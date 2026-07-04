Công an cảnh báo khẩn đến hộ kinh doanh sử dụng loa chuyển khoản kết nối Wi-fi
Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo hoàn toàn mới liên quan đến loa chuyển khoản.
Các cơ quan chức năng vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lợi dụng loa thông báo chuyển khoản để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn này nhắm vào các hộ kinh doanh sử dụng thiết bị loa thông báo giao dịch, khiến chủ cửa hàng hiểu nhầm đã nhận được tiền và giao hàng, trong khi thực tế tài khoản ngân hàng chưa ghi nhận giao dịch.
Theo cảnh báo, thời gian gần đây, các đối tượng xấu đã lợi dụng những sơ hở trong quá trình sử dụng loa thông báo chuyển khoản để thực hiện hành vi lừa đảo. Cụ thể, chúng nhắm đến các thiết bị loa kết nối Wi-Fi hoặc Bluetooth dùng chung với khách hàng, hoặc các thiết bị vẫn sử dụng mật khẩu mặc định.
Sau khi truy cập trái phép vào thiết bị, đối tượng có thể phát các thông báo giả như "Đã nhận tiền", "Thanh toán thành công"... nhằm đánh lừa chủ cửa hàng tin rằng giao dịch đã hoàn tất. Lợi dụng sự chủ quan, các đối tượng nhận hàng hoặc rời đi mà thực tế tài khoản của người bán chưa hề nhận được tiền.
Theo cơ quan chức năng, đây là một dạng tấn công truy cập trái phép vào thiết bị IoT (Internet of Things). Các loa thông báo chuyển khoản thường có cấu hình bảo mật chưa cao và có thể bị khai thác nếu người dùng không thiết lập các biện pháp bảo vệ phù hợp.
Đối tượng có thể sử dụng nhiều phương thức như dò quét mạng nội bộ, khai thác mật khẩu mặc định hoặc lợi dụng kết nối Bluetooth không được kiểm soát để chiếm quyền điều khiển thiết bị. Vụ việc cho thấy các thiết bị ngoại vi, nếu không được bảo mật đúng cách, có thể trở thành điểm xâm nhập trong hệ thống thanh toán.
Trước nguy cơ này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và các hộ kinh doanh không nên coi âm thanh phát ra từ loa là căn cứ duy nhất để xác nhận giao dịch thành công. Trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển, các thông báo âm thanh quen thuộc cũng có thể bị giả mạo một cách tinh vi.
Các đối tượng không nhất thiết phải chiếm đoạt tiền trong tài khoản mà chỉ cần tạo ra niềm tin sai lệch rằng việc thanh toán đã hoàn tất. Vì vậy, mỗi giao dịch cần được kiểm tra và xác nhận cẩn trọng, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thiết bị.
Đối với các hộ kinh doanh, cơ quan chức năng khuyến nghị cần kiểm tra trực tiếp số dư hoặc lịch sử giao dịch trên ứng dụng ngân hàng trước khi giao hàng, không chỉ dựa vào thông báo từ loa.
Bên cạnh đó, người dùng nên thay đổi ngay mật khẩu mặc định của loa và bộ phát Wi-Fi, sử dụng mật khẩu có độ bảo mật cao và không chia sẻ cho những người không liên quan. Đồng thời, hạn chế để khách hàng kết nối vào cùng mạng Wi-Fi với các thiết bị thanh toán, thường xuyên cập nhật phần mềm và firmware theo khuyến nghị của nhà sản xuất.
Cơ quan chức năng nhấn mạnh, chỉ một phút thiếu cảnh giác cũng có thể dẫn đến thiệt hại về tài sản. Các chủ cửa hàng cần chủ động tăng cường bảo mật cho hệ thống thanh toán và chia sẻ thông tin cảnh báo để góp phần nâng cao nhận thức, phòng ngừa các thủ đoạn lừa đảo tương tự.
Theo Công an tỉnh Cà Mau
Hốt hoảng sờ trúng con rắn dài hơn 1m trên giường ngủ lúc nửa đêmThời sự - 2 giờ trước
Đang ngủ cùng con nhỏ, một người phụ nữ ở xã Cư Yang, Đắk Lắk bất ngờ sờ trúng một con rắn màu đen, dài hơn 1m ở trên giường.
