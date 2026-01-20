Mới nhất
5 kiểu tiêu tiền vô tội vạ này khiến bạn khốn khổ về sau

Thứ ba, 11:25 20/01/2026 | Gia đình
Bảo An
Bảo An
GĐXH - Có những khoản chi khi còn trẻ tưởng như rất bình thường, nhưng càng về trung niên lại âm thầm bào mòn tài chính và khiến cuộc sống thêm áp lực. Nhận diện sớm 5 kiểu tiêu tiền vô tội vạ dưới đây sẽ giúp bạn chi tiêu tỉnh táo hơn, an tâm hơn cho chặng đường phía trước.

5 kiểu tiêu tiền vô tội vạ cần bỏ sớm trước khi bước vào tuổi trung niên

Tuổi trung niên là giai đoạn nhiều người bắt đầu chịu áp lực tài chính rõ rệt khi thu nhập không còn tăng nhanh, trong khi chi phí cho gia đình, sức khỏe và tương lai ngày một lớn. Những thói quen chi tiêu từng thấy bình thường khi còn trẻ vì thế cần được nhìn lại để tránh rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau.

Trong đó, phổ biến nhất là tiêu tiền theo cảm xúc, chi tiền vì sĩ diện hay duy trì những khoản chi không còn phù hợp với cuộc sống hiện tại. Ngoài ra, việc bỏ tiền cho những thứ không mang lại giá trị lâu dài cũng khiến tài chính âm thầm bị bào mòn mà nhiều người không nhận ra.

Tóm lại, từ bỏ các kiểu tiêu tiền vô tội vạ không có nghĩa là sống kham khổ, mà là chi tiêu tỉnh táo và có kế hoạch hơn. Khi kiểm soát tốt tài chính, bạn sẽ bước vào tuổi trung niên với tâm thế nhẹ đầu, an tâm hơn và chủ động chuẩn bị cho tương lai.

Bước vào tuổi trung niên, 5 kiểu tiêu tiền vô tội vạ này càng sớm bỏ càng nhẹ đầu - Ảnh 1.Bảo sao làm mãi vẫn nghèo: 3 thói quen này khiến bạn chăm chỉ mấy cũng khó giàu

GĐXH - Nhiều người chăm chỉ nhưng vẫn khó giàu vì những thói quen này âm thầm cản trở tài lộc mỗi ngày mà ít ai để ý.

