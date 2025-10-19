Không khí lạnh tăng cường tràn về miền Bắc, có nơi dưới 16°C
GĐXH - Sáng 19/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Từ 20-22/10 không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác.
Không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến miền Bắc
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng gần sáng 19/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ.
Sáng 19/10, ở khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Từ ngày 20-22/10, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.
Trong đất liền gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.
Từ đêm 20/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này: Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19–21 độ; Vùng núi và trung du 17–19 độ; Vùng núi cao có nơi dưới 16 độ.
Từ nay đến hết đêm 19/10, Nghệ An đến Quảng Ngãi mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi 60-120mm, có nơi trên 220mm; Nghệ An đến Bắc Quảng Trị 40-80mm, cục bộ trên 150mm.
Từ 20/10, mưa lớn ở khu vực trên xu hướng giảm dần.
Ngoài ra, về cơn bão Fengshen, cơ quan khí tượng dự báo trong sáng 19/10 bão sẽ đổ bộ vào khu vực đảo Lu Dông (Philippines). Khoảng chiều tối cùng ngày, bão sẽ đi qua đảo Lu Dông và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 12.
Dự báo sau khi vào Biển Đông, bão số 12 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, cường độ tiếp tục có xu hướng mạnh thêm. Đến khoảng ngày 22/10, khi bão di chuyển tới khu vực phía Bắc của đặc khu Hoàng Sa, cường độ bão sẽ mạnh lên tới cấp 11, giật cấp 13.
Do Biển Đông đang chịu tác động của không khí lạnh nên khi bão di chuyển vào Biển Đông, khối không khí lạnh chắn ở phần phía Tây của cơn bão khiến bão ít khả năng di chuyển theo hướng chính Tây để vào Bắc Bộ hay đi lên khu vực Trung Quốc (do bị chặn ở phía Bắc và phía Tây).
Vì thế, các chuyên gia dự báo khi tới khu vực đặc khu Hoàng Sa, bão sẽ bị không khí lạnh xâm nhập và cường độ suy yếu dần, nhiều khả năng bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi ảnh hưởng đến đất liền các tỉnh miền Trung nước ta.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 12 kết hợp với tác động của không khí lạnh nên khoảng ngày 23-26/10, khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện một đợt mưa vừa đến mưa to trên diện rộng, theo cơ quan khí tượng thủy văn.
Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 19/10:
TP Hà Nội có mây, đêm và sáng mưa rào. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, cao nhất 29-31 độ C.
Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 28-31 độ C.
Đông Bắc Bộ có mây, đêm và sáng mưa rào rải rác và dông. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 28-31 độ C.
Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 26-29 độ C.
Duyên hải Nam Trung Bộ phía bắc nhiều mây, mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; phía nam mưa rào, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.
Cao nguyên Trung Bộ có mây, mưa rào và dông, có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 27-30 độ C.
Nam Bộ có mây, mưa rào và dông, chiều tối có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.
TP.HCM có mây, mưa rào và dông, chiều tối có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.
