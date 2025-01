Mỹ nhân phim 'Sex and the City' 52 tuổi giữ dáng bằng 3 cách này

60 tuổi, sao phim 'Sex and the City' có mái tóc dày bóng, suôn mượt nhờ 1 bí quyết GĐXH - Kristin Davis - sao phim "Sex and the City" ở tuổi 60 có mái tóc dày bóng, suôn mượt nhờ bí quyết chăm sóc không phải ai cũng biết.

Heidi Klum - sao phim "Sex and the City" sinh năm 1973 là một người mẫu, người dẫn chương trình truyền hình và nữ doanh nhân người Đức - Mỹ. Cô là người mẫu Đức đầu tiên trở thành "Thiên thần" của thương hiệu nội y Victoria's Secret.

Sau sự nghiệp người mẫu thành công, Klum trở thành người dẫn chương trình và giám khảo của chương trình truyền hình thực tế Germany's Next Top Model và Project Runway, giúp cô được đề cử giải Emmy năm 2008 và giành giải Emmy năm 2013. Trong tập 2, phần 4 của phim "Sex and the City", Heidi Klum vào vai chính mình, tham dự một show diễn thời trang có sự góp mặt của nhân vật chính Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker).

Sao phim "Sex and the City" hiện U60 nhưng cô vẫn có vóc dáng chuẩn siêu mẫu. Để có được vóc dáng trẻ đẹp ở tuổi 50, Heidi Klum đã có bí quyết cho mình.

Sao phim "Sex and the City" tập luyện cho cơ thể và cho sức khỏe toàn diện

Động lực để Heidi tập thể dục không chỉ xuất phát từ mong muốn giữ dáng. Cô chia sẻ với Shape rằng "tập cardio không chỉ giúp bạn khỏe mạnh, thon thả và săn chắc mà còn giúp bạn có trái tim khỏe. Bất cứ khi nào cần động lực, tôi đều nghĩ đến bức tranh toàn cảnh. Tôi muốn bản thân và gia đình khỏe mạnh nhất có thể".

Sao phim "Sex and the City" tập luyện với gia đình

Heidi cũng chia sẻ cô thường hoạt động thể chất cùng gia đình. "Công việc bận rộn và việc chăm sóc con cái khiến tôi khó có thời gian cho thói quen tập thể dục truyền thống, vì vậy chúng tôi cố gắng tham gia nhiều hoạt động ngoài trời nhất có thể với tư cách là một gia đình".

Sao phim "Sex and the City" tập đa dạng các bộ môn

Heidi Klum có được vóc dáng săn chắc như hiện nay phần lớn là nhờ vào sự đa dạng của các môn thể thao mà cô thích chơi.

Hiện, Heidi đã bước sang tuổi 51. Sau 4 lần sinh nở, nữ siêu mẫu vẫn giữ được vóc dáng thon gọn và gợi cảm. Khi được các phóng viên hỏi về bí quyết giữ dáng, sao phim "Sex and the City" đã không ngại chia sẻ về bí quyết tập luyện của mình.