Thu hút vận may nhờ biết cách chọn cây phong thủy bàn làm việc cho người tuổi Tý

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Người mệnh Kim - tuổi Giáp Tý (1924, 1984)

Theo phong thủy, người tuổi Giáp Tý sinh mệnh Kim sẽ hợp với các màu nâu, trắng, vàng. Ngoài ra, khi chọn cây, người tuổi Tý nên tránh chọn cây có màu đỏ, cam, tím, hồng thuộc mệnh Hỏa vì nó sẽ gây khó khăn, cản trở cho họ.

Một số loại cây phong thủy phù hợp cho người tuổi Giáp Tý là cây hạnh phúc, cây bạch mã hoàng tử, cây kim ngân, cây ngọc ngân, cây lan ý, cây lan chi, cây trầu bà đế vương…

Trồng những loại cây này sẽ giúp người tuổi Giáp Tý gặp nhiều may mắn về tiền tài, sự nghiệp và bảo vệ sức khỏe.

Trồng những loại cây này sẽ giúp người tuổi Giáp Tý gặp nhiều may mắn về tiền tài, sự nghiệp và bảo vệ sức khỏe.

Người mệnh Thủy - tuổi Bính Tý (1936, 1996)

Người tuổi Bính Tý - mệnh Thủy hợp với các màu xanh đậm như cây lưỡi hổ, cây kim tiền, cây lan ý, cây lan chi, cây ngọc ngân. Ngoài ra, cây tùng cũng rất hợp với người mệnh Thủy, tuổi Bính Tý, các cây như thủy tùng, tùng bồng lai, thủy tùng, tùng la hán...

Ngoài ra, người tuổi Bính Tý cũng có thể trồng các loại cây thủy sinh hoặc cây thuộc hành Kim, vì Kim sinh Thủy nên khi được trồng sẽ giúp thu hút những điều tích cực, điều may mắn và tiền tài cho người trồng.

Tùng la hán mang đến may mắn, hạnh phúc cho người tuổi Bính Tý.

Lưu ý, người tuổi Bính Tý nên tránh trồng các loài cây thuộc hành Thổ, những cây có màu nâu, vàng. Những màu này tương khắc với mệnh Thủy, có thể sẽ gây mất mát tiền tài, ảnh hưởng đến công danh sự nghiệp.

Người mệnh Hỏa - tuổi Mậu Tý (1948, 2008)

Màu sắc thuộc mệnh Hỏa hoặc mệnh Mộc sẽ hợp với người sinh năm Mậu Tý, bởi Mộc Sinh Hỏa. Những loại cây phong thủy hợp mệnh này bao gồm: Cây huyết dụ, cây kim ngân, cây đa búp đỏ, cây vạn lộc, cây hồng môn, cây phong lộc, cây đuôi công tím, cây trầu bà đế vương...

Màu sắc thuộc mệnh Hỏa hoặc mệnh Mộc sẽ hợp với người sinh năm Mậu Tý, bởi Mộc Sinh Hỏa. Những loại cây phong thủy hợp mệnh này bao gồm: Cây huyết dụ, cây kim ngân...

Ngoài ra, mệnh Hỏa tương khắc với mệnh Thủy nên người tuổi Mậu Tý không nên trồng các loại cây có màu xanh dương hay màu đen vì sẽ cản trở con đường công danh, tài lộc.

Người mệnh Thổ - tuổi Canh Tý (1960)

Theo ngũ hành, Hỏa sinh Thổ nên những loại cây có màu đỏ, hồng, cam, tím, nâu, vàng là phù hợp nhất với người tuổi Canh Tý. Ngược lại, người tuổi này cũng nên tránh trồng những loại cây có nhiều cây màu xanh lá thuộc mệnh Mộc.

Một trong những cây mang đến tài lộc và sự hưng thịnh cho người tuổi Canh Tý là cây phong lộc.

Những loại cây phong thủy phù hợp cho người tuổi Canh Tý là cây lan hồ điệp, cây đa búp đỏ, cây lan quân tử, cây vạn niên thanh, cây trầu bà, sen đá nâu, cây vạn lộc, vạn lộc, cây ngũ gia bì, cây phong lộc, cây hồng môn...

Người mệnh Mộc - tuổi Nhâm Tý (1972)

Những người tuổi Nhâm Tý trồng cây màu xanh lá sẽ mang lại hạnh phúc cho bạn và cả gia đình. Ngoài ra, bạn nên tránh chọn cây màu trắng tượng trưng cho mệnh Kim để không hao tài, tốn của.

Cây trường sinh sẽ mang đến cho gia chủ mệnh Mộc tuổi Nhâm Tý tài lộc, may mắn và những điều tích cực trong cuộc sống.



Những loại cây phong thủy phù hợp với người tuổi Nhâm Tý là cây trường sinh, sen đá nâu, cây ngọc bích, cây trầu bà đế vương xanh, cây kim ngân, cây vạn niên thanh, cây tùng la hán.

Những loại cây này sẽ mang đến cho gia chủ mệnh Mộc tuổi Nhâm Tý tài lộc, may mắn và những điều tích cực trong cuộc sống.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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