Triệu tập gã đàn ông đánh đập dã man con riêng của người tình ở TP.HCM

Trước đó, tối 3/7, mạng xã hội lan truyền các đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông nhiều lần đánh đập bé gái khoảng 3 tuổi khiến dư luận phẫn nộ.

Ảnh cắt từ clip.

Cụ thể, trong clip, bé gái đang đứng bên giường trong phòng ngủ thì người đàn ông cởi trần, xăm trổ bước vào, dùng lực mạnh đạp văng bé gái lên giường. Mặc kệ em bé gào khóc, người này vẫn tiếp tục doạ nạt, đánh đập.

Trong khi đó, một người được cho là mẹ của bé gái cũng có mặt trong căn phòng. Người này lên tiếng nói: “Sao anh đạp mạnh vậy, nó gãy xương thì sao?” . Song, vẫn không có hành động kiểm tra tình hình sức khoẻ bé gái.

Một số clip khác tương tự cũng được ghi lại trong phòng ngủ nói trên. Người đàn ông nhiều lần dùng tay bóp cổ bé gái, tát vào mặt... mặc kệ em bé gào khóc.

Thời gian hiển thị trên các clip cho thấy sự việc diễn ra trong tháng 4/2026.

Liên quan vụ việc, sáng 4/7, Công an phường Lái Thiêu (TP.HCM) cho biết đã triệu tập N.H.P. (25 tuổi) để làm việc, xác minh.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định bé gái xuất hiện trong clip 3 tuổi, là con riêng của người phụ nữ đang chung sống như vợ chồng với N.H.P. tại căn nhà trên đường Vĩnh Phú 38, phường Lái Thiêu.

Hiện Công an phường Lái Thiêu đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Cách đây không lâu, TP.HCM cũng xảy ra một vụ bạo hành trẻ em đặc biệt nghiêm trọng do mẹ ruột và cha dượng gây ra.

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