Muốn con 'chiến thắng' từ vạch xuất phát: 4 thói quen cần rèn ngay cho trẻ

Theo nghiên cứu của Trường Y Harvard, khi trẻ mới sinh, bộ não mới đạt khoảng 25% so với người trưởng thành. Đến 5 – 6 tuổi, não bộ đã hoàn thiện tới 80 – 85%. Đây chính là giai đoạn quyết định để hình thành thói quen và nền tảng trí tuệ cho tương lai.

Vậy đâu là thói quen giúp trẻ thông minh hơn? Các chuyên gia cho rằng chỉ cần cha mẹ kiên trì xây dựng 4 thói quen sau, con sẽ có lợi thế vượt trội cả về học tập lẫn kỹ năng sống.

1. Tập thể dục thường xuyên: Thói quen giúp rèn luyện trí não hiệu quả

Cha mẹ nên tạo thói quen vận động hằng ngày cho con, từ cùng nhau tập thể dục, đến khuyến khích con chơi thể thao cùng bạn bè. Ảnh minh họa

Nhiều nghiên cứu từ Trường Y Harvard đã khẳng định, vận động không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn kích thích sự phát triển não bộ, giúp trẻ tiếp thu nhanh và ghi nhớ tốt hơn.

Phó giáo sư John Reddy từng chứng minh điều này trong cuốn Tập thể dục làm biến đổi não bộ.

Ông triển khai dự án giáo dục thể chất cho 19.000 học sinh ở Chicago, biến trường học này trở thành nơi có học sinh khỏe mạnh nhất nước Mỹ, đồng thời đạt thành tích nổi bật về toán và khoa học.

Nhảy dây, bóng bàn, khiêu vũ… đều là những bài tập đơn giản mà lại giúp trẻ phát triển trí tuệ.

2. Chơi game đúng cách: Rèn tư duy, tăng phản xạ

Trái ngược với quan niệm game chỉ gây hại, các nghiên cứu thần kinh học cho thấy nếu được quản lý hợp lý, chơi game có thể giúp trẻ phát triển trí tuệ. Ảnh minh họa

Giáo sư Hồng Lan, chuyên gia về thần kinh học Trung Quốc, khẳng định: trong lúc trẻ chơi game, não bộ tiết ra một chất đặc biệt kích thích sự phát triển các nơ-ron thần kinh. Những trò chơi tư duy, chiến thuật hay vận động đều có thể giúp trẻ rèn phản xạ, óc sáng tạo và khả năng tập trung.

Điều quan trọng là cha mẹ cần kiểm soát thời lượng, lựa chọn trò chơi phù hợp, biến game trở thành một công cụ hỗ trợ học tập thay vì là sự lệ thuộc.

3. Đọc sách: Thói quen vàng giúp trẻ phát triển trí tuệ

Đọc sách không chỉ phát triển khả năng ngôn ngữ, tư duy mà còn giúp trẻ tĩnh tâm, hiểu biết sâu sắc hơn về thế giới. Ảnh minh họa

Nếu cha mẹ băn khoăn cách tăng IQ cho trẻ, câu trả lời đơn giản nhất chính là đọc sách.

Nhà giáo dục Sukhomlinsky từng nói: "Cách để trẻ thông minh hơn không phải là tăng bài tập, mà là tăng thời gian đọc sách".

Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Psychological Science (2013) cũng khẳng định, đọc sách cho trẻ nghe kết hợp tương tác có thể giúp IQ tăng hơn 6 điểm.

Đặc biệt, thói quen đọc từ nhỏ còn nuôi dưỡng trí tưởng tượng và sự đồng cảm.

Cha mẹ nên duy trì thời gian đọc sách cùng con mỗi ngày, xây dựng góc đọc tại nhà hoặc tạo thói quen đọc trước khi đi ngủ.

4. Trò chuyện cùng con: Dinh dưỡng tinh thần không thể thiếu

Trẻ được cha mẹ thường xuyên trò chuyện sẽ có vỏ não hoạt động mạnh mẽ hơn, từ đó đạt kết quả vượt trội trong các bài kiểm tra ngôn ngữ, ngữ pháp và khả năng hiểu. Ảnh minh họa

Một nghiên cứu năm 2018 từ MIT, Harvard và Pennsylvania chỉ ra, trẻ được cha mẹ thường xuyên trò chuyện sẽ có vỏ não hoạt động mạnh mẽ hơn, từ đó đạt kết quả vượt trội trong các bài kiểm tra ngôn ngữ, ngữ pháp và khả năng hiểu.

Nhà vật lý Nobel Richard Feynman từng thừa nhận thành công của ông có được từ những câu chuyện hằng ngày mà cha ông kể.

Điều đó cho thấy, giao tiếp chính là thói quen giúp trẻ phát triển trí tuệ một cách tự nhiên và bền vững.

Dù bận rộn đến đâu, cha mẹ vẫn nên duy trì những bữa ăn tối quây quần, dành thời gian lắng nghe và khuyến khích con chia sẻ.

Mỗi cuộc trò chuyện chính là "chất dinh dưỡng" nuôi dưỡng não bộ và tâm hồn trẻ.

4 thói quen vàng giúp trẻ phát triển trí tuệ toàn diện

Không cần ép học thêm quá nhiều hay đầu tư vào những lớp học đắt đỏ, cha mẹ hoàn toàn có thể giúp trẻ thông minh từ nhỏ bằng 4 thói quen đơn giản: tập thể dục thường xuyên, chơi game hợp lý, đọc sách mỗi ngày và trò chuyện cùng con.

Đây là những phương pháp đã được khoa học chứng minh, vừa dễ áp dụng, vừa mang lại hiệu quả lâu dài, giúp trẻ "chiến thắng" ngay từ vạch xuất phát.