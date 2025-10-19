Thăm thủ phủ cây cảnh lớn nhất Ninh Bình hồi sinh để kịp phục vụ Tết

“Nước lũ lên nhanh quá, tôi không kịp trở tay. Công sức chăm bón mấy tháng trời coi như mất trắng. Năm ngoái gia đình tôi cũng thiệt hại hơn 100 triệu đồng. Năm nay, khi cây sắp đến lứa được bán thì lại bị lũ cuốn trôi”, bà Hành chia sẻ với PV.