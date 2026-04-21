Muốn cha mẹ về già sống an yên: Con cháu đừng dại nhắc 3 chuyện nhạy cảm

Thứ ba, 16:05 21/04/2026 | Gia đình
Tường Vy (t/h)
GĐXH - Về già, con người không chỉ thay đổi về thể chất mà còn trở nên nhạy cảm hơn trong cảm xúc. Những lời nói của con cháu đôi khi lại khiến người lớn tuổi suy nghĩ.

Vì thế, để người thân về già có cuộc sống an yên và trọn vẹn, gia đình cần tinh tế trong cách giao tiếp, đặc biệt tránh những chủ đề dễ khiến họ phiền lòng.

Về già, đừng nhắc chuyện tiền bạc và tài sản

Khi về già, nhiều người bắt đầu suy nghĩ đến việc sắp xếp tài sản và phân chia cho con cháu. 

Đây là vấn đề nhạy cảm vì dễ liên quan đến sự so sánh, thiệt hơn giữa các thành viên trong gia đình. 

Nếu con cháu chủ động hỏi han hoặc bàn luận quá nhiều, người cao tuổi có thể cảm thấy áp lực, thậm chí lo lắng tình cảm gia đình bị ảnh hưởng bởi chuyện vật chất.

Để người thân về già cảm thấy thoải mái, con cháu nên tôn trọng quyết định của họ. 

Thay vì hỏi han trực tiếp, hãy âm thầm hỗ trợ khi cần thiết và luôn đặt sự hòa thuận gia đình lên hàng đầu. Sự tinh tế này giúp người lớn tuổi an tâm hơn trong những năm tháng cuối đời.

Nếu con cháu chủ động hỏi han hoặc bàn luận quá nhiều về việc sắp xếp tài sản và phân chia cho con cháu, người cao tuổi có thể cảm thấy áp lực. Ảnh minh họa

Về già, hạn chế nói quá nhiều về sức khỏe

Sức khỏe là mối quan tâm lớn nhất khi về già. Tuy nhiên, việc con cháu liên tục hỏi han bệnh tật hoặc nhắc nhở cách ăn uống, vận động có thể khiến người lớn tuổi cảm thấy áp lực. 

Họ dễ nghĩ rằng mình đang trở thành gánh nặng hoặc lo lắng quá mức về tình trạng của bản thân.

Thay vì nhắc đi nhắc lại, con cháu nên quan tâm bằng hành động nhẹ nhàng như chuẩn bị bữa ăn lành mạnh, rủ đi dạo hoặc cùng tham gia hoạt động phù hợp. 

Khi về già, điều người cao tuổi cần không chỉ là chăm sóc thể chất mà còn là cảm giác được tôn trọng và chủ động trong cuộc sống.

Muốn cha mẹ về già sống an yên: Con cháu đừng dại nhắc 3 chuyện nhạy cảm - Ảnh 2.

Thay vì liên tục hỏi han bệnh tật hoặc nhắc nhở cách ăn uống, con cháu nên quan tâm bằng hành động. Ảnh minh họa

Về già, tránh nhắc nhiều đến tuổi tác và sự lão hóa

Ai cũng phải đối diện với quy luật thời gian, nhưng khi về già, việc bị nhắc đến tuổi tác liên tục có thể khiến người lớn tuổi cảm thấy tự ti. 

Những câu nói vô tình như "già rồi", "yếu hơn trước" dễ khiến họ buồn lòng, thậm chí thu mình lại.

Thay vào đó, con cháu nên khuyến khích người thân về già tham gia các hoạt động tích cực, gặp gỡ bạn bè hoặc theo đuổi sở thích mới. 

Khi cảm nhận được mình vẫn có giá trị, người cao tuổi sẽ sống lạc quan và vui vẻ hơn.

Về già là giai đoạn con người mong muốn được nghỉ ngơi và tận hưởng sự bình yên. Điều họ cần nhất không phải vật chất mà là sự quan tâm, thấu hiểu từ gia đình. 

Chỉ cần tinh tế trong lời nói, chia sẻ những điều tích cực và luôn đồng hành, con cháu đã giúp người thân về già có cuộc sống hạnh phúc và cuối đời viên mãn.

6 cách yêu con sai lầm khiến cha mẹ về già không có người bên cạnh6 cách yêu con sai lầm khiến cha mẹ về già không có người bên cạnh

GĐXH - Không ít bậc cha mẹ tin rằng chỉ cần dành cả đời cho con cái thì tuổi già sẽ được quây quần, chăm sóc. Thế nhưng thực tế lại không phải lúc nào cũng như mong đợi.

4 con giáp nam dễ vướng chuyện ngoài luồng nhất

4 con giáp nam dễ vướng chuyện ngoài luồng nhất

Người giàu có thật sự luôn tránh tiêu tiền vào 3 thứ này?

Người giàu có thật sự luôn tránh tiêu tiền vào 3 thứ này?

Trầm lặng, kín đáo nhưng 4 cung hoàng đạo này mới là 'cao thủ' thật sự

Trầm lặng, kín đáo nhưng 4 cung hoàng đạo này mới là 'cao thủ' thật sự

3 dấu hiệu trẻ đang trở nên ích kỉ, cha mẹ không sửa sớm sau này khó mong hiếu thảo

3 dấu hiệu trẻ đang trở nên ích kỉ, cha mẹ không sửa sớm sau này khó mong hiếu thảo

Những con giáp nữ hay yêu mù quáng, dễ hy sinh tất cả vì tình

Những con giáp nữ hay yêu mù quáng, dễ hy sinh tất cả vì tình

GĐXH - Theo tử vi, ba con giáp nữ dưới đây thường đặt tình yêu lên trên lý trí, sẵn sàng hy sinh tất cả nên cũng dễ rơi vào trạng thái bi lụy, khó dứt.

