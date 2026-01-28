Mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026 rơi vào ngày mấy Dương lịch? Cần làm gì, tránh gì để cả năm thuận lợi?

Đây không chỉ là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, mà còn được xem là ngày "định vận", ảnh hưởng đến may rủi, tài lộc và tinh thần của cả năm. Chính vì vậy, mỗi dịp cuối năm, câu hỏi mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026 là ngày mấy Dương lịch lại được rất nhiều người quan tâm để chủ động sắp xếp công việc và kế hoạch cá nhân.

Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 rơi vào ngày nào?

Theo lịch vạn niên, mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 rơi vào thứ Ba, ngày 17/2/2026 Dương lịch.

Đây là ngày đầu tiên của năm mới âm lịch, cũng là ngày quan trọng nhất trong toàn bộ kỳ nghỉ Tết.

Trong ngày này, hầu hết các gia đình đều dành thời gian dâng hương lên bàn thờ tổ tiên, sum họp con cháu, chúc Tết họ hàng, người thân và trao nhau những lời chúc tốt đẹp cho một năm mới bình an, thuận lợi.

Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 là ngày 17/2/2026 Dương lịch. (Ảnh chụp màn hình)

Vì sao mùng 1 Tết được coi là ngày "then chốt" của cả năm?

Theo quan niệm dân gian, mùng 1 Tết là ngày "đầu xuôi", mọi việc diễn ra trong ngày này đều mang ý nghĩa báo hiệu cho vận trình của cả năm.

Lời nói, hành động, cách cư xử và cả cảm xúc trong ngày đầu năm đều được cho là sẽ để lại dấu ấn lâu dài.

Bởi vậy, người Việt từ xưa đã đặc biệt coi trọng việc giữ gìn hòa khí, tránh xích mích, hạn chế điều không may và ưu tiên làm việc tốt trong ngày mùng 1.

Quan niệm "gieo hạt" phúc lành từ ngày đầu năm không chỉ mang màu sắc tâm linh, mà còn là cách nhắc nhở mỗi người sống tích cực, tử tế ngay từ những thời khắc đầu tiên của năm mới.

Ý nghĩa của mùng 1 Tết trong đời sống hiện đại

Trong nhịp sống hiện đại nhiều áp lực, mùng 1 Tết trở thành khoảng lặng hiếm hoi để mỗi người tạm gác lại công việc, dành thời gian cho gia đình và cho chính mình.

Ngày đầu năm không chỉ là dịp sum vầy, mà còn là thời điểm để nhìn lại, điều chỉnh cách sống, đặt ra những mong muốn tích cực cho chặng đường phía trước.

Chính vì vậy, nhiều người coi mùng 1 Tết như một cột mốc tinh thần, bắt đầu năm mới bằng sự nhẹ nhàng, vui vẻ và chủ động hơn, thay vì vội vã hay lo âu như thường ngày.

Trong nhịp sống hiện đại nhiều áp lực, mùng 1 Tết trở thành khoảng lặng hiếm hoi để mỗi người tạm gác lại công việc, dành thời gian cho gia đình và cho chính mình. Ảnh minh họa

Những việc thường làm trong ngày mùng 1 Tết để cầu may mắn

Sáng mùng 1 Tết, nhiều gia đình bắt đầu ngày mới bằng việc thắp hương, dâng lễ lên bàn thờ tổ tiên.

Đây là cách thể hiện lòng hiếu kính, sự biết ơn với ông bà, tổ tiên và mong cầu sự che chở, phù hộ cho gia đình trong năm mới.

Mâm lễ thường gồm hoa quả tươi, bánh mứt, trà nước và các món ăn truyền thống, được chuẩn bị trang trọng.

Phong tục mừng tuổi đầu năm cũng là nét đẹp không thể thiếu trong ngày mùng 1.

Những phong bao lì xì đỏ thắm, kèm theo lời chúc sức khỏe, học hành tấn tới hay làm ăn phát đạt, không mang nặng giá trị vật chất mà chứa đựng ý nghĩa tinh thần và sự chúc phúc cho người nhận.

Bên cạnh đó, việc chúc Tết họ hàng, hàng xóm và bạn bè giúp gắn kết tình cảm gia đình, cộng đồng.

Những câu chúc giản dị nhưng chân thành trong ngày đầu năm góp phần tạo nên bầu không khí ấm áp, vui tươi và khởi đầu năm mới đầy thiện chí.

Nhiều gia đình cũng chú trọng việc chọn giờ đẹp xuất hành đầu năm.

Theo quan niệm truyền thống, xuất hành đúng giờ tốt, hướng tốt sẽ giúp mọi việc trong năm diễn ra suôn sẻ hơn.

Việc đi lễ chùa, đền vào mùng 1 Tết để cầu an, cầu phúc cũng được nhiều người lựa chọn, như một cách gửi gắm mong ước bình an và tĩnh tâm cho năm mới.

Sáng mùng 1 Tết, nhiều gia đình bắt đầu ngày mới bằng việc thắp hương, dâng lễ lên bàn thờ tổ tiên. Ảnh minh họa

Những điều nên tránh trong ngày mùng 1 Tết

Trong ngày đầu năm, lời nói được xem là đặc biệt quan trọng. Người Việt thường tránh cáu gắt, than phiền hay nói những điều xui xẻo, thay vào đó là giữ thái độ hòa nhã, nói lời hay ý đẹp để tạo năng lượng tích cực cho cả gia đình.

Trang phục mặc trong ngày mùng 1 cũng được chú ý, với những gam màu tươi sáng như đỏ, vàng hay xanh nhạt, tượng trưng cho may mắn và hỷ khí.

Không chỉ mang ý nghĩa phong thủy, trang phục sáng màu còn giúp tinh thần phấn chấn, vui vẻ hơn trong ngày đầu năm.

Bên cạnh đó, nhiều người cẩn trọng tránh làm rơi vỡ đồ đạc như bát đĩa, ly cốc, bởi đây được coi là điềm không may, gợi sự đổ vỡ và trắc trở.

Việc vay mượn hoặc đòi nợ trong ngày mùng 1 cũng thường bị kiêng kỵ, vì được xem là khởi đầu không thuận lợi cho tài chính của cả năm.

Những câu chúc giản dị nhưng chân thành trong ngày đầu năm góp phần tạo nên bầu không khí ấm áp, vui tươi và khởi đầu năm mới đầy thiện chí. Ảnh minh họa

Mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026: Khởi đầu cho một năm mới bình an

Với việc mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026 rơi vào thứ Ba, ngày 17/2/2026 Dương lịch, mỗi người có thể chủ động sắp xếp công việc, kế hoạch sum họp và nghỉ ngơi hợp lý.

Quan trọng hơn cả, mùng 1 Tết vẫn luôn là dịp để hướng về gia đình, tổ tiên và những giá trị truyền thống tốt đẹp.

Dù nhìn từ góc độ tâm linh hay đời sống hiện đại, ngày đầu năm vẫn mang ý nghĩa nhắc nhở mỗi người sống chậm lại, bắt đầu năm mới bằng sự tích cực, tử tế và niềm tin vào những điều tốt lành phía trước.