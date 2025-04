Hết ngày 31/12/2025, người làm hộ chiếu (passport) sẽ không được hưởng quyền lợi đặc biệt này

Làm hộ chiếu online được giảm 10% từ ngày 1/1/2025 đến ngày 31/12/2025

Căn cứ Thông tư số 63/2023/TT-BTC ngày 16/10/2023 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định về phí, lệ phí của Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến, lệ phí cấp hộ chiếu phổ thông có sự thay đổi.

Theo đó, từ ngày 1/1/2025 đến ngày 31/12/2025, lệ phí cấp hộ chiếu phổ thông (bao gồm hộ chiếu gắn chíp điện tử và hộ chiếu không gắn chíp điện tử) trong trường hợp công dân Việt Nam nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu theo hình thức trực tuyến áp dụng mức thu lệ phí bằng 90% (giảm 10%) mức thu lệ phí quy định tại điểm 1 Mục I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 25/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

Cụ thể:

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 4 Thông tư 25/2021/TT-BTC, bổ sung tại Thông tư 63/2023/TT-BTC, mức chi phí làm hộ chiếu online trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an được quy định:

Cấp mới: 180.000 VND/lần.

Cấp lại do hỏng hoặc mất: 360.000 VND/lần.

Từ ngày 01/01/2026, áp dụng mức thu theo quy định tại Thông tư 25/2021/TT-BTC.

Mức phí làm hộ chiếu online theo quy định tại Thông tư 25/2021/TT-BTC:

Cấp mới: 200.000 VND/lần.

Cấp lại do hỏng hoặc mất: 400.000 VND/lần.

Từ ngày 1/1/2025 đến ngày 31/12/2025, người dân làm hộ chiếu online sẽ được giảm 10%. Ảnh: TL

Làm hộ chiếu online mất thời gian bao lâu?

Khoản 7 Điều 15 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 quy định về thời hạn cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước như sau:

- Trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh trả kết quả cho người đề nghị.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận, Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an trả kết quả cho người đề nghị.

- Đối với trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 15 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019, thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận. Trường hợp chưa cấp hộ chiếu, Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh trả lời bằng văn bản, nêu lý do.

Người đề nghị cấp hộ chiếu lần đầu thuộc một trong các trường hợp sau đây có thể lựa chọn thực hiện tại Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an:

- Có giấy giới thiệu hoặc đề nghị của bệnh viện về việc ra nước ngoài để khám bệnh, chữa bệnh;

- Có căn cứ xác định thân nhân ở nước ngoài bị tai nạn, bệnh tật, bị chết;

- Có văn bản đề nghị của cơ quan trực tiếp quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức trong lực lượng vũ trang, người làm việc trong tổ chức cơ yếu;

- Vì lý do nhân đạo, khẩn cấp khác do người đứng đầu Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an quyết định.

Đồng thời, tại mã thủ tục 1.001456 cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước (thực hiện tại cấp tỉnh) trên "Cổng Dịch vụ công - Bộ Công an" về thời hạn giải quyết như sau:

- Trực tiếp

8 Ngày làm việc nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh (có thể khai tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước qua các cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến trước khi đến nộp hồ sơ trực tuyến).

- Trực tuyến

08 ngày làm việc nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

- Dịch vụ bưu chính

08 ngày làm việc nộp bổ sung hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích theo thông báo của Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an (nếu có).

Theo các quy định nêu trên làm hộ chiếu online theo thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước (thực hiện tại cấp tỉnh) thì thời hạn là 8 ngày làm việc nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Làm hộ chiếu online cần đáp ứng điều kiện gì?

Để làm hộ chiếu online công dân cần đáp ứng điều kiện sau:

- Công dân mang quốc tịch Việt Nam đã được định danh điện tử.

- Có căn cước công dân có gắn chip và còn thời hạn.

- Công dân cần có số điện thoại đã đăng ký chính chủ theo thông tin của CCCD.

- Có khả năng thanh toán lệ phí trực tuyến.

Làm hộ chiếu online được hưởng những lợi ích gì?

Các lợi ích người dân được hưởng khi làm hộ chiếu online là:

- Không mất thời gian, công sức ra tận nơi cấp hộ chiếu và xếp hàng chờ đợi đến lượt

- Có thể làm hộ chiếu bất cứ lúc nào và ở đâu chỉ cần có thiết bị điện tử kết nối internet.

- Dễ dàng tra cứu hộ chiếu online.

