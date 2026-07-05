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Đăng sai thông tin điểm thi Toán ở Thái Nguyên để 'câu view', TikToker bị công an làm rõ

Chủ nhật, 10:50 05/07/2026 | Pháp luật
Nhật Tân
Nhật Tân
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GĐXH - Công an tỉnh Thái Nguyên vừa làm rõ một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về điểm thi môn Toán của học sinh Trường THPT Chuyên Thái Nguyên.

Ngày 5/7, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa làm rõ vụ việc đăng tải thông tin không chính xác liên quan đến điểm thi môn Toán tại Thái Nguyên. 

Theo cơ quan công an, qua công tác rà soát trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản TikTok "CHIẾN HALO – Hóng viên" (ID: @chienhalo) đăng bài viết với tiêu đề "Điểm thi Toán THPT cao bất thường ở Thái Nguyên", kèm theo video dài khoảng 2 phút 6 giây. Nội dung video phản ánh và đưa ra các nhận định về kết quả thi môn Toán của học sinh Trường THPT Chuyên Thái Nguyên, cho rằng có nhiều dấu hiệu bất thường.

Đăng sai thông tin điểm thi Toán ở Thái Nguyên để "câu view", TikToker bị công an làm rõ - Ảnh 1.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội - (ảnh CATN).

Trong video, tài khoản này nêu thông tin có 299/328 học sinh đạt từ 9 đến 10 điểm môn Toán, trong đó 147 học sinh đạt điểm tuyệt đối. Qua xác minh, cơ quan công an khẳng định đây là thông tin không đúng sự thật. 

Quá trình xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định chủ tài khoản là V.V.C (SN 1992, thường trú tại phường Yên Nghĩa, TP Hà Nội). 

Làm việc với cơ quan công an, V.V.C. khai nhận ngày 3/7/2026 đã đọc được thông tin phản ánh về kết quả thi môn Toán của Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, trong đó có 299/328 học sinh đạt từ 9 đến 10 điểm, với 147 học sinh đạt điểm 10.

Đăng sai thông tin điểm thi Toán ở Thái Nguyên để "câu view", TikToker bị công an làm rõ - Ảnh 2.

Công an tỉnh Thái Nguyên làm việc với V.V.C - (ảnh CATN).

Để thu hút người theo dõi kênh TikTok, V.V.C đã tự quay video bình luận, đánh giá về sự việc. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện video, người này lại nhầm lẫn, cho rằng các số liệu trên thuộc về Trường THPT Chuyên Thái Nguyên. 

Đến khoảng 14 giờ 12 phút ngày 3/7, V.V.C đăng tải video lên TikTok với tiêu đề "Điểm thi Toán THPT cao bất thường ở Thái Nguyên". 

Bài đăng nhanh chóng thu hút hơn 48.000 lượt xem cùng hàng trăm lượt chia sẻ. Sau khi nhận được nhiều bình luận phản ánh nội dung nhầm lẫn giữa Trường THPT Chuyên Thái Nguyên và Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, V.V.C. nhận ra sai sót và đã xóa bài đăng vào khoảng 18 giờ cùng ngày.

Hiện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

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