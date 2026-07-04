Ngày 4/7, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Tổ công tác của Trạm CSGT Tam Điệp, Phòng CSGT Công an tỉnh đã kịp thời ngăn chặn, cứu giúp một nam thanh niên có ý định nhảy cầu Gián Khẩu tự tử trong đêm 3/7.

Theo đó, khoảng 21h50 ngày 3/7, khi làm nhiệm vụ tuần tra tại Km255+185 trên Quốc lộ 1A, khu vực cầu Gián Khẩu thuộc xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình, Tổ công tác phát hiện một nam thanh niên đứng trên cầu với biểu hiện bất thường, có ý định nhảy xuống sông Hoàng Long để tự tử.

Thời điểm này, khu vực khá vắng người. Dù có một số người đi đường phát hiện vụ việc nhưng không dám tiếp cận vì lo ngại người thanh niên sẽ kích động và thực hiện hành động nguy hiểm.

CSGT Ninh Bình kịp thời cứu nam thanh niên định nhảy cầu Gián Khẩu tự tử trong đêm - (ảnh CANB).

Ngay lập tức, Tổ công tác triển khai các biện pháp nghiệp vụ, vừa nhẹ nhàng động viên, trấn an tinh thần, vừa khéo léo tiếp cận để tìm thời cơ bảo đảm an toàn. Sau quá trình kiên trì thuyết phục, bằng sự mưu trí và nhanh nhẹn, các cán bộ CSGT đã khống chế, đưa người thanh niên ra khỏi vị trí nguy hiểm, ngăn chặn thành công ý định tự tử.

Qua xác minh, người này là P.V.C (SN 1988, trú tại xã Gia Trấn, tỉnh Ninh Bình). Do gặp nhiều áp lực, bế tắc trong cuộc sống nên anh C. nảy sinh ý định tiêu cực và tìm đến cầu Gián Khẩu để tự tử.

Sau đó, Tổ công tác đã sử dụng phương tiện chuyên dụng đưa anh C về bàn giao cho gia đình. Nhờ sự động viên, chia sẻ của lực lượng công an, chính quyền địa phương và người thân, anh C. đã ổn định tinh thần, nhận thức được hành động của mình là bồng bột, suýt gây hậu quả đau lòng.

