, phòng khách luôn luôn phải có đủ ánh sáng, thoáng mát.

Bố trí mặt bằng phòng ngủ với đầu giường không được kê sát nhà vệ sinh. Đây là nơi ẩm ướt sẽ không tốt cho sức khỏe của gia chủ.

Vị trí giường ngủ

Giường ngủ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, năng lượng và sự hòa thuận giữa vợ chồng. Đặt giường sai hướng có thể gây bất hòa trong cuộc sống, kém vận may.

Gia chủ không được đặt giường ngủ ở giữa phòng. Theo phong thủy, giường ngủ cần có vách đầu giường chắc chắn. Thiết kế vách đầu giường không được làm bằng kim loại vì nó hành kim, hay có sát khí.

Bố trí mặt bằng phòng ngủ với đầu giường không được kê sát nhà vệ sinh. Đây là nơi ẩm ướt sẽ không tốt cho sức khỏe của gia chủ.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Vị trí đặt nồi cơm điện chuẩn phong thủy giúp gia chủ tài lộc đầy nhà GĐXH - Chiếc nồi cơm không chỉ để nấu ăn mà còn được coi là "kho lương", biểu tượng cho sự no ấm của cả gia đình. Bài viết này xin chia sẻ cách chọn và vị trí đặt nồi cơm điện sao cho vừa bền, vừa rước thêm tài lộc về nhà.