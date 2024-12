Chồng cũ sao phim 'Sex and the City' từng gây tranh cãi quyền nuôi con riêng, giờ ra sao?

Con gái sao phim 'Sex and the City' có tuổi thơ khiến ai nghe xong cũng ngậm ngùi GĐXH - Leni Klum - con gái sao phim 'Sex and the City' có tuổi thơ bị cha đẻ bỏ rơi nhưng cô lại được bù đắp bởi tình thương của cha dượng.

Seal Samuel - chồng cũ sao phim "Sex and the City" gây tranh cãi chuyện giành nuôi con riêng?

Heidi Klum - sao phim "Sex and the City" và Seal Samuel - nam ca sĩ da màu nổi tiếng người Anh từng có một cuộc hôn nhân đẹp.

Heidi Klum - sao phim "Sex and the City" từng có cuộc hôn nhân 6 năm với ca sĩ Seal Samuel.

Họ gặp nhau khi siêu mẫu Heidi Klum đã qua một lần đổ vỡ và có con riêng, trong khi chàng ca sĩ da màu nổi tiếng Seal Samuel vẫn "chưa gì". Mối tình cháy bỏng nhanh chóng đi đến cái kết có hậu bằng quyết định kết hôn năm 2004 tại Mỹ và kết hôn lại năm 2005 tại Mexico. Hàng năm hai người đều tổ chức cưới lại nhằm gợi lại những ký ức đẹp đẽ của ngày trọng đại nhất cuộc đời.

Cặp vợ chồng khác màu da có ba con chung là Henry 6 tuổi, Johan 5 tuổi và Lou 2 tuổi. Ngoài ra, sao phim "Sex and the City" có một con gái riêng tên Leni Klum (7 tuổi) với Flavio Briatore - ông trùm làng đua F1.

Seal chăm sóc con riêng giống hệt con ruột.

Ngày 6/4/2012, sau 6 năm mặn nồng, cặp đôi có dấu hiệu rạn vỡ biểu hiện bằng việc sao phim "Sex and the City" thông báo ly thân. Hơn hai tháng sau, siêu mẫu người Đức đã đệ đơn ly hôn với nam ca sĩ Seal Samuel lên Tòa thượng thẩm Los Angeles (Hoa Kỳ). Heidi Klum đưa ra yêu cầu được quyền chăm sóc bốn đứa con của họ và Seal có quyền tới thăm chúng.

Sao phim "Sex and the City" cũng đề nghị thẩm phán khôi phục tên thời con gái của mình là Heidi Klum, thay vì là Heidi Samuel Klum theo tên của chồng - Seal Samuel.

Heidi Klum không đưa ra bất cứ yêu cầu nào về hỗ trợ tài chính giữa hai người sau khi ly hôn. Cô chỉ muốn Seal Samuel trả phí thuê luật sư của anh ta, trong khi Heidi Klum sẵn sàng trả phí cho luật sư của mình.

Seal dành nhiều tình cảm cho Leni Klum.

Trong đơn kiện, sao phim "Sex and the City" trình bày lý do của việc ly hôn là những "khác biệt không thể hòa giải". Về phía Seal Samuel, anh thừa nhận những mâu thuẫn hôn nhân và cũng đồng ý phương án ly hôn.

Về tài sản, hai người đạt được thỏa thuận tài sản riêng của ai người ấy hưởng. Tuy nhiên, về vấn đề con cái cả hai không có tiếng nói chung. Heidi Klum muốn giành quyền nuôi tất cả các con, trong khi Seal cũng không muốn nhường quyền nuôi con cho vợ cũ. Nam ca sĩ từng giành 4 giải Grammy quyết giành quyền được nuôi cả 4 đứa con, trong đó có con riêng của Heidi Klum với người chồng trước. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng, nam ca sĩ không đạt được mong muốn của mình.

Chồng cũ sao phim "Sex and the City" giữ mối quan hệ tốt với con riêng ra sao?

Dù ca sĩ Seal Samuel và Heidi Klum - sao phim "Sex and the City" đã chia tay nhau nhưng nam ca sĩ vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết con riêng (Leni Klum) của vợ cũ.

Điều đó được thể hiện rõ nhất vào tháng 8/2022, cánh săn ảnh đã thấy ca sĩ Seal cùng con gái nuôi Leni Klum, 18 tuổi, đến New York xem một trận thi đấu quần vợt trong khuôn khổ giải quần vợt Mỹ mở rộng.

Dù chia tay sao phim "Sex and the city" nhưng Seal vẫn cưng chiều con riêng của vợ cũ.

Lúc ấy, nam ca sĩ và con riêng của vợ cũ thu hút sự chú ý của cánh săn ảnh dù diện trang phục giản dị và năng động. Cả hai dành nhiều cử chỉ thân thiết và gần gũi với nhau như gia đình chưa có chuyện đổ vỡ.

Thân thiết với con riêng là vậy nhưng Seal Samuel lại bất đồng với vợ cũ. Nam ca sĩ đã gây chú ý vào năm 2021 khi anh thẳng thắn chia sẻ với báo giới về những khó khăn khi cùng nuôi dạy con cái với vợ cũ Heidi Klum.

Chồng cũ sao phim "Sex and the City" nói: "Có thể coi đó là một thách thức. Để vượt qua được đòi hỏi tinh thần đồng đội. Nếu cả cha và mẹ đều là một đội thì điều đó thực sự dễ dàng và đó không phải là một thử thách thực sự nào cả… