Muốn bình yên giữa đời nhiều sóng gió, người thông minh luôn sống theo 3 nguyên tắc

Thứ sáu, 09:08 30/01/2026 | Gia đình
Tường Vy (t/h)
Tường Vy (t/h)
GĐXH - Với người thông minh, an yên không phải đích đến xa xỉ, mà là cách họ lựa chọn để sống mỗi ngày.

Cổ nhân từng nói: "Người muốn sống hạnh phúc, cả thể xác lẫn linh hồn đều phải an yên tại gia". Càng trưởng thành, người thông minh càng thấm thía rằng hạnh phúc thật sự không nằm ở những gì phô trương bên ngoài, mà ở việc tâm có yên hay không.

Ngắm hoa nở hoa tàn mà lòng không xao động, nhìn người đến kẻ đi mà tâm vẫn tĩnh tại, đó không phải cảnh giới xa vời, mà là trạng thái sống mà người thông minh luôn hướng đến. 

Khi bớt cố chấp, đời tự nhiên nhẹ gánh; khi ít phẫn nộ, ngày tháng trở nên phẳng lặng; và khi buông được lo âu, niềm vui sẽ âm thầm tìm đến.

Muốn bình yên giữa đời nhiều sóng gió, người thông minh luôn sống theo 3 nguyên tắc - Ảnh 1.

Người thông minh có thể mỉm cười ngay cả trong nghịch cảnh. Họ hiểu rằng, khi nhìn đời bằng ánh mắt tiêu cực, rắc rối sẽ liên tiếp kéo đến. Ảnh minh họa

Người thông minh rèn luyện một trái tim biết hạnh phúc

Thời trẻ, con người thường mang trong mình nhiều khát vọng lớn lao, mong muốn đạt được thành tựu, danh vọng và sự công nhận. 

Nhưng càng đi qua nhiều biến động, người thông minh càng nhận ra rằng điều khó có được nhất không phải là tiền bạc hay địa vị, mà là một trái tim đủ ung dung để đối diện với mọi thăng trầm.

Trong cuộc đời, không ai tránh khỏi những lần vấp ngã hay cảm giác mất phương hướng. Người thông minh không phủ nhận đau khổ, nhưng họ không để nó nhấn chìm mình. 

Họ học cách giữ gìn nội tâm, tôi luyện sự mạnh mẽ từ bên trong để có thể nếm trải đủ vị đắng cay ngọt bùi mà vẫn giữ được sự bình thản.

Goethe từng nói rằng hạnh phúc của con người nằm ở hạnh phúc của trái tim. Người thông minh hiểu rất rõ điều này. 

Khi trái tim biết hài lòng với những điều giản dị, biết trân trọng cuộc sống thường ngày, niềm vui không còn là thứ phải mải miết đi tìm.

Cũng vì thế, người thông minh có thể mỉm cười ngay cả trong nghịch cảnh. Họ hiểu rằng, khi nhìn đời bằng ánh mắt tiêu cực, rắc rối sẽ liên tiếp kéo đến. 

Ngược lại, nếu biết đối xử với thế giới bằng lòng biết ơn, nhiều chuyện tưởng chừng bế tắc lại dần trở nên hanh thông.

Người thông minh luôn giữ sự bình tĩnh trong tâm

Ngôi nhà của thể xác có thể xây dựng bằng vật chất, nhưng tổ ấm của tâm hồn chỉ có thể hình thành qua năm tháng tu dưỡng. 

Người thông minh thật sự không phải là người chưa từng gặp nghịch cảnh, mà là người dù đối diện với biến cố vẫn giữ được sự bình tĩnh trong tâm.

Danh vọng, tiền tài hay địa vị, với người thông minh, đều chỉ là những yếu tố bên ngoài. Có thì tốt, mất cũng không đến mức đánh đổi sự an yên nội tại. Bởi họ hiểu rằng, đến cuối đời, những gì theo con người không phải là của cải tích lũy, mà là những trải nghiệm và bài học đã đi qua.

Người thông minh sống giản dị ngay cả khi đủ đầy. Họ không kiêu ngạo khi thành công, cũng không khoa trương sự giàu có. 

Chính sự điềm tĩnh ấy giúp họ giữ được phúc khí lâu dài, bởi tiền bạc thường ở lại với người có nội tâm tĩnh tại, chứ không thuộc về người luôn bị cuốn theo phù hoa.

Sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, vừa hòa mình với thế giới bên ngoài, vừa bồi dưỡng đời sống tinh thần bên trong, đó là cách người thông minh xây dựng một cuộc đời cân bằng và bền vững.


Muốn bình yên giữa đời nhiều sóng gió, người thông minh luôn sống theo 3 nguyên tắc - Ảnh 2.

Người thông minh sống giản dị ngay cả khi đủ đầy. Họ không kiêu ngạo khi thành công, cũng không khoa trương sự giàu có. Ảnh minh họa

Người thông minh hiểu rằng điều gì quá mức cũng phản tác dụng

Có quan niệm cho rằng sống an yên là rời xa thế giới, tìm đến nơi vắng vẻ để tránh thị phi. Nhưng người thông minh hiểu rằng sự an yên thật sự không nằm ở không gian sống, mà ở độ sâu của nội tâm. 

Giữa chốn ồn ào, người tâm tĩnh vẫn an nhiên; còn trong cảnh yên ắng, người lòng bất ổn vẫn không thể bình yên.

Cuộc sống luôn tồn tại hai mặt đối lập: vui và buồn, được và mất, may mắn và rủi ro. Người thông minh không để cảm xúc dẫn dắt mình đi quá xa. 

Họ hiểu quy luật "vật cực tất phản", bởi bất cứ điều gì vượt quá giới hạn đều có thể mang đến hệ quả không mong muốn.

Niềm vui nếu phô trương quá mức dễ kéo theo đố kỵ và rắc rối. Nỗi buồn nếu chìm đắm quá lâu lại khiến con người đánh mất phương hướng. Vì vậy, người thông minh chọn cách tiết chế cảm xúc, giữ cho tâm luôn ở trạng thái cân bằng.

Bình tĩnh chính là trí tuệ lớn của người thông minh. Khi không quá mừng vì được, không quá đau vì mất, con người mới đủ vững vàng để đi qua những sóng gió của cuộc đời. Nội tâm càng tĩnh, cuộc sống càng nhẹ, và an yên sẽ đến một cách tự nhiên.

Nói ít sống yên, người thông minh tuyệt đối không hé môi về 3 điềuNói ít sống yên, người thông minh tuyệt đối không hé môi về 3 điều

GĐXH - Trong cuộc sống, người thông minh không chỉ thể hiện ở chỗ họ giỏi giang, mà còn ở khả năng "giữ miệng". Bởi đôi khi, sự im lặng mới là cách bảo vệ bản thân tốt nhất.

Theo Zhihu

