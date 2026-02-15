Quy định mới nhất về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ phổ biến năm 2026

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Vi phạm giao thông là gì?

Vi phạm giao thông là hành vi trái với các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, do cá nhân hoặc tổ chức thực hiện, gây mất trật tự, an toàn xã hội và có thể xâm hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác.

Những hành vi vi phạm giao thông phổ biến dễ bị xử phạt năm 2026

Dưới đây là tổng hợp các hành vi vi phạm giao thông phổ biến và mức phạt mới nhất theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP:

1. Vi phạm nồng độ cồn:

+ Mức phạt đối với xe máy: thấp nhất từ 2-3 triệu đồng và cao nhất từ 8-10 triệu đồng kèm theo trừ điểm giấy phép lái xe (GPLX) và tước GPLX vào mức độ vi phạm.

+ Mức phạt cao nhất đối với xe ô tô từ 6-40 triệu đồng tùy theo mức độ vi phạm nồng độ cồn, đồng thời bị trừ điểm GPLX ở mức thấp nhất và tước quyền sử dụng GPLX từ 22-24 tháng ở mức cao nhất.

2. Chạy quá tốc độ:

+ Mức phạt đối với xe máy thấp nhất từ 400.000 – 600.000 đồng và trừ điểm GPLX. Trường hợp chạy tốc độ cao gây tai nạn có thể phạt đến 14 triệu đồng và trừ 10 điểm GPLX.

+ Mức phạt đối với xe ô tô thấp nhất từ 800.000 - 1 triệu đồng, mức cao nhất từ 12-14 triệu đồng và trừ điểm GPLX. Nếu gây tai nạn, mức phạt có thể tới 22 triệu đồng và trừ 10 điểm GPLX.

3. Không đội mũ bảo hiểm:

Mức phạt áp dụng cho xe từ 200.000 - 300.000 đồng.

4. Vượt đèn đỏ, đèn vàng

+ Mức phạt đối với xe máy từ 4-6 triệu đồng. Nếu gây tai nạn, mức phạt tăng lên 10- 14 triệu đồng. Người vi phạm còn bị trừ 4 - 10 điểm giấy phép lái xe.

+ Mức phạt đối với ô tô từ 18 - 20 triệu đồng (không gây tai nạn), 20 - 22 triệu đồng (nếu gây tai nạn), kèm theo hình phạt bổ sung là trừ 4 điểm hoặc 10 điểm trên GPLX.

5. Đi ngược chiều:

+ Mức phạt đối với xe máy:

Đi ngược chiều (không gây tai nạn giao thông) bị phạt tiền từ 4-6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm GPLX.

Đi ngược chiều (gây tai nạn giao thông) bị phạt tiền từ 10-14 triệu đồng và bị trừ 10 điểm GPLX.

+ Mức phạt đối với ô tô:

Đi ngược chiều (không gây tai nạn giao thông) bị phạt tiền từ 18-20 triệu đồng và bị trừ 4 điểm GPLX.

Đi ngược chiều (gây tai nạn giao thông) bị phạt tiền từ 20-22 triệu đồng và bị trừ 10 điểm GPLX.

6. Lạng lách, đánh võng

+ Mức phạt đối với xe máy bị phạt tiền từ 8-10 triệu đồng và tước GPLX từ 10 - 12 tháng, nếu tái phạm có thể tước GPLX từ 22 - 24 tháng.

+ Mức phạt đối với ô tô bị phạt tiền từ 40-50 triệu đồng, tước GPLX 10-12 tháng. Trường hợp gây tai nạn bị phạt lên đến 50-70 triệu đồng. Tái phạm sẽ bị tịch thu phương tiện.

7. Buông hai tay, dùng chân điều khiển xe máy

Mức phạt tiền dao động từ 6-8 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng GPLX. Ngoài ra có thể bị tịch thu phương tiện.

Ảnh minh họa: TL

Hướng dẫn người dân nộp vi phạm giao thông trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Bước 1:

Cách 1: Truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) => chọn menu tại góc trên cùng bên phải Cổng dịch vụ => chọn "Thanh toán trực tuyến" => chọn "Nộp phạt xử lý vi phạm hành chính" (nếu là công dân hoặc doanh nghiệp thì chọn vào cột tương ứng) => chọn "Tra cứu thanh toán vi phạm giao thông".

Cách 2: Truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia => chọn "Tra cứu thanh toán vi phạm giao thông"

Bước 2: Nhập số liệu:

- Trường hợp tra cứu theo mã Quyết định: Tích chọn mục "Cảnh sát giao thông" => nhập số quyết định => nhập mã bảo mật.