Không phải ngoại tình: Đây mới là thứ âm thầm phá vỡ hôn nhân

Không phải ngoại tình: Đây mới là thứ âm thầm phá vỡ hôn nhân

GĐXH - Sự thiếu tôn trọng không ồn ào nhưng lại là nguyên nhân khiến nhiều mối quan hệ dần rạn nứt theo thời gian.

Không cãi vã, không ly hôn, không chung phòng: Góc khuất '3 không' và nỗi niềm của tuổi trung niên

Không cãi vã, không ly hôn, không chung phòng: Góc khuất '3 không' và nỗi niềm của tuổi trung niên

GĐXH - Nhiều cặp vợ chồng khi bước vào tuổi trung niên trông bên ngoài thì bình lặng, cuộc sống ổn định, nhưng sâu bên trong lại ẩn chứa một nỗi niềm không thể thốt nên lời.

Bệnh viện Tâm Anh đứng top 1 Đông Nam Á về hỗ trợ sinh sản, điều trị thành công cho hàng nghìn bệnh nhân quốc tế

Bệnh viện Tâm Anh đứng top 1 Đông Nam Á về hỗ trợ sinh sản, điều trị thành công cho hàng nghìn bệnh nhân quốc tế

Với hơn 100.000 lượt khám mỗi năm và tỷ lệ có thai cộng dồn đạt 90,3%, cùng đội ngũ chuyên gia chuyên môn cao và làm chủ kỹ thuật hiện đại, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh được vinh danh “Top 1 Hệ thống Bệnh viện Hỗ trợ sinh sản hàng đầu ASEAN 2026”.

Tủ đồ 'chuẩn tính cách' của 12 cung hoàng đạo: Ai thanh lịch, ai cá tính nổi bật?

Tủ đồ 'chuẩn tính cách' của 12 cung hoàng đạo: Ai thanh lịch, ai cá tính nổi bật?

GĐXH - Tính cách của từng cung hoàng đạo thường ảnh hưởng trực tiếp đến gu thẩm mỹ và cách lựa chọn trang phục.

Sau tuổi 40, càng giữ 3 thứ này càng khiến cuộc sống nặng nề

Sau tuổi 40, càng giữ 3 thứ này càng khiến cuộc sống nặng nề

GĐXH - Nhiều người nghĩ giữ lại là tốt, nhưng có những điều càng giữ càng mệt. Sau tuổi 40, biết buông đúng lúc mới là cách sống nhẹ nhàng hơn.

Harvard: 7 hành động quen thuộc của cha mẹ đang 'bào mòn' IQ của con

Harvard: 7 hành động quen thuộc của cha mẹ đang 'bào mòn' IQ của con

GĐXH - Nhiều nghiên cứu cho thấy những thói quen hàng ngày của cha mẹ có thể tác động trực tiếp đến khả năng học tập, trí nhớ và mức độ tập trung của trẻ.

Bán sạch 3 bất động sản, người phụ nữ giàu có chọn thuê nhà và cảm thấy hạnh phúc hơn

Bán sạch 3 bất động sản, người phụ nữ giàu có chọn thuê nhà và cảm thấy hạnh phúc hơn

GĐXH - Không phải cứ nắm trong tay nhiều tài sản mới mang lại cảm giác an toàn. Với, người phụ nữ này, việc từ bỏ sở hữu nhà lại giúp cô tìm thấy cuộc sống hạnh phúc.

Muốn con có một đời an yên, cha mẹ nhất định phải dạy con 5 điều này

Muốn con có một đời an yên, cha mẹ nhất định phải dạy con 5 điều này

GĐXH - Dù con là trai hay gái, 5 lời nhắn nhủ dưới đây chính là "kim chỉ nam" mà cha mẹ muốn con khắc cốt ghi tâm.

Bạn không thiếu may mắn, bạn chỉ đang không đi đúng con đường này

Bạn không thiếu may mắn, bạn chỉ đang không đi đúng con đường này

GĐXH - Nhiều người nghĩ vận may là ngẫu nhiên, nhưng thực tế lại đến từ cách bạn sống mỗi ngày. 5 con đường này có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn.

Chồng ngoại tình, nữ bác sĩ đánh ghen dữ dội rồi bình thản lên phòng gym nói một câu thâm thúy

Chồng ngoại tình, nữ bác sĩ đánh ghen dữ dội rồi bình thản lên phòng gym nói một câu thâm thúy

GĐXH - Không chỉ gây chú ý bởi hành động liều lĩnh khi phát hiện chồng ngoại tình, câu nói của cô sau đó mới thực sự khiến nhiều người suy ngẫm.

Muốn cuộc sống luôn gặp may mắn, đừng bỏ qua 3 điều tưởng nhỏ này

Muốn cuộc sống luôn gặp may mắn, đừng bỏ qua 3 điều tưởng nhỏ này

4 con giáp nam dễ vướng chuyện ngoài luồng nhất

4 con giáp nam dễ vướng chuyện ngoài luồng nhất

Mẹ trao 2 căn nhà cho con ruột, để lại cho con nuôi 1 thùng táo: Sự thật phía sau khiến tất cả lặng người

Mẹ trao 2 căn nhà cho con ruột, để lại cho con nuôi 1 thùng táo: Sự thật phía sau khiến tất cả lặng người

Nhiều người cưới xong mới nhận ra: 5 kiểu phụ nữ này không dễ chung sống

Nhiều người cưới xong mới nhận ra: 5 kiểu phụ nữ này không dễ chung sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
