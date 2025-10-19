Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hai nữ sinh “làm xiếc” trên xe máy điện

Chủ nhật, 19:21 19/10/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Cơ quan công an đã xác định và xử lý 2 nữ sinh “làm xiếc” trên xe máy điện gây xôn xao dư luận.

Ngày 19/10, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết tổ công tác thuộc Đội 6, Phòng CSGT, Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an xã Tân Quang xác minh, xử lý trường hợp 2 nữ sinh có hành vi không đội mũ bảo hiểm, người ngồi sau xe máy điện ngồi ngược, với tư thế quay 180 độ về phía sau. Công an đã mời những người liên quan đến để làm rõ vụ việc.

Kết quả xác định vụ việc xảy ra tại Km242, đường Quốc lộ 4C thuộc địa phận xã Tân Quang, tỉnh Tuyên Quang. Hai nữ sinh trong clip là N.T.H. (SN 2011, trú tại xã Tân Quang, tỉnh Tuyên Quang), người điều khiển xe máy điện BKS 23MĐ1-426.21 và N.T.D.Q. (SN 2010, trú tại xã Đồng Tâm, tỉnh Tuyên Quang). 

Tại cơ quan công an, 2 nữ sinh đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm và cam kết sẽ không tái phạm.

Ngoài ra, cảnh sát cũng lập biên bản xử phạt đối với chủ xe là bà N.T.H. do có hành vi để cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông (quy định tại khoản 10, Điều 32 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP), mức phạt tiền từ 8 đến 10 triệu đồng.

- Ảnh 1.

Hình ảnh 2 nữ sinh "làm xiếc" trên xe máy điện. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, ngày 17/10, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh 2 nữ sinh với hành vi không đội mũ bảo hiểm, người ngồi sau xe máy điện ngồi ngược, với tư thế quay 180 độ về phía sau gây xôn xao dư luận. Sau khi xem video, nhiều ý kiến bất bình về hành vi nguy hiểm của 2 nữ sinh khi tham gia giao thông.

Thực hư thông tin từ 15/10/2025 cấm học sinh dưới 16 tuổi đi xe máy điệnThực hư thông tin từ 15/10/2025 cấm học sinh dưới 16 tuổi đi xe máy điện

GĐXH - Nhiều phụ huynh và học sinh băn khoăn, thắc mắc trước thông tin “Từ ngày 15/10/2025, học sinh dưới 16 tuổi bị cấm đi xe máy điện?”. Vậy thực hư thông tin này ra sao?

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Giấc mơ nghỉ hưu ở quê tan vỡ: Chưa tròn một năm, chúng tôi tiêu sạch 1 tỷ và nhận ra sự thật phũ phàng

Giấc mơ nghỉ hưu ở quê tan vỡ: Chưa tròn một năm, chúng tôi tiêu sạch 1 tỷ và nhận ra sự thật phũ phàng

Cung hoàng đạo thực tế: Khi lý trí lấn át tình cảm

Cung hoàng đạo thực tế: Khi lý trí lấn át tình cảm

Làm việc cật lực để nghỉ hưu sớm, rồi nhận ra bi kịch không ai nói: Khi tiền không giải quyết được sự cô đơn

Làm việc cật lực để nghỉ hưu sớm, rồi nhận ra bi kịch không ai nói: Khi tiền không giải quyết được sự cô đơn

Thất tình thôi mà như tận thế: Top cung hoàng đạo khiến cả bạn bè phải 'chịu trận' theo

Thất tình thôi mà như tận thế: Top cung hoàng đạo khiến cả bạn bè phải 'chịu trận' theo

Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy điện, lửa lan sang 3 nhà bên cạnh

Cháy cửa hàng phụ tùng xe máy điện, lửa lan sang 3 nhà bên cạnh

Cùng chuyên mục

Top con giáp chu đáo: Càng thân càng thấy ấm lòng

Top con giáp chu đáo: Càng thân càng thấy ấm lòng

Đời sống - 52 phút trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người luôn khiến người khác cảm thấy ấm lòng vì sự tận tâm và chu đáo của họ.

Thăm thủ phủ cây cảnh lớn nhất Ninh Bình hồi sinh để kịp phục vụ Tết

Thăm thủ phủ cây cảnh lớn nhất Ninh Bình hồi sinh để kịp phục vụ Tết

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Người dân làng nghề trông hoa, cây cảnh ở phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình bắt đầu dọn dẹp, trồng lại cây sau ảnh hưởng của bão.

