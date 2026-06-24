Top 10 lưu ý về phong thủy nhà ở để không sa sút tài lộc
GĐXH - Trong bài trí và xây dựng nhà ở, phong thủy đóng vai trò cực kỳ quan trọng quyết định đến vận khí và sự thịnh vượng của gia chủ. Tuy nhiên, không ít người vì thiếu kinh nghiệm đã phạm phải những lỗi bài trí đại kỵ.
Không được để hoa đã héo trong phòng ngủ
Hoa tươi không chỉ mang lại vẻ đẹp, hương thơm cho căn phòng còn chứa nhiều sinh khí. Vậy tại sao nó lại mang lại điềm xấu đến cho phòng ngủ? Theo phong thủy, một bó hoa tươi nhỏ và đầy màu sắc sẽ tạo ra chút năng lượng vừa phải trong phòng ngủ.
Tuy vậy, nếu để hoa héo trong phòng ngủ thì về lâu dài có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe, vận may và mối quan hệ của chính người ở trong căn phòng này. Vì thế, bạn phải nhớ thay hoa mới ngay khi những cánh hoa tàn phai để không ảnh hưởng đến trường khí của mình.
Đổi đồ nội thất, thay đổi cuộc sống
Phong thủy cho biết, việc di chuyển hoặc sắp xếp lại đồ nội thất theo thời gian luôn luôn là một ý tưởng tốt vì nó làm mới các dòng chảy năng lượng trong không gian của bạn.
Theo các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc thay đổi môi trường sống của một người giúp họ thay đổi thói quen không tốt và ngừng cảm thấy chán nản với cuộc sống từ các góc độ khác nhau. Sau khi thay đổi môi trường sống, mọi người thường có tâm trạng tốt hơn, họ cảm thấy sảng khoái, bắt đầu suy nghĩ tích cực và trí tưởng tượng của họ hoạt động tốt hơn, giúp họ trở nên sáng tạo hơn.
Và để thu hút sự thay đổi và mang lại năng lượng mới vào cuộc sống, đôi khi tất cả những gì cần làm cũng có thể là thay đổi diện mạo trong chính nơi ở, làm việc của mình như bạn có thể thay đổi chút về nội thất, lam mới không gian sống của bạn để có từ trường năng lượng tốt hơn.
Giường ngủ không quay ra hướng tốt
Cũng theo phong thủy, giường của bạn phải quay ra hướng may mắn, phù hợp với mệnh, nếu không có thể mang lại vận xui và mất đi năng lượng tích cực vốn có trong bạn.
Màu đỏ mang lại may mắn
Trong quan niệm phong thủy, màu đỏ được ông bà ta chọn là màu của sự may mắn. Đó là màu sắc của năm mới, màu của đám cưới, màu của khai trương phát tài, màu của vật treo trước nhà mới, màu của những sợi tơ tình yêu...
Truyền thuyết kể rằng, thời xa xưa có một loài quái thú sư tử đầu rồng, gọi là niên thú. Loài thú này săn bắt gia súc của người nuôi nhưng con quái thú này lại sợ tiếng pháo và lửa. Để đối phó dân làng đã treo đèn lồng, trang trí màu đỏ như lửa cháy và đốt pháo vào dịp năm mới khi niên thú xuất hiện. Niên thú sợ hãi nên không quấy phá nữa. Do đó mà có điệu múa lân để mừng chiến thắng và đánh đuổi niên thú.
Từ đó màu đỏ được quan niệm là màu sắc "trừ tà, đuổi ma" tránh mất mát. Sau đó thông tin này ảnh hưởng tới nhiều nền văn hóa. Đi sâu vào đời sống, màu đỏ được dùng treo trước nhà thể hiện may mắn, treo trang trí đầu năm mới mong xua đuổi vận xui, đuổi "tà ma" trước nhà. Con người thì mặc màu đỏ thể hiện may mắn, bảo vệ bản thân khỏi "tà ma", mong hạnh phúc.
Tuy nhiên, việc áp dụng thành công màu sắc trong phong thủy phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong trường hợp để chọn được màu sắc cửa trước tốt nhất, bạn phải dựa vào hướng nhà và hợp mệnh.
Treo gương bát quái
Hầu hết mọi người đều treo gương bát quái trước cửa để bảo vệ ngôi nhà. Tuy vậy, ít người để ý đến việc dùng gương lõm, lồi hay phẳng. Sử dụng sai loại gương bát quái, thậm chí còn có thể làm sát khí đi lung tung, ảnh hưởng tới cuộc sống của gia đình và hàng xóm xung quanh.
Bày tranh thiên nga trong phòng ngủ
Thiên nga, bồ câu là những biểu tượng nổi bật nhất đại diện cho lời hứa vĩnh cửu trong tình yêu và hôn nhân. Phong thủy cho biết, treo tranh hay đặt tượng thiên nga trong phòng đem đến những nguồn năng lượng tích cực và hạnh phúc viên mãn.
Đồng hồ mang lại năng lượng phong thủy xấu
Đồng hồ giúp ta theo dõi thời gian và chúng ta đều biết rằng thời gian cứ vội vã đi qua mà không chờ đợi ai. Tuy nhiên theo phong thủy, nếu bạn không muốn đầu óc lúc nào cũng cảm thấy căng thẳng thì không nên treo quá nhiều đồng hồ hoặc sử dụng đồng hồ quá to trong nhà vì điều này có thể ảnh hưởng tới trường khí và sức khỏe của bạn.
Mặt khác bạn cũng không nên treo đồng hồ trong phòng ngủ, bởi có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ và vận may của người sống trong căn phòng đó.
Nên có cây hoặc nước trong nhà
Cây cảnh tài lộc hay đài phun nước thường được kết hợp để hóa giải phong thủy xấu trong những vị trí khác nhau ở nhà, ở văn phòng.
Trong phong thủy, cây và nước có thể hóa giải sát khí, cũng như làm cho không gian sống của bạn yên bình và có nhiều vận may hơn.
Bày cây phát lộc mới mang may mắn và tiền tài
Có một số loại cây tài lộc phổ biến trong phong thủy hay được những nhà kinh doanh ưa chuộng. Tuy rằng, cho dù bất kỳ loại cây nào tươi tốt đều sẽ mang năng lượng dồi dào, thanh khiết đến cho ngôi nhà của bạn. Nhưng bạn phải chọn cho mình đúng cây hợp mệnh thì mới có tác dụng.
Hướng bếp xấu ảnh hưởng sức khỏe cả gia đình
Trong phong thủy, tầm quan trọng của hướng bếp rất quan trọng. Tuy vậy, cho dù bạn có chọn đúng hướng thì cũng nên giữ gìn khu bếp sạch sẽ, bởi bếp gọn gàng cũng chính là chìa khóa của sức khỏe và hạnh phúc của gia đình.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
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