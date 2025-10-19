Mới nhất
Thăm thủ phủ cây cảnh lớn nhất Ninh Bình hồi sinh để kịp phục vụ Tết

Chủ nhật, 19:10 19/10/2025 | Đời sống
GĐXH - Người dân làng nghề trông hoa, cây cảnh ở phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình bắt đầu dọn dẹp, trồng lại cây sau ảnh hưởng của bão.

Tái sinh cây cảnh Vị Khê Ninh Bình để phục vụ Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 1.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 và 11, mưa lớn kéo dài kết hợp với nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước sông Hồng và sông Đào dâng cao đã làm ngập hơn 43ha diện tích trồng hoa, cây cảnh ven đê, gây thiệt hại nặng nề cho người dân phường Vị Khê.

Tái sinh cây cảnh Vị Khê Ninh Bình để phục vụ Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 2.

Nước lũ rút, người trồng hoa, cây cảnh tại các bãi bồi ven sông thuộc phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình đang tất bật dọn dẹp, khôi phục sản xuất, hy vọng kịp có hàng cung ứng cho thị trường Tết.

Tái sinh cây cảnh Vị Khê Ninh Bình để phục vụ Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 4.

Hàng loại các loại cây tiểu cảnh đã bị thối rễ như: cây chuỗi ngọc, cẩm tú mai, lá màu, ngô nguyệt quế, mai hạnh phúc không còn dấu hiệu sinh sống.

Tái sinh cây cảnh Vị Khê Ninh Bình để phục vụ Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 5.

Hàng loạt cây được chất thành đống chuẩn bị đem đi tiêu hủy.

Tái sinh cây cảnh Vị Khê Ninh Bình để phục vụ Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 6.

Theo tìm hiểu của PV, sản phẩm cây cảnh rất đa dạng, Nơi đây nổi tiếng là thủ phủ trồng cây cảnh, hoa ở miền Bắc.

Tái sinh cây cảnh Vị Khê Ninh Bình để phục vụ Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 7.

Theo những người trồng cây ở đây cho biết, ở đây đa số là cây công trình ngắn ngày như chuỗi ngọc, lá màu, cẩm tú... ở khu vực ngoài đê bối sông Hồng.

Tái sinh cây cảnh Vị Khê Ninh Bình để phục vụ Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 8.

“Nước lũ lên nhanh quá, tôi không kịp trở tay. Công sức chăm bón mấy tháng trời coi như mất trắng. Năm ngoái gia đình tôi cũng thiệt hại hơn 100 triệu đồng. Năm nay, khi cây sắp đến lứa được bán thì lại bị lũ cuốn trôi”, bà Hành chia sẻ với PV.

Tái sinh cây cảnh Vị Khê Ninh Bình để phục vụ Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 9.

Sau những thiệt hại, hiện tại các hộ dân trồng hoa, cây cảnh đang bắt đầu trồng trở lại để kịp dịp Tết Nguyên đán 2026.

Tái sinh cây cảnh Vị Khê Ninh Bình để phục vụ Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 10.

Những ngày này, người dân nơi đây tranh thủ trời tạnh ráo, tôi ra ruộng thu dọn cây chết và dọn đất, cố gắng trồng lứa mới nhanh nhất có thể để kịp có hàng bán Tết

Tái sinh cây cảnh Vị Khê Ninh Bình để phục vụ Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 11.

Dù còn nhiều khó khăn, người dân phường Vị Khê vẫn đang nỗ lực từng ngày để hồi sinh những vườn cây sau lũ.

Tái sinh cây cảnh Vị Khê Ninh Bình để phục vụ Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 12.

Với họ, mỗi luống đất được gieo trồng lại là khởi đầu cho niềm hi vọng về một mùa Tết đủ đầy, sau những ngày thiên tai tàn phá.

Video thủ phủ cây cảnh lớn nhất Ninh Bình hồi sinh để kịp phục vụ Tết:


Nhật Tân
Top con giáp chu đáo: Càng thân càng thấy ấm lòng

Top con giáp chu đáo: Càng thân càng thấy ấm lòng

Đời sống - 37 phút trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người luôn khiến người khác cảm thấy ấm lòng vì sự tận tâm và chu đáo của họ.

Hai nữ sinh “làm xiếc” trên xe máy điện

Hai nữ sinh “làm xiếc” trên xe máy điện

Đời sống - 56 phút trước

Cơ quan công an đã xác định và xử lý 2 nữ sinh “làm xiếc” trên xe máy điện gây xôn xao dư luận.

Tháng sinh Âm lịch của người biết nắm bắt thời cơ: Càng trưởng thành càng tỏa sáng

Tháng sinh Âm lịch của người biết nắm bắt thời cơ: Càng trưởng thành càng tỏa sáng

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những tháng sinh Âm lịch cát tường, tượng trưng cho sự nhạy bén, bền bỉ và khả năng tỏa sáng không giới hạn.

Không khí lạnh tăng cường tràn về miền Bắc, có nơi dưới 16°C

Không khí lạnh tăng cường tràn về miền Bắc, có nơi dưới 16°C

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Sáng 19/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Từ 20-22/10 không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác.

Các khoản giảm trừ người dân cần biết trước khi nộp thuế thu nhập cá nhân 2026

Các khoản giảm trừ người dân cần biết trước khi nộp thuế thu nhập cá nhân 2026

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là các khoản giảm trừ người dân cần biết khi tính thuế thu nhập cá nhân 2026.

Hàng xóm xót xa hai vợ chồng ở Ninh Bình: Người tử vong trong bể nước, người bị thương

Hàng xóm xót xa hai vợ chồng ở Ninh Bình: Người tử vong trong bể nước, người bị thương

Đời sống - 12 giờ trước

Hàng xóm chia sẻ, gia đình ông N. xưa nay sống hiền lành, tình cảm nên khi nghe tin hai vợ chồng một người mất, một người bị thương nặng, ai cũng bàng hoàng, thương xót.

Những lời chúc hay, ý nghĩa chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Những lời chúc hay, ý nghĩa chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH - Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 không chỉ là dịp tôn vinh những người phụ nữ trong gia đình, người bà, người chị, đồng nghiệp… mà còn là cơ hội tuyệt vời để gửi lời chúc hay, ý nghĩa đến người mình yêu quý.

Hai ngày lạc trong rừng, cụ bà 95 tuổi sống nhờ nước suối

Hai ngày lạc trong rừng, cụ bà 95 tuổi sống nhờ nước suối

Đời sống - 1 ngày trước

Đi làm rẫy rồi bị lạc, cụ bà 95 tuổi đã uống nước suối, ngủ trong bụi cây và lấy áo mưa đắp để sinh tồn trước khi được tìm thấy.

Tháng sinh Âm lịch vượng mệnh: Ai sở hữu phúc lộc theo chân cả đời

Tháng sinh Âm lịch vượng mệnh: Ai sở hữu phúc lộc theo chân cả đời

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Có những tháng sinh Âm lịch cát tường, người sở hữu chúng như được "Trời ban lộc", cả đời an nhiên, thịnh vượng, gia đình êm ấm và phúc khí ngập tràn.

Quy định mới về giảm trừ gia cảnh năm 2026 cho người nộp thuế thu nhập cá nhân

Quy định mới về giảm trừ gia cảnh năm 2026 cho người nộp thuế thu nhập cá nhân

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Từ kỳ tính thuế năm 2026, mức giảm trừ gia cảnh người nộp thuế thu nhập cá nhân tăng khoảng 40,9% so với mức hiện hành, lên 15,5 triệu đồng/tháng.