Tháng sinh Âm lịch của người biết nắm bắt thời cơ: Càng trưởng thành càng tỏa sáng

Tháng sinh Âm lịch của người biết nắm bắt thời cơ: Càng trưởng thành càng tỏa sáng

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những tháng sinh Âm lịch cát tường, tượng trưng cho sự nhạy bén, bền bỉ và khả năng tỏa sáng không giới hạn.

Không khí lạnh tăng cường tràn về miền Bắc, có nơi dưới 16°C

Không khí lạnh tăng cường tràn về miền Bắc, có nơi dưới 16°C

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Sáng 19/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Từ 20-22/10 không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác.

Các khoản giảm trừ người dân cần biết trước khi nộp thuế thu nhập cá nhân 2026

Các khoản giảm trừ người dân cần biết trước khi nộp thuế thu nhập cá nhân 2026

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là các khoản giảm trừ người dân cần biết khi tính thuế thu nhập cá nhân 2026.

Hàng xóm xót xa hai vợ chồng ở Ninh Bình: Người tử vong trong bể nước, người bị thương

Hàng xóm xót xa hai vợ chồng ở Ninh Bình: Người tử vong trong bể nước, người bị thương

Đời sống - 12 giờ trước

Hàng xóm chia sẻ, gia đình ông N. xưa nay sống hiền lành, tình cảm nên khi nghe tin hai vợ chồng một người mất, một người bị thương nặng, ai cũng bàng hoàng, thương xót.

Những lời chúc hay, ý nghĩa chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Những lời chúc hay, ý nghĩa chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH - Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 không chỉ là dịp tôn vinh những người phụ nữ trong gia đình, người bà, người chị, đồng nghiệp… mà còn là cơ hội tuyệt vời để gửi lời chúc hay, ý nghĩa đến người mình yêu quý.

Hai ngày lạc trong rừng, cụ bà 95 tuổi sống nhờ nước suối

Hai ngày lạc trong rừng, cụ bà 95 tuổi sống nhờ nước suối

Đời sống - 1 ngày trước

Đi làm rẫy rồi bị lạc, cụ bà 95 tuổi đã uống nước suối, ngủ trong bụi cây và lấy áo mưa đắp để sinh tồn trước khi được tìm thấy.

Tháng sinh Âm lịch vượng mệnh: Ai sở hữu phúc lộc theo chân cả đời

Tháng sinh Âm lịch vượng mệnh: Ai sở hữu phúc lộc theo chân cả đời

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Có những tháng sinh Âm lịch cát tường, người sở hữu chúng như được "Trời ban lộc", cả đời an nhiên, thịnh vượng, gia đình êm ấm và phúc khí ngập tràn.

Quy định mới về giảm trừ gia cảnh năm 2026 cho người nộp thuế thu nhập cá nhân

Quy định mới về giảm trừ gia cảnh năm 2026 cho người nộp thuế thu nhập cá nhân

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Từ kỳ tính thuế năm 2026, mức giảm trừ gia cảnh người nộp thuế thu nhập cá nhân tăng khoảng 40,9% so với mức hiện hành, lên 15,5 triệu đồng/tháng.

Xem nhiều

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người kiên trì: Càng chăm chỉ về già càng phú quý

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người kiên trì: Càng chăm chỉ về già càng phú quý

Đời sống

GĐXH - Theo tử vi, những ai có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các số dưới đây thường là người sống kiên trì, chăm chỉ, tuy gặp khó khăn lúc trẻ nhưng càng về già càng thịnh vượng và hạnh phúc.

Những lời chúc hay, ý nghĩa chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Những lời chúc hay, ý nghĩa chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Đời sống
Tháng sinh Âm lịch vượng mệnh: Ai sở hữu phúc lộc theo chân cả đời

Tháng sinh Âm lịch vượng mệnh: Ai sở hữu phúc lộc theo chân cả đời

Đời sống
Bộ Nội vụ chính thức ban hành lịch nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2026

Bộ Nội vụ chính thức ban hành lịch nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2026

Đời sống
Con giáp xuất sắc từ đầu đến chân: Vừa tài giỏi vừa khí chất

Con giáp xuất sắc từ đầu đến chân: Vừa tài giỏi vừa khí chất

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top