5 kiểu tiêu tiền vô tội vạ này khiến bạn khốn khổ về sau
GĐXH - Có những khoản chi khi còn trẻ tưởng như rất bình thường, nhưng càng về trung niên lại âm thầm bào mòn tài chính và khiến cuộc sống thêm áp lực. Nhận diện sớm 5 kiểu tiêu tiền vô tội vạ dưới đây sẽ giúp bạn chi tiêu tỉnh táo hơn, an tâm hơn cho chặng đường phía trước.
5 kiểu tiêu tiền vô tội vạ cần bỏ sớm trước khi bước vào tuổi trung niên
Tuổi trung niên là giai đoạn nhiều người bắt đầu chịu áp lực tài chính rõ rệt khi thu nhập không còn tăng nhanh, trong khi chi phí cho gia đình, sức khỏe và tương lai ngày một lớn. Những thói quen chi tiêu từng thấy bình thường khi còn trẻ vì thế cần được nhìn lại để tránh rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau.
Trong đó, phổ biến nhất là tiêu tiền theo cảm xúc, chi tiền vì sĩ diện hay duy trì những khoản chi không còn phù hợp với cuộc sống hiện tại. Ngoài ra, việc bỏ tiền cho những thứ không mang lại giá trị lâu dài cũng khiến tài chính âm thầm bị bào mòn mà nhiều người không nhận ra.
Tóm lại, từ bỏ các kiểu tiêu tiền vô tội vạ không có nghĩa là sống kham khổ, mà là chi tiêu tỉnh táo và có kế hoạch hơn. Khi kiểm soát tốt tài chính, bạn sẽ bước vào tuổi trung niên với tâm thế nhẹ đầu, an tâm hơn và chủ động chuẩn bị cho tương lai.
4 cung hoàng đạo nữ càng già càng đẹp, nhan sắc thách thức năm thángGia đình - 1 giờ trước
GĐXH - Với một số cung hoàng đạo nữ, năm tháng không làm phai nhạt nhan sắc mà ngược lại còn giúp họ trở nên mặn mà, sâu sắc và cuốn hút hơn.
Không phải ngẫu nhiên: Tháng sinh này thường gắn với trẻ thông minhNuôi dạy con - 2 giờ trước
GĐXH - Một nghiên cứu kéo dài nhiều năm cho thấy trẻ sinh vào một số tháng sinh nhất định thường bộc lộ lợi thế rõ rệt về tư duy và nhận thức.
Sau tuổi 50, dù giàu hay nghèo: Cha mẹ nhất định cần giúp con 3 việc nàyGia đình - 4 giờ trước
GĐXH - Sau tuổi 50, cha mẹ vừa muốn giúp con, vừa sợ mình trở nên thừa thãi. Thực tế, có ba điều rất quan trọng – dù giàu hay nghèo – nếu làm được, không chỉ giúp con cái nhẹ gánh mà còn mang lại sự bình an cho chính mình và cả gia đình.
Chia hết gia sản, tôi thành ông già cô độc, 2 năm không thấy các con về thămGia đình - 4 giờ trước
Suốt hai năm qua, các con không về quê thăm lần nào, tôi nhận ra mình đã quá sai khi bán đi mảnh vườn 1.000 mét vuông và chia hết tiền cho hai đứa con trai.
Tử vi tiết lộ những con giáp nam đa tình bậc nhấtGia đình - 15 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, một số con giáp nam có xu hướng thích chinh phục, dễ rung động trước người khác giới và khó giữ mình trong các mối quan hệ lâu dài. Họ là ai?
Tuổi già mới hiểu: Thứ quyết định hạnh phúc không phải tiền bạcGia đình - 16 giờ trước
GĐXH - Bước sang tuổi 60, nhiều người mới giật mình nhận ra: tiền bạc, chức vị từng tự hào hóa ra không quyết định hạnh phúc tuổi già.
3 hành vi vô tình 'đánh cắp' sự linh hoạt, lanh lợi của trẻ: Cha mẹ nên tránh càng sớm càng tốtNuôi dạy con - 21 giờ trước
GĐXH - Trẻ sinh ra vốn tò mò, lanh lợi và tràn đầy năng lượng khám phá. Thế nhưng, nhiều hành vi tưởng như “vì tốt cho con” của người lớn lại đang âm thầm dập tắt ngọn lửa ấy. Bài viết chỉ ra 3 sai lầm phổ biến và cách đơn giản để cha mẹ giữ gìn “linh khí” cho con trong những năm đầu đời.
Gia đình có phúc hay không? Chỉ cần nhìn vào 5 dấu hiệu này là biếtGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Không cần nhìn vào vật chất hay so sánh với ai khác, gia đình có hạnh phúc hay không thường thể hiện rõ trong những điều rất nhỏ mỗi ngày. Chỉ cần quan sát 5 dấu hiệu quen thuộc dưới đây, bạn sẽ nhận ra gia đình mình đang có phúc khí hay đang thiếu đi sự gắn kết mà đôi khi chúng ta vô tình bỏ qua.
Công việc trắc trở, tình cảm lận đận: 4 cung hoàng đạo dễ lao đao nhất năm 2026Gia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Năm 2026 được dự báo là giai đoạn không mấy suôn sẻ với một số cung hoàng đạo.
26 tỷ không mua nổi chữ hiếu: Bi kịch tuổi già của người mẹ bị 4 con quay lưngGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Tưởng rằng khoản tiền bồi thường 26 tỷ đồng sẽ mang lại cuộc sống đủ đầy cho tuổi già, nhưng với bà chính số tiền ấy lại đẩy bà vào bi kịch.
Muốn quan hệ thông gia luôn êm ấm, 3 nguyên tắc vàng này nhất định đừng bỏ quaGia đình
GĐXH - Quan hệ thông gia tưởng chỉ cần giữ lễ là đủ, nhưng thực tế lại dễ nảy sinh mâu thuẫn nếu thiếu tinh tế. Áp dụng 3 nguyên tắc vàng trong ứng xử sẽ giúp quan hệ thông gia luôn hòa thuận, gia đình nhẹ lòng, con cái hạnh phúc.