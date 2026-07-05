Tin sáng 5/7: Tất cả người dân có bằng lái xe chú ý quy định thời gian cấp đổi mới nhất từ Bộ Công an; Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng Zalo

Tất cả người dân có bằng lái xe chú ý quy định thời gian cấp đổi mới nhất từ Bộ Công an

Hình minh họa

Quy trình sát hạch và cấp phát giấy phép lái xe (GPLX) tại Việt Nam đang bước vào một giai đoạn cải cách mạnh mẽ. Đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) thông báo Bộ trưởng Bộ Công an đã chính thức ký ban hành Thông tư số 108/2026/TT-BCA. Văn bản này quy định chi tiết về công tác sát hạch, cấp bằng lái xe trong nước cũng như việc cấp phát và sử dụng GPLX quốc tế.

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính, Thông tư mới đã cắt giảm thời gian xử lý hồ sơ xuống chỉ còn một nửa so với quy định trước đây.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của Thông tư 108/2026/TT-BCA là quyền lợi dành cho các thí sinh vừa hoàn thành kỳ thi. Ngay sau khi thí sinh đạt kết quả sát hạch, Cục CSGT sẽ tiến hành cấp và tích hợp phiên bản GPLX điện tử vào hệ thống dữ liệu quốc gia cũng như tài khoản định danh điện tử VNeID của công dân trong vòng 2 tiếng.

Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng Zalo

Người dùng Zalo nên kích hoạt tính năng bảo mật 2 lớp nhằm phát hiện và ngăn chặn các lượt đăng nhập trái phép. (Ảnh minh hoạ)

Zalo hiện là một trong những ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất tại Việt Nam, được sử dụng cho nhiều mục đích như liên lạc, làm việc, học tập và thực hiện các giao dịch trực tuyến. Chính vì chứa nhiều thông tin cá nhân và dữ liệu quan trọng, tài khoản Zalo thường bị các đối tượng lừa đảo nhắm đến.

Thực tế cho thấy, không ít trường hợp tài khoản bị đánh cắp sau khi người dùng vô tình để lộ mã OTP, nhấp vào đường link giả mạo hoặc cài đặt ứng dụng chứa mã độc. Sau khi chiếm được tài khoản, kẻ gian có thể giả danh chủ tài khoản để nhắn tin vay tiền người thân, phát tán đường link lừa đảo hoặc thu thập thêm thông tin cá nhân.

Một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả để tăng cường bảo mật là kích hoạt tính năng Bảo mật 2 lớp trên Zalo. Khi tính năng này được bật, mỗi lần có thiết bị mới đăng nhập vào tài khoản, hệ thống sẽ yêu cầu xác thực bằng mã OTP gửi tới số điện thoại đã đăng ký, đồng thời gửi thông báo đến thiết bị chính của người dùng.

Nhờ đó, nếu phát hiện có người lạ cố gắng truy cập tài khoản, chủ tài khoản có thể từ chối đăng nhập hoặc nhanh chóng thay đổi mật khẩu để tránh bị chiếm quyền sử dụng.

Công an cảnh báo nóng tới tất cả người dân nhận được tin nhắn có nội dung sau

Ảnh minh họa

Thời gian gần đây, tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tiếp tục có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Đáng chú ý, các đối tượng đã mạo danh Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) để gửi tin nhắn giả mạo nhằm chiếm đoạt tài sản, đánh cắp thông tin cá nhân của người dân.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, thời gian gần đây, EVN đã nhận được phản ánh của một số khách hàng sử dụng điện về việc nhận được tin nhắn có tên người gửi là "EVN CSKH". Nội dung tin nhắn chứa "mã số OTP" giả mạo gồm 6 chữ số, đồng thời kèm theo đường link lạ có ký tự "evn" nhưng phần cuối tên miền khác với tên miền thông thường.

EVN khẳng định đây là thủ đoạn lừa đảo mới bằng tin nhắn OTP giả mạo. Mục đích của các đối tượng là dụ người dùng truy cập vào đường link lạ để đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, dữ liệu khách hàng hoặc thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trong trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng báo cho cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, hỗ trợ và xử lý theo quy định của pháp luật. Việc nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm tra, xác minh thông tin trước khi thực hiện các giao dịch trực tuyến sẽ góp phần phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này.

Những lỗi dễ khiến thí sinh bị loại khi đăng ký nguyện vọng đại học

Sáng 4/7, tại Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng 2026 diễn ra ở Hà Nội, thông tin trên SKĐS, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) cho biết, tính đến 19h ngày 3/7, hệ thống đã ghi nhận khoảng 213.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển.

Mặc dù cổng đăng ký tuyển sinh trực tuyến mở từ ngày 3/7 đến 17h ngày 14/7, tuy nhiên giai đoạn cao điểm dự kiến sẽ tập trung từ ngày 7/7 đến 10/7, hoặc kéo dài đến 12/7. GS.TS Nguyễn Tiến Thảo khuyến cáo thí sinh không nên chờ đến sát thời hạn 17h ngày 14/7 mới hoàn tất đăng ký, do thời điểm cuối có thể xảy ra tình trạng quá tải hệ thống hoặc phát sinh những sự cố ngoài ý muốn. Thí sinh nên hoàn thành việc đăng ký trong khoảng từ ngày 10 đến 12/7, sau đó đăng nhập kiểm tra lại toàn bộ thông tin và thực hiện xác nhận đầy đủ.

Một trong những lỗi phổ biến mà thí sinh thường gặp hằng năm là không hoàn tất bước xác nhận bằng mã OTP sau khi điều chỉnh nguyện vọng.

Từ năm 2026, hệ thống sẽ tự động sắp xếp thứ tự nguyện vọng từ 1 trở đi, giúp hạn chế nhầm lẫn so với các năm trước khi nhiều thí sinh tự đánh số thứ tự sai. Dù vậy, ông nhấn mạnh: "Sau mỗi lần thay đổi, điều chỉnh nguyện vọng, thí sinh bắt buộc phải xác nhận bằng mã OTP để hệ thống ghi nhận lần cập nhật mới nhất. Nếu chỉ chỉnh sửa mà không xác nhận thì hệ thống vẫn lưu dữ liệu của lần xác nhận trước đó".

Quy định mới về khai báo lưu trú cho người thân, bạn bè ở qua đêm

Công an xã Việt An, tỉnh Đồng Nai kiểm tra lưu trú (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Việc thông báo lưu trú hiện nay được thực hiện rất thuận tiện qua các phương tiện điện tử. Đây là một điểm mới của Luật số 118/2025 sửa đổi, bổ sung 10 Luật về an ninh, trật tự có hiệu lực từ 1/7.

Theo quy định mới, khi có người đến lưu trú, thành viên hộ gia đình, người đại diện cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch và các cơ sở khác có chức năng lưu trú có trách nhiệm thông báo việc lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú.

Trường hợp người đến lưu trú tại chỗ ở của cá nhân, hộ gia đình mà cá nhân, thành viên hộ gia đình không có mặt tại chỗ ở đó thì người đến lưu trú có trách nhiệm thông báo việc, lưu trú với cơ quan đăng ký cư trú.

Việc thông báo lưu trú được thực hiện trực tiếp, bằng điện thoại, phương tiện điện tử hoặc phương tiện khác do Bộ trưởng Bộ Công an quy định.

Nội dung thông báo về lưu trú bao gồm: họ và tên, số định danh cá nhân hoặc số Chứng minh nhân dân, số hộ chiếu của người lưu trú; lý do lưu trú; thời gian lưu trú; địa chỉ lưu trú.

Việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 23 giờ của ngày bắt đầu lưu trú; trường hợp người đến lưu trú sau 23 giờ thì việc thông báo lưu trú được thực hiện trước 8 giờ ngày hôm sau.

Trường hợp ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu, anh, chị, em ruột đến lưu trú nhiều lần thì chỉ cần thông báo lưu trú một lần. Việc thông báo lưu trú được ghi vào sổ tiếp nhận lưu trú.

Chính thức áp dụng quy định mới về livestream bán hàng

SKĐS thông tin, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 248/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật TMĐT, với nhiều quy định mới nhằm tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh trên môi trường số. Một trong những điểm đáng chú ý là việc quy định cụ thể quy chế hoạt động livestream bán hàng trên các nền tảng TMĐT.

Theo Nghị định, trường hợp nền tảng TMĐT có cung cấp tính năng livestream bán hàng thì bắt buộc phải công khai quy chế hoạt động. Quy chế này phải quy định rõ quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia; đối tượng, quy trình và hướng dẫn định danh, xác thực điện tử đối với người livestream bán hàng.

Đáng chú ý, Nghị định yêu cầu các nền tảng phải có công cụ để người livestream hiển thị cảnh báo đối với hàng hóa, dịch vụ có nguy cơ gây mất an toàn hoặc ảnh hưởng xấu đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tiêu dùng theo quy định của pháp luật.

Không chỉ quản lý hoạt động livestream, Nghị định còn quy định rõ trách nhiệm của chủ quản nền tảng TMĐT. Theo đó, các nền tảng phải công bố đầy đủ, chính xác các thông tin theo quy định hoặc bố trí đường dẫn để người dùng dễ dàng tra cứu ngay trên giao diện chính.

Các đơn vị vận hành nền tảng cũng phải thực hiện báo cáo định kỳ trực tuyến thông qua Hệ thống quản lý hoạt động TMĐT hoặc cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.