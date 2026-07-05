Triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn qua trang web tại Hà Nội

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, qua công tác nắm tình hình di biến động của các đối tượng nghi vấn trên không gian mạng và quản lý địa bàn, các trinh sát thuộc Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện một đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến có diễn biến phức tạp.

Kết quả đấu tranh chuyên án làm rõ, do bản thân không có việc làm ổn định và lười lao động, đối tượng Nguyễn Tá Hợp (SN 1992, trú tại thôn Trung Thanh - Hữu Từ, xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội) đã nảy sinh ý định kiếm tiền bất chính bằng việc tổ chức cá độ bóng đá. Hợp chủ động liên hệ với một đối tượng ẩn danh trên mạng internet để mua lại một tài khoản cá độ bóng đá cấp độ Agent (tài khoản đại lý) trên trang web đánh bạc 365cacuoc.com.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá bị bắt giữ. Ảnh: CAHN

Sau khi sở hữu tài khoản đại lý này, Nguyễn Tá Hợp bắt đầu chia nhỏ, cắt thành nhiều tài khoản cấp con (Member) rồi trực tiếp giao lại cho các đối tượng khác để tham gia sát phạt. Hệ thống chân rết này hoạt động hết sức tinh vi, liên tục thay đổi mật khẩu và phương thức thanh toán tiền thắng thua để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Tính đến thời điểm bị triệt phá, tổng số tiền giao dịch qua đường dây cá độ do Hợp điều hành đã lên tới hàng tỷ đồng.

Qua đấu tranh chuyên án, Phòng CSHS đã tiến hành bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây gồm: Nguyễn Tá Hợp (SN 1992, trú tại Trung Thanh - Hữu Từ, xã Đại Thanh, TP Hà Nội); Lưu Viết Khương (SN 1990, trú tại Xóm Cầu - Hữu Từ, xã Đại Thanh, TP Hà Nội); Hoàng Xuân Hiếu (SN 1991, trú tại Thôn 1 Vạn Phúc, xã Nam Phù, TP Hà Nội); Nguyễn Đức Ngọc (SN 1985, trú tại Hữu Trung, xã Đại Thanh, TP Hà Nội); Nguyễn Hữu Quyết (SN 1989, trú tại Đội 4 Tả Thanh Oai, xã Đại Thanh, TP Hà Nội) và Nguyễn Đức Thành (SN 1986, trú tại Số 56 ngách 29/78 Khương Hạ, phường Khương Đình, TP Hà Nội). Tất cả các đối tượng này đều làm lao động tự do và chưa có tiền án, tiền sự.

Hiện Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã ra Quyết định tạm giữ hình sự với các đối tượng trên và tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.