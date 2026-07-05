Mưa lớn sau bão, cảnh báo ngập lụt ở Quảng Ninh, Bắc Ninh và Lạng Sơn

Miền Bắc mưa lớn, cảnh báo lũ trên các sông lên cao

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay (5/7), khu vực Đông Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị và cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu Đông Bắc Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 4/7 đến 8 giờ ngày 5/7 có nơi trên 100mm như các trạm: Móng Cái (Quảng Ninh) 275.2mm, Nậm Păm (Sơn La) 249.6mm, Kim Nọi 1 (Lào Cai) 145.8mm,…

Miền Bắc mưa lớn, cảnh báo lũ trên các sông dâng cao.

Dự báo trong ngày 5/7, khu vực Đông Bắc Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Trong ngày và đêm 05/7, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngoài ra, ngày và đêm 5/7, các nơi khác của Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm; khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 6/7, mưa lớn diện rộng ở các khu vực trên có xu hướng giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1

Hiện nay, mực nước trên các sông chính Bắc Bộ có xu thế biến đổi chậm và ở dưới mức báo động (BĐ)1, trên một số sông nhỏ như Nậm Kim (Lào Cai), sông Bình Liêu (Quảng Ninh) lên trên mức BĐ1.

Từ hôm nay (5/7) đến ngày 6/7, trên các sông ở Quảng Ninh, Bắc Ninh, Lạng Sơn có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-4m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ ở khu vực thượng lưu và trên các sông nhỏ có khả năng lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2.

Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc Đông Bắc Bộ; lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc tại các tỉnh vùng núi, trung du khu vực Bắc Bộ (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1.

Lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Cập nhật thiệt hại mới nhất do mưa bão

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, theo báo cáo của tỉnh Quảng Ninh, tính đến sáng nay, bão số 1 đã gây thiệt hại khiến 30 nhà bị tốc mái; 600ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; 4 tàu tại khu neo đậu, trú tránh bị đứt neo, trôi dạt (đã được ứng cứu an toàn); 850 cây xanh bị gãy đổ, đổ cổng Trạm kiểm soát biên phòng Mũi Ngọc; 2 ô tô bị thiệt hại do tường đổ và 1 ô tô bị ngập nước,… Hiện địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê, tổng hợp thiệt hại.

Về công tác chỉ đạo ứng phó, chiều ngày 3/7, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp - Ủy viên Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã chủ trì họp với các Bộ ngành và 8 địa phương trọng điểm để rà soát công tác ứng phó với bão, mưa lũ.

Ngày 4/7, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn đi kiểm tra công tác ứng phó bão số 1 tại tỉnh Quảng Ninh và TP Hải Phòng; Đoàn công tác của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai do Cục trưởng Phạm Đức Luận làm trưởng đoàn đi kiểm tra, phối hợp với tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo công tác ứng phó với bão và mưa lũ.

Sáng ngày 4/7, Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị trực tuyến quán triệt, tổ chức phòng, chống bão lũ, thiên tai cực đoan, biến đổi khí hậu và công tác phòng thủ dân sự năm 2026, trong đó có công tác ứng phó với bão số 1.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã ban hành 3 văn bản chỉ đạo ứng phó ngay từ khi hình thành vùng áp thấp trên biển Đông, khi mạnh lên thành ATNĐ trên biển Đông và bão khẩn cấp. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có 2 văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có đê từ cấp III đến cấp đặc biệt đề nghị triển khai công tác đảm bảo an toàn hệ thống đê điều ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, đê điều; chuyển các thông tin dự báo, cảnh báo đến các địa phương để kịp thời tham mưu công tác chỉ đạo, điều hành, ứng phó thiên tai; tổ chức gửi tin nhắn Zalo tới 20,6 triệu thuê bao khu vực ảnh hưởng của bão và dự báo mưa lũ để thông tin, hướng dẫn người dân ứng phó.

14 tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã ban hành công điện, văn bản chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão theo các công điện của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia. Các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình đã tổ chức cấm biển; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, tàu thuyền tại khu neo đậu.

Tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức 3 đoàn công tác đi kiểm tra công tác phòng, chống bão số 1; thành lập Sở chỉ huy tiền phương ứng phó với bão số 1 tại phường Móng Cái 1; di dời 14 hộ/35 khẩu tại Phường Hạ Long do nguy cơ sạt lở và 8 hộ/21 khẩu tại phường Móng Cái 1 bị ngập lụt đến nơi an toàn; tổ chức bắn pháo hiệu báo bão kêu gọi, thông báo tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn; hoàn thành việc gia cố, di dời người dân từ các lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản đến nơi an toàn; chủ động vận hành hạ thấp mực nước một số hồ thủy lợi để đón lũ; triển khai các giải pháp để đảm bảo an toàn tại 42 dự án khai thác mỏ và 82 bãi thải mỏ.

Thành phố Hải Phòng sẵn sàng các phương án ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Tỉnh Hưng Yên đã tổ chức di dời người dân từ các khu nuôi trồng thủy, hải sản ven sông, ven biển đến nơi an toàn; chủ động mở tối đa các cống tiêu kiệt nước trong hệ thống để phòng úng. Các địa phương tổ chức trực ban; chủ động theo dõi thời tiết, thông tin dự báo, cảnh báo và triển khai các biện pháp ứng phó.