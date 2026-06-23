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Người tuổi Tý hợp hướng nào để sự nghiệp phất lên như diều gặp gió?

Thứ ba, 19:00 23/06/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
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GĐXH - Trong phong thủy, việc chọn hướng nhà, hướng làm việc hay hướng đặt bàn thờ phù hợp với tuổi tác được xem là yếu tố quan trọng để thu hút tài lộc và may mắn.

Ý nghĩa của việc chọn hướng trong phong thủy

Trong phong thủy, hướng nhà được xem là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến dòng chảy năng lượng (khí). Hướng tốt sẽ giúp thu hút tài lộc, sức khỏe và sự hài hòa, trong khi hướng xấu có thể gây cản trở hoặc mang lại năng lượng tiêu cực.

Với người tuổi Tý, việc chọn hướng phù hợp cần dựa trên mệnh và năm sinh để đảm bảo sự cân bằng giữa ngũ hành.

Hướng trong phong thủy không chỉ áp dụng cho nhà ở mà còn liên quan đến bàn làm việc, giường ngủ, bếp hay bàn thờ.

Người tuổi tý hợp hướng nào để sự nghiệp phất lên như diều gặp gió? - Ảnh 1.

Trong phong thủy, hướng nhà được xem là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến dòng chảy năng lượng (khí).

Mỗi không gian đều có vai trò riêng, và việc chọn hướng đúng sẽ giúp tối ưu hóa năng lượng tích cực. Người tuổi Tý cần đặc biệt chú ý đến các hướng thuộc cung mệnh của mình để tránh xung khắc với ngũ hành.

Người tuổi Tý sinh năm 1960

Người tuổi Tý sinh năm 1960 thuộc mệnh Thổ (Canh Tý – Tý trên tường). Theo phong thủy, mệnh Thổ hợp với các hướng Đông Bắc, Tây Nam và Trung tâm. Những hướng này mang lại sự ổn định và hỗ trợ tài lộc. Đặc biệt, hướng Đông Bắc được xem là hướng Sinh Khí, tốt cho sự nghiệp và sức khỏe.

Khi chọn hướng nhà, người Canh Tý nên ưu tiên hướng Đông Bắc để thu hút năng lượng tích cực. Hướng Tây Nam cũng là lựa chọn tốt, đặc biệt cho phòng ngủ hoặc bàn làm việc, vì nó mang lại sự hài hòa và bình an. Tuy nhiên, nên tránh hướng Bắc (thuộc mệnh Thủy) vì Thủy khắc Thổ, có thể gây bất lợi.

Người tuổi Tý sinh năm 1972

Người tuổi Tý sinh năm 1972 thuộc mệnh Mộc (Nhâm Tý – Tý trên núi). Mệnh Mộc hợp với các hướng Đông, Đông Nam và Bắc.

Người tuổi tý hợp hướng nào để sự nghiệp phất lên như diều gặp gió? - Ảnh 2.

Phong thủy cho biết, đối với Nhâm Tý, hướng Đông Nam là lựa chọn lý tưởng cho phòng làm việc hoặc cửa chính, vì nó mang lại sự sáng tạo và năng lượng tích cực.

Trong đó, hướng Đông là hướng Sinh Khí, giúp kích hoạt tài lộc và sự phát triển trong sự nghiệp. Hướng Bắc cũng hỗ trợ tốt cho các mối quan hệ và sức khỏe.

Phong thủy cho biết, đối với Nhâm Tý, hướng Đông Nam là lựa chọn lý tưởng cho phòng làm việc hoặc cửa chính, vì nó mang lại sự sáng tạo và năng lượng tích cực. Tránh hướng Tây Bắc (thuộc mệnh Kim) vì Kim khắc Mộc, có thể gây cản trở trong công việc và cuộc sống.

Người tuổi Tý sinh năm 1984

Người tuổi Tý sinh năm 1984 thuộc mệnh Kim (Giáp Tý – Tý trong biển). Mệnh Kim hợp với các hướng Tây, Tây Bắc và Đông Bắc. Hướng Tây là hướng Sinh Khí, hỗ trợ sự nghiệp và tài vận. Hướng Tây Bắc cũng mang lại may mắn và sự ổn định trong các mối quan hệ.

Cũng theo phong thủy, khi bố trí nhà ở, Giáp Tý nên đặt cửa chính hoặc bàn làm việc theo hướng Tây để thu hút năng lượng tích cực. Tránh hướng Đông Nam (thuộc mệnh Mộc) vì Mộc khắc Kim, có thể gây bất lợi cho tài lộc và sức khỏe.

Người tuổi Tý sinh năm 1996

Người tuổi Tý sinh năm 1996 thuộc mệnh Hỏa (Bính Tý – Tý trong đồng). Mệnh Hỏa hợp với các hướng Nam, Đông và Đông Nam. Hướng Nam là hướng Sinh Khí, giúp kích hoạt tài lộc và sự phát triển trong công việc. Hướng Đông thì hỗ trợ tốt cho sự sáng tạo và các mối quan hệ làm ăn.

Người tuổi tý hợp hướng nào để sự nghiệp phất lên như diều gặp gió? - Ảnh 3.

Hướng Nam là hướng Sinh Khí, giúp kích hoạt tài lộc và sự phát triển trong công việc cho người tuổi Bính Tý.

Bính Tý nên ưu tiên hướng Nam cho cửa chính hoặc phòng làm việc để tăng cường năng lượng tích cực. Tránh hướng Tây Bắc (thuộc mệnh Kim) vì Kim khắc Hỏa, có thể gây trở ngại trong công việc và không may mắn trong cuộc sống.

Người tuổi Tý sinh năm 2008

Người tuổi Tý sinh năm 2008 thuộc mệnh Thổ (Mậu Tý – Tý trong kho). Tương tự như Canh Tý 1960, Mậu Tý hợp với các hướng Đông Bắc, Tây Nam và Trung tâm. Hướng Đông Bắc là hướng Sinh Khí, tốt cho sự nghiệp và sức khỏe. Hướng Tây Nam mang lại sự hài hòa và bình an.

Mậu Tý nên chọn hướng Đông Bắc cho cửa chính hoặc phòng ngủ để tối ưu hóa năng lượng. Tránh hướng Bắc (thuộc mệnh Thủy) vì Thủy khắc Thổ, có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tài vận và sức khỏe.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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