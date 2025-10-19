Mới nhất
Hàng xóm xót xa hai vợ chồng ở Ninh Bình: Người tử vong trong bể nước, người bị thương

Chủ nhật, 07:57 19/10/2025 | Đời sống
Hàng xóm chia sẻ, gia đình ông N. xưa nay sống hiền lành, tình cảm nên khi nghe tin hai vợ chồng một người mất, một người bị thương nặng, ai cũng bàng hoàng, thương xót.

Ngày 18/10, tại thôn 4, xã Vĩnh Trụ (tỉnh Ninh Bình) xảy ra một vụ việc thương tâm. Gia đình và xóm giềng phát hiện ông Nguyễn Văn N. (80 tuổi) đã tử vong, vợ ông là bà Đỗ Thị B. (77 tuổi) bị thương nặng.

Theo người dân địa phương, vợ chồng ông N. có ba người con, đều đã lập gia đình và ra ở riêng, có kinh tế ổn định.

“Sáng nay, thấy con gái ông N. la lớn: ‘Mọi người ơi cứu mẹ cháu với’, tôi liền chạy ra xem có chuyện gì. Sang đến nơi, thấy trong nhà có nhiều vết máu, ai cũng hốt hoảng. Sau đó, bà B. được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch", bà Đ.T.T., hàng xóm của gia đình ông N. kể lại.

Cũng theo bà T., trước đó bà B. vẫn khỏe mạnh bình thường, hàng ngày còn sang xưởng may của con gái để nhặt chỉ, phụ giúp công việc. Còn ông N. sức khỏe kém hơn.

Bà C., một người hàng xóm khác cho biết: "Gia đình ông N. xưa nay sống hiền lành, tình cảm với mọi người nên khi biết tin ai cũng bàng hoàng, thương xót”.

- Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm. Ảnh: BHN

Như đã đưa tin, khoảng 6h30 ngày 18/10, chị P.T.G. (SN 1983, trú xã Vĩnh Trụ, là công nhân may) đến xưởng may của chị N.T.T. (con gái của ông N. và bà B.) thì thấy cổng khóa. Xưởng may của chị T. nằm ngay trong vườn của bố mẹ (thôn 4, xã Vĩnh Trụ).

Chị G. gọi điện cho chị T. đến mở cổng. Khi hai người đi vào, họ phát hiện sân và nhà có nhiều vết máu. Sau đó, chị T. thấy mẹ nằm ở cửa nhà tắm, trên người có nhiều vết máu, nên lập tức gọi thêm người đưa mẹ đi bệnh viện cấp cứu.

Đến khoảng 7h30 cùng ngày, người thân phát hiện ông N. tử vong trong bể nước của gia đình.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, phong tỏa, bảo vệ hiện trường, điều tra vụ việc.

Ninh Bình: Phát hiện người chồng tử vong trong bể nước, vợ bị thương nặngNinh Bình: Phát hiện người chồng tử vong trong bể nước, vợ bị thương nặng

Cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân vụ việc cụ ông tử vong bất thường trong bể nước, còn cụ bà bị thương nặng vùng đầu ở Ninh Bình.

Trọng Tùng