- Trường hợp tra cứu theo biên bản vi phạm: Nhập "Số biên bản" => nhập "Họ tên người dân/Tên doanh nghiệp/Tên tổ chức vi phạm" => tích chọn mục "Cảnh sát giao thông" => chọn theo "tỉnh/thành phố" => chọn "đơn vị lập biên bản xử phạt" => chọn "ngày vi phạm" => nhập mã bảo mật.

Sau khi nhập thông tin, nhấn tra cứu, thông tin tra cứu có thể xảy ra như sau:

+ Trường hợp 1: Nếu cơ quan công an chưa ra quyết định xử phạt, hệ thống sẽ hiển thị thông báo: "Chưa có quyết định xử phạt".

+ Trường hợp 2: Nếu quyết định xử phạt đã được thanh toán, hệ thống sẽ hiển thị thông báo: "Quyết định xử phạt đã được thanh toán".

Bước 3: Chọn "Tra cứu" nếu đã có quyết định xử phạt và chưa được thanh toán, hệ thống sẽ hiện ra thông báo các nội dung: Số Quyết định xử phạt, ngày ra quyết định xử phạt, hành vi vi phạm, số tiền phạt.

Bước 4: Chọn hình thức "thanh toán và nhận kết quả tại cơ quan xử phạt" hoặc "thanh toán và nhận kết quả tại nhà" (đối với trường hợp thanh toán và nhận kết quả tại nhà thì người vi phạm phải có tài khoản truy cập Cổng dịch vụ công Quốc gia).

Bước 5: Nhận giấy tờ tại nhà hoặc tại cơ quan xử phạt.

Trường hợp không nộp phạt vi phạm giao thông sẽ gặp rắc rối gì?

Bị từ chối giải quyết thủ tục đăng ký xe

Căn cứ theo khoản 10 Điều 3 Thông tư 79/2024/TT-BCA, nếu không nộp phạt vi phạm giao thông thì người vi phạm sẽ không thể đăng ký xe khi mua xe mới hay sang tên xe sau khi mua bán, tặng cho, để thừa kế…

Bị cưỡng chế nộp phạt

Căn cứ tại khoản 2 Điều 86 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 được sửa đổi bởi khoản 43 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2020 quy định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính như sau:

Trong thời hạn thi hành quyết định xử phạt giao thông, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp tiền phạt. Nếu quá thời hạn nộp phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt. Các biện pháp cưỡng chế gồm:

- Khấu trừ một phần lương hoặc một phần thu nhập, khấu trừ tiền từ tài khoản của cá nhân, tổ chức vi phạm;

- Kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt để bán đấu giá;

- Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do cá nhân, tổ chức khác đang giữ trong trường hợp cá nhân, tổ chức sau khi vi phạm cố tình tẩu tán tài sản.

Bị tính thêm tiền chậm nộp phạt giao thông

Căn cứ tại khoản 1 Điều 78 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 được sửa đổi bởi khoản 39 Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2020 quy định về thủ tục nộp tiền phạt như sau:

Nếu không nộp phạt vi phạm giao thông, ngoài việc bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, người vi phạm còn bị tính thêm tiền chậm nộp phạt với công thức tính như sau:

Số tiền nộp phạt = Số tiền phạt chưa nộp + (Số tiền phạt chưa nộp x 0,05% x Số ngày chậm nộp)

Ô tô bị cảnh báo đăng kiểm

Căn cứ tại khoản 11 Điều 47 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định trường hợp quá thời hạn hẹn đến giải quyết vụ việc vi phạm được ghi trong biên bản vi phạm hành chính hoặc trong thông báo của người có thẩm quyền xử phạt hoặc quá thời hạn thi hành quyết định xử phạt mà chủ phương tiện vi phạm, người vi phạm chưa thực hiện giải quyết vụ việc vi phạm theo quy định hoặc chưa chấp hành quyết định xử phạt thì người có thẩm quyền xử phạt gửi thông báo cho cơ quan đăng kiểm (đối với phương tiện có quy định phải kiểm định), cơ quan đăng ký xe, cơ quan cấp giấy phép lái xe (nếu đã xác định được người vi phạm).

Việc gửi thông báo được thực hiện bằng văn bản hoặc thực hiện thông báo bằng phương thức điện tử thông qua kết nối, chia sẻ dữ liệu khi đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, thông tin.

