Muốn làm hộ chiếu online (passport online) 2025 được trả tại nhà, người dân chỉ cần thực hiện các bước đơn giản này

Thứ tư, 09:44 27/08/2025 | Đời sống
GĐXH - Thủ tục làm hộ chiếu online (passport online) được thực hiện trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của Bộ Công An. Để quy trình làm thủ tục thuận lợi, người dân cần thực hiện những gì?

Làm hộ chiếu online (passport online) 2025 mang lại lợi ích gì?

Làm hộ chiếu online mang lại các lợi ích như sau:

- Tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, giảm thiểu rủi ro mất giấy tờ gốc.

- Thao tác mọi lúc mọi nơi, thanh toán tiện lợi.

- Hạn chế tiếp xúc trực tiếp.

- Được hưởng ưu đãi giảm 10% lệ phí cấp hộ chiếu trong năm.

- Có thể dễ dàng tra cứu tình trạng hồ sơ, cập nhật thông tin trực tuyến thông qua tài khoản định danh điện tử VNeID hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia.

Để làm hộ chiếu online (passport online) cần đáp ứng điều kiện gì?

Theo Cục Quản lý xuất nhập cảnh, để làm hộ chiếu online công dân Việt Nam có đủ các điều kiện sau:

- Có căn cước công dân loại 12 số (có hoặc không có chip điện tử) còn giá trị;

- Có tài khoản định danh VNeID mức độ 2.

- Sử dụng sim chính chủ và được đăng ký bằng căn cước công dân gắn chíp để khai thành công mẫu đơn xin cấp hộ chiếu online.

- Có khả năng thanh toán lệ phí trực tuyến.

Theo quy định mới nhất, trẻ em dưới 14 tuổi có thể xin hộ chiếu online bằng cách sử dụng tài khoản VNeID của bố/mẹ/người giám hộ hợp pháp.

Muốn làm hộ chiếu online (passport online) 2025 được trả tại nhà, người dân chỉ cần thực hiện các bước đơn giản này- Ảnh 1.

Làm hộ chiếu online người dân cần đăng nhập vào Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Ảnh minh họa:TL

Trường hợp nào không được làm hộ chiếu online (passport online)?

Những trường hợp sau đây không được cấp hộ chiếu online bao gồm:

- Công dân Việt Nam chưa được định danh điện tử.

- Giấy tờ làm hộ chiếu online không hợp lệ.

- Người chưa có căn cước công dân gắn chip.

Thủ tục làm hộ chiếu online (passport online) có gì thay đổi từ 1/7/2025?

Sau ngày 1/7/2025, công dân đã có tài khoản VNeID mức độ 2 sẽ tiếp tục được làm hộ chiếu trực tuyến. Quy trình không có gì thay đổi so với hiện tại:

- Đăng nhập vào Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

- Chọn thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông.

- Điền thông tin, tải ảnh chân dung, ký tên điện tử.

- Nộp lệ phí trực tuyến.

- Nhận kết quả qua đường bưu điện hoặc tại cơ quan xử lý.

Lưu ý quan trọng khi thực hiện thủ tục làm hộ chiếu

Người đang ở nước ngoài: Có thể làm hộ chiếu tại cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài. Khi đó, cần huẩn bị giấy tờ tùy thân, giấy khai sinh hoặc hồ sơ lưu trú tại nước sở tại.

Trẻ em dưới 14 tuổi: Phải có người giám hộ đi cùng khi nộp hồ sơ.

Các giấy tờ cần chuẩn bị khi làm hộ chiếu online (passport online)

Các giấy tờ cần chuẩn bị làm hộ chiếu online bao gồm:

01 ảnh thẻ phông nền trắng, thời gian chụp chưa quá 6 tháng và kích cược là 4x6cm (ảnh được lưu ở định dạng file jpeg và độ phân giải tối thiểu 300 DPI)

01 ảnh chụp căn cước công dân đủ mặt trước và mặt sau có gắn chíp.

Nếu cần đổi hộ chiếu online hoặc gia hạn hộ chiếu online, cần cung cấp hộ chiếu được cấp gần đây nhất. Trong trường hợp mất hộ chiếu, cần nộp bổ sung đơn trình báo mất hộ chiếu theo đúng quy định.

Hướng dẫn cách làm hộ chiếu online (passport online) 

Làm hộ chiếu online cần nắm rõ các bước thực hiện trong quy trình như sau:

Bước 1: Truy cập vào Đăng nhập vào Cổng dịch vụ công Bộ Công an từ điện thoại hoặc thiết bị điện tử.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản đã đăng ký tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an. Chọn mục đăng nhập bên góc phải màn hình, tiếp tục chọn đăng nhập tài khoản cấp bởi dịch vụ công của Bộ Công an.

Bước 3: Điền các thông tin vào mục đăng nhập VNeID bao gồm số định danh cá nhân và Mật khẩu, hoặc đăng nhập tài khoản bằng cách mở ứng dụng VNeID trên điện thoại để quét mã QR.

Bước 4: Chọn mục Nộp hồ sơ trực tuyến. Đối với những người có địa chỉ thường trú là các thành phố trực thuộc Trung ương, chọn Cấp hộ chiếu phổ thông trong nước (thực hiện tại Trung ương). Nếu thuộc các trường hợp còn lại, chọn Cấp hộ chiếu phổ thông trong nước (thực hiện tại cấp tỉnh). Sau đó chọn mục Nộp hồ sơ.

Chọn Cơ quan giải quyết hồ sơ. Trong mục Trường hợp giải quyết chọn 8 ngày – Cấp hộ chiếu phổ thông cho người đủ từ 14 tuổi. Cuối cùng, chọn Đồng ý.

Bước 5: Khai báo các thông tin theo các yêu cầu để làm hộ chiếu online. Đầu tiên tải ảnh thẻ làm hộ chiếu online có kích thước 4×6, 01 ảnh mặt trước và sau thẻ CCCD có gắn chíp theo hướng dẫn. Sau đó, điền lần lượt các nội dung từ mục 1 - 13 như sau:

Họ tên: Viết in hoa, đủ dấu.

Giới tính.

Ngày sinh.

Số CCCD/Số định danh, ngày cấp, nơi cấp.

Dân tộc.

Tôn giáo.

Số điện thoại, email.

Địa chỉ thường trú.

Địa chỉ tạm trú (nếu có).

Nghề nghiệp (nếu có).

Tên và địa chỉ cơ quan (nếu có).

Họ tên, ngày sinh Cha, mẹ, vợ/chồng (nếu có).

Số hộ chiếu cũ, ngày cấp và ngày hết hạn (nếu có).

Bước 6: Sau khi điền đầy đủ các thông tin, chọn Nội dung đề nghị cấp hộ chiếu theo trường hợp của bản thân. Cuối cùng, chọn nơi nhận hộ chiếu phù hợp.

Bước 7: Thanh toán lệ phí trực tuyến.

Làm hộ chiếu online (passport) mất bao lâu?

Thời gian làm hộ chiếu phổ thông online của mỗi người là khác nhau. Đồng thời, tùy vào tình trạng và mục đích làm hộ chiếu online mà thời gian có thể kéo dài lâu hơn dự kiến. Cụ thể như sau:

Cấp lần đầu tiên: 08 ngày.

Cấp lần thứ 2 trở đi: 05 ngày.

Cấp lần đầu theo các diện đặc biệt: 03 ngày.

Lưu ý: Thời gian xử lý hồ sơ hộ chiếu online được tính từ ngày tiếp nhận và không bao gồm các ngày lễ, Thứ Bảy hoặc Chủ nhật.

L.Vũ (th)
