Không khí gia đình căng thẳng vì bố mẹ can thiệp quá sâu chuyện vợ tôi dạy con
Việc nuôi dạy con cái vốn đã là một hành trình đầy thử thách, nhưng nó sẽ trở nên mệt mỏi gấp bội khi có sự can thiệp quá sâu từ phía bố mẹ chồng.
Cái khó nhất chính là sự xung đột giữa kinh nghiệm dân gian và kiến thức khoa học hiện đại. Vợ tôi vốn kỹ tính, nuôi con theo chế độ dinh dưỡng và giờ giấc khoa học, nhưng trong mắt bố mẹ tôi, những điều đó thật "vẽ chuyện".
Mỗi bữa cơm trở thành một cuộc chiến ngầm. Vợ không cho con ăn rong, không cho ăn đồ ngọt quá sớm, thì ông bà lại lén đút cho cháu miếng bánh, viên kẹo vì "nó thèm, tội nghiệp".
Khi vợ chồng tôi đang rèn con vào nề nếp, chỉ cần con mếu máo một chút là ông bà đã xuất hiện như "vị cứu tinh", trách mắng chúng tôi độc ác, nuông chiều cháu quá mức khiến mọi quy tắc bỗng chốc tan thành mây khói.
Sự can thiệp này không chỉ gây khó khăn trong việc giáo dục trẻ mà còn trực tiếp bào mòn uy quyền của cha mẹ.
Đứa trẻ rất tinh ranh, chúng nhanh chóng nhận ra ông bà là "lá chắn" an toàn nhất. Khi bị bố mẹ phạt, chúng chạy tót vào lòng ông bà, và thế là mọi bài học về kỷ luật đều thất bại.
Dần dần, con cái trở nên bướng bỉnh, khó bảo vì chúng biết luôn có người bênh vực mình bất chấp đúng sai.
Đáng sợ hơn cả là những rạn nứt trong tình cảm vợ chồng. Đứng giữa một bên là cha mẹ đẻ, một bên là vợ, tôi nhiều lúc rơi vào trạng thái bế tắc.
Vợ tôi cảm thấy không được tôn trọng trong chính ngôi nhà của mình, cảm thấy tiếng nói của người mẹ bị gạt đi. Những lần "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" ngày càng nhiều, không phải vì chúng tôi hết yêu nhau, mà vì những áp lực vô hình từ sự áp đặt của người lớn.