CSGT Ninh Bình kịp thời cứu nam thanh niên định nhảy cầu Gián Khẩu tự tử trong đêmThời sự - 3 giờ trước
GĐXH - Phát hiện một nam thanh niên có ý định nhảy cầu Gián Khẩu tự tử giữa đêm khuya, cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình đã nhanh chóng tiếp cận, động viên và khống chế an toàn, kịp thời ngăn chặn một vụ việc có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Hà Nội: Chung cư số 51 Huỳnh Thúc Kháng chính thức cải tạo, xây dựng lại, bảo đảm an toàn cho cư dânThời sự - 3 giờ trước
GĐXH - Ngày 4/7, dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư số 51 Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội) chính thức được khởi công, đánh dấu bước khởi đầu trong việc thay thế công trình đã xuống cấp bằng một khu nhà ở mới, hiện đại, bảo đảm an toàn và nâng cao chất lượng sống cho người dân.
Bão số 1 áp sát Quảng Ninh, Hà Nội kích hoạt phương án ứng phó mưa lớn và dông lốcThời sự - 3 giờ trước
GĐXH - Chiều 4/7, bão số 1 (Maysak) cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 90km, duy trì sức gió cấp 9, giật cấp 11 và tiếp tục áp sát đất liền. Trước nguy cơ mưa lớn, dông lốc và ngập úng do hoàn lưu bão, Hà Nội đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các địa phương sẵn sàng sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm và triển khai phương án ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ".
Bão số 1 cách Quảng Ninh 90km, chuyên gia dự báo thời điểm gió mạnh, mưa to nhấtThời sự - 6 giờ trước
Bão số 1 Maysak hiện cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 90km về phía Nam, chuyên gia đã đưa ra nhận định thời điểm gió mạnh nhất cũng như mưa lớn nhất.
Chi tiết lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11Thời sự - 11 giờ trước
GĐXH - Người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày dịp Quốc khánh 2/9 và một ngày nghỉ vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.
Thông tin mới nhất về bão số 1: Cách Móng Cái 210km, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rất lớnThời sự - 14 giờ trước
GĐXH - Bão số 1 Maysak đã xuống vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 210km về phía Đông Nam, cường độ cấp 8-9, từ sáng 4/7 đến hết 5/7, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa lớn đến trên 500mm.
Tin sáng 4/7: Thay đổi mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế thu nhập cá nhân; Từ 15/8, người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi mọi loại xe mô tô đều bị phạt đến 600.000 đồng?Thời sự - 14 giờ trước
GĐXH - Từ 1/7/2026, tổng mức giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân lên đến 307,4 triệu/năm; Từ 15/8, áp dụng quy định mới về mức phạt đối với người từ 16 đến dưới 18 tuổi khi sử dụng xe mô tô theo Nghị định 238/2026/NĐ-CP.
Phát hiện cọc tiền 500.000 đồng và gần 10 chỉ vàng 24K nằm chơ vơ gần đống rác, công an lập tức xác minhThời sự - 15 giờ trước
Sau khi tiếp nhận trình báo của người dân về tài sản thất lạc, Công an phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh.
Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia: Bão số 1 Maysak di chuyển chậm, quỹ đạo còn thay đổiThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Sáng sớm ngày 3/7/2026, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa đã chính thức mạnh lên thành bão số 01 năm 2026, có tên quốc tế là MAYSAK. Cơ quan khí tượng quốc gia đưa ra cảnh báo khẩn cấp về diễn biến phức tạp và các kịch bản tác động của cơn bão này đến khu vực Vịnh Bắc Bộ và đất liền các tỉnh Đông Bắc Bộ.
Tin sáng 4/7: Thay đổi mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế thu nhập cá nhân; Từ 15/8, người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi mọi loại xe mô tô đều bị phạt đến 600.000 đồng?Thời sự
GĐXH - Từ 1/7/2026, tổng mức giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân lên đến 307,4 triệu/năm; Từ 15/8, áp dụng quy định mới về mức phạt đối với người từ 16 đến dưới 18 tuổi khi sử dụng xe mô tô theo Nghị định 238/2026/NĐ-CP.