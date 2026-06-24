Vị trí đặt nồi cơm điện chuẩn phong thủy giúp gia chủ tài lộc đầy nhà
GĐXH - Chiếc nồi cơm không chỉ để nấu ăn mà còn được coi là "kho lương", biểu tượng cho sự no ấm của cả gia đình. Bài viết này xin chia sẻ cách chọn và vị trí đặt nồi cơm điện sao cho vừa bền, vừa rước thêm tài lộc về nhà.
Ý nghĩa nồi cơm điện trong phong thủy
Ngoài tác dụng mang lại cho gia đình bạn một bữa cơm ngon, phong thủy cho rằng nồi cơm điện cũng ảnh hưởng đến từ trường trong nhà và ảnh hưởng không nhỏ đến hung, cát trong phong thuỷ ngôi nhà.
Con người ngày nay hầu như đã thay thế hoàn toàn việc nấu cơm bằng nồi gang sang nồi cơm điện. Từ khi xuất hiện nồi cơm điện đã trở thành vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình.
Để có một bữa cơm ngon con người chỉ cần một thao tác cực kỳ đơn giản là cho gạo, nước vào nồi và cắm điện là xong. Tuy nhiên lại rất ít người quan tâm đến yếu tố phong thuỷ của vật dụng này.
Vị trí để nồi cơm điện theo phong thủy
Phong thủy cho rằng, đặt nồi cơm điện vào vị trí vượng nhất của ngôi nhà thì sẽ thu hút vận cát khí và cơ hội may mắn cho gia chủ. Vì vậy, cách tốt nhất là đặt nồi cơm điện ở vị trí hợp với mệnh của chủ nhà.
Nếu chủ nhà là nam giới và muốn tăng tính Hỏa thì nên đặt nồi cơm điện ở hướng Tây Bắc, gia chủ là nữ giới thì đặt nồi cơm điện ở hướng Tây Nam, con trai cả thì để ở hướng Đông, con gái cả thì để ở hướng Đông Nam. Nồi cơm điện đặt đúng vị trí sẽ thu hút vận cát khí và cơ hội may mắn cho gia chủ.
Vị trí của nồi cơm điện rất quan trọng, tuy nhiên gia chủ cũng không được quên hướng đặt nồi cơm điện. Việc đặt đúng hướng còn giúp gia chủ đắc tài, đắc lộc, gia đình bình an.
Hướng công tắc của nồi cơm điện
Khi đặt hướng của nồi cơm điện điều đầu tiên cần phải nhớ đó là vật dụng này thuộc hành Hoả. Người ta có thể dựa vào công tắc của nồi cơm điện để xác định hướng lành dữ như sau.
Công tắc hướng về phía Bắc: Phương Bắc thuộc hành Thủy, Thủy gặp Hỏa hình thành thế "Thủy Hỏa giao hòa", là cát lợi, chủ về gia đình bình an.
Công tắc hướng về phía Đông Bắc: Đông Bắc thuộc hành Thổ, Thổ gặp Hỏa thình thành thế "Hỏa Thổ tương sinh", là trung cát.
Công tắc hướng về phía Nam: Phương Nam thuộc hành Hỏa, Hỏa gặp Hỏa hình thành thế "Hỏa khí quá vượng", là tiểu cát.
Công tắc hướng về phía Tây Nam: Tây Nam thuộc Thổ, hướng của sao Bệnh Phù, gặp Hỏa của nồi cơm điện sẽ giúp tà khí sinh vượng càng trở nên hung dữ, dễ khiến người trong nhà sinh nhiều bệnh tật, là hung.
Công tắc hướng về phía Tây hoặc Tây Bắc: 2 hướng này đều thuộc Kim, Kim gặp Hỏa tạo thành thế "Hỏa khắc Kim", là tiểu hung, chủ về người trong nhà vận khí tốt xấu bất thường.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
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