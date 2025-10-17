Mới nhất
Bộ Nội vụ chính thức ban hành lịch nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2026

Thứ sáu, 12:52 17/10/2025 | Đời sống
GĐXH - Bộ Nội vụ ban hành thông báo về lịch nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Ngày 16/10, Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 9441/TB-BNV về lịch nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Theo Thông báo 9441/TB-BNV, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội sẽ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026 trong 5 ngày liên tục, từ thứ Hai, ngày 16/2/2026 (tức 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ) đến hết thứ Sáu, ngày 20/2/2026 (tức mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ).

Cùng với 5 ngày nghỉ Tết, cán bộ, công chức được nghỉ nối tiếp 4 ngày nghỉ hằng tuần. Như vậy, khối cơ quan khu vực công có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày liên tiếp.

Đối với dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026, Bộ Nội vụ cho biết, công chức, viên chức nghỉ 5 ngày, từ thứ Bảy ngày 29/8/2026 đến hết thứ Tư ngày 2/9/2026. Cụ thể, nghỉ ngày 2/9 và một ngày liền kề, đồng thời hoán đổi ngày làm việc 31/8 sang thứ Bảy 22/8.

Bộ Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân.

Trong đó, lưu ý cử cán bộ, công chức ứng trực xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra trong thời gian nghỉ lễ, tết theo quy định.

Người lao động lại sắp nghỉ lễ dài 4 ngày?Người lao động lại sắp nghỉ lễ dài 4 ngày?

GĐXH - Tết Dương lịch 2026 sắp tới, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có thể được nghỉ kéo dài đến 4 ngày.

Bộ Nội vụ chính thức ban hành lịch nghỉ Tết Nguyên đán và Quốc khánh năm 2026 - Ảnh 1.

khối cơ quan khu vực công có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày liên tiếp. Ảnh minh họa: TL

Các bộ, cơ quan, địa phương có kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế, xã hội.

Nội dung này nhằm bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.

Bộ Nội vụ cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với người lao động khu vực ngoài công lập, Bộ Nội vụ định hướng người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 như sau:

Dịp tết Âm lịch: lựa chọn nghỉ 1 ngày cuối năm Ất Tỵ và 4 ngày đầu năm Bính Ngọ; hoặc 2 ngày cuối năm Ất Tỵ và 3 ngày đầu năm Bính Ngọ; hoặc 3 ngày cuối năm Ất Tỵ và 2 ngày đầu năm Bính Ngọ.

Dịp lễ Quốc khánh: nghỉ thứ Tư ngày 2/9/2026 và lựa chọn nghỉ 1 trong 2 ngày: thứ Ba ngày 1/9/2026 hoặc thứ Năm ngày 3/9/2026.

Người sử dụng lao động cần thông báo phương án nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày.

Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.

Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức. Nhà nước cũng khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sắp tới sẽ dài 9 ngàyLịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sắp tới sẽ dài 9 ngày

GĐXH - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về phương án nghỉ Tết âm lịch Bính Ngọ 2026. Theo đó công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ dài 9 ngày.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 mới nhất sắp tới của người lao độngLịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 mới nhất sắp tới của người lao động

GĐXH - Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.

L.Vũ (th)
