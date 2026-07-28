Sau khi nghỉ hưu, tôi mới thấm: Tuổi già có 3 chuyện càng khoe càng rước họa vào thân

Nghỉ hưu với khoản lương hưu ổn định nhưng lại đánh mất sự bình yên

Tôi tên là Lý Thúy Anh, năm nay ngoài 60 tuổi. Sau nhiều năm làm việc tại một doanh nghiệp tư nhân, tôi nghỉ hưu khi vừa tròn 55 tuổi.

Nhờ thời gian đóng bảo hiểm đầy đủ, mỗi tháng tôi nhận được hơn 4000 NDT (tương đương khoảng 16 triệu đồng) tiền lương hưu, đủ để trang trải cuộc sống và tận hưởng những năm tháng tuổi già mà không phải phụ thuộc vào con cái.

Con trai duy nhất của tôi đã lập gia đình, có công việc ổn định và cuộc sống riêng. Tôi không còn nhiều gánh nặng nên mỗi ngày chỉ quanh quẩn tập thể dục, đi chợ, trò chuyện với hàng xóm hoặc gặp gỡ bạn bè.

Thế nhưng chính quãng thời gian rảnh rỗi ấy lại khiến tôi phạm phải một sai lầm lớn. Tôi thích chia sẻ mọi chuyện về cuộc sống của mình, từ tiền lương hưu, chuyện con cái cho đến những câu chuyện riêng trong gia đình. Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là những cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt, nhưng càng về sau, tôi mới nhận ra mình đã tự mang rắc rối đến cho bản thân.

Sau tất cả những điều đã trải qua, tôi hiểu rằng càng lớn tuổi càng phải học cách nói ít lại. Ảnh minh họa

Sau nhiều lần vấp váp, tôi hiểu rằng có ba điều tuyệt đối không nên mang ra khoe khoang nếu muốn tuổi già được bình yên.

Đừng tùy tiện tiết lộ lương hưu và thu nhập của bản thân

Sai lầm đầu tiên của tôi là luôn vô tư nói với mọi người về số tiền lương hưu mình đang nhận.

Tôi từng nghĩ mức lương hưu 16 triệu đồng mỗi tháng là thành quả của cả đời lao động nên chẳng có gì phải giấu giếm. Mỗi khi được hỏi, tôi đều thẳng thắn chia sẻ, thậm chí còn nói rất chi tiết.

Chỉ sau một thời gian, tôi bắt đầu nhận thấy ánh mắt của người khác dành cho mình đã khác trước. Có người liên tục nhờ vay tiền, có người khéo léo gợi ý tôi góp vốn làm ăn. Thậm chí, tôi còn cảm thấy bất an vì biết quá nhiều người nắm rõ tình hình tài chính của mình.

Lúc ấy tôi mới hiểu, thu nhập luôn là chuyện riêng tư. Khi bước vào tuổi nghỉ hưu, điều quan trọng không phải là chứng minh mình có bao nhiêu tiền, mà là biết bảo vệ cuộc sống của chính mình.

Sự kín đáo đôi khi chính là cách giữ an toàn tốt nhất.

Đừng biến thành công của con cái thành câu chuyện để khoe

Con trai tôi là lập trình viên, ngoài công việc chính còn nhận thêm dự án nên thu nhập khá cao, dao động khoảng 20.000 - 30.000 NDT/tháng (khoảng 77 - 116 triệu đồng/tháng).

Là một người mẹ, tôi vô cùng tự hào. Mỗi lần trò chuyện với bạn bè hay hàng xóm, tôi đều kể về công việc, mức lương và thành tích của con với niềm hãnh diện. Nhưng chính những lời khoe ấy lại vô tình tạo áp lực rất lớn cho con trai.

Mỗi lần về quê, con đều bị đem ra làm hình mẫu để so sánh với những người khác. Ai cũng nhắc đến thành công của con, khiến con phải cố gắng nhiều hơn chỉ để không làm mọi người thất vọng.

Có lần con nhẹ nhàng nói với tôi: "Mẹ đừng kể chuyện công việc của con nữa. Con chỉ muốn được sống bình thường."

Lúc đó tôi mới nhận ra, thành công của con cái không phải là điều để cha mẹ mang đi chứng minh với thiên hạ. Sự khiêm tốn không làm mất đi niềm tự hào, mà còn giúp con cái có được cuộc sống nhẹ nhõm hơn.

Chuyện trong nhà nên giải quyết trong nhà

Sai lầm khiến tôi day dứt nhất lại đến từ những câu chuyện gia đình.

Có thời gian tôi không hài lòng với cách sinh hoạt của con dâu. Thay vì góp ý trực tiếp, tôi đem những bức xúc ấy kể với vài người bạn trong xóm để giải tỏa tâm trạng.

Tôi không ngờ chỉ sau vài ngày, câu chuyện đã lan khắp nơi. Người thêm một câu, người bớt một ý khiến mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Khi con dâu biết chuyện, con bé rất buồn. Mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu cũng vì thế mà xuất hiện khoảng cách.

Tôi mất rất nhiều thời gian mới có thể hàn gắn tình cảm gia đình. Đến lúc ấy tôi mới thực sự thấm thía câu nói: "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh."

Gia đình nào cũng có lúc xảy ra mâu thuẫn. Điều quan trọng là cùng nhau tìm cách tháo gỡ, chứ không phải mang chuyện riêng đi kể để người ngoài bàn tán.

Tuổi già bình yên bắt đầu từ sự kín đáo

Sau tất cả những điều đã trải qua, tôi hiểu rằng càng lớn tuổi càng phải học cách nói ít lại.

Không phải chuyện gì cũng cần chia sẻ và cũng không phải điều gì đáng tự hào cũng nên mang ra khoe. Tiền bạc, thành công của con cái hay những mâu thuẫn trong gia đình đều là những câu chuyện riêng cần được giữ gìn.

Người ta thường nghĩ tuổi già chỉ cần có sức khỏe và tiền bạc là đủ hạnh phúc. Nhưng với tôi, sự bình yên trong các mối quan hệ và cảm giác không phải vướng vào những rắc rối do chính mình tạo ra mới là tài sản quý giá nhất.

Bước vào tuổi nghỉ hưu, biết giữ chừng mực trong lời nói đôi khi còn quan trọng hơn việc sở hữu một khoản lương hưu cao. Bởi có những điều giữ kín không phải vì sợ người khác biết, mà vì đó là cách tốt nhất để bảo vệ chính mình và những người thân yêu.

Sau hàng chục chuyến du lịch tuổi nghỉ hưu, tôi chỉ muốn ở nhà vì 4 lý do không ai nói trước GĐXH - Sau nhiều chuyến đi, tôi nhận ra điều khiến mình mệt mỏi nhiều hơn tận hưởng và rút ra bài học đáng suy ngẫm về cuộc sống tuổi nghỉ hưu.

Theo Toutiao