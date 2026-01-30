Yêu phải "trap boy" nhưng tôi cứ ngỡ gặp được định mệnh
Lần đầu biết yêu, tôi cứ ngỡ mình tìm được định mệnh, thế nhưng hóa ra người tôi yêu lại là "trai đểu" chính hiệu. Anh nói thích tôi nhưng không có nghĩa thích mình tôi mà còn nhiều cô gái khác.
21 tuổi, tôi bước vào tình yêu với tất cả sự ngây ngô và thuần khiết nhất, để rồi nhận ra rằng, đôi khi sự chân thành lại là món mồi ngon nhất cho những kẻ thích săn đuổi.
Anh xuất hiện như một "nam chính" bước ra từ ngôn tình: ga lăng, tâm lý và cực kỳ biết cách chiều chuộng. Anh biết tôi thích loại trà sữa nào, biết gửi lời chúc buổi sáng đúng lúc tôi vừa thức dậy và luôn biết cách khiến tôi cảm thấy mình là cô gái đặc biệt nhất trên đời. Tôi đã từng hạnh phúc đến phát khóc khi anh nói: "Em là người con gái mà anh luôn tìm kiếm bấy lâu nay".
Thế nhưng sự thật mọi thứ không hoàn hảo như vậy khi vào một buổi chiều đi cafe, tôi vô tình nhìn thấy điện thoại anh sáng đèn lúc anh đang ra gọi đồ.
Một thông báo từ "Cục cưng 2" hiện lên với nội dung: "Anh qua đón em nhé, em nhớ anh". Đôi tay tôi run rẩy, sự tò mò cay đắng thôi thúc tôi mở ra một thế giới mà tôi chưa từng hình dung tới.
Trong hộp thư đó, tôi không phải là "duy nhất". Có một "Cục cưng 1", một "Bé mèo" và hàng loạt những cuộc hội thoại khác.
Kinh khủng hơn, những lời tán tỉnh, những lời hứa hẹn về một tương lai tươi đẹp, thậm chí là những biệt danh ngọt ngào anh dành cho tôi, đều được anh "copy-paste" gửi đi cho tất cả những cô gái ấy cùng một lúc.
Hóa ra, tôi chỉ là một trong số những "con mồi" trong bộ sưu tập của một kẻ chăn dắt tình cảm chuyên nghiệp - một trap boy chính hiệu.
Cảm giác lúc đó không chỉ là đau lòng, mà là sự ghê tởm và hụt hẫng tột độ. Tôi nhận ra mình đã yêu một chiếc mặt nạ được tô vẽ hoàn hảo.
Anh không yêu tôi, anh chỉ yêu cảm giác chinh phục và sự ngưỡng mộ mà tôi dành cho anh.
Mối tình đầu tan vỡ theo cách nghiệt ngã nhất, nhưng nó đã dạy tôi một bài học để đời. Tôi lau nước mắt, không phải vì tiếc nuối anh, mà vì thương cho sự khờ dại của chính mình.
Tôi hiểu rằng sự chân thành cần được đặt đúng chỗ và một người thực sự yêu bạn sẽ không bao giờ để bạn phải chia sẻ vị trí của mình với bất kỳ ai khác.
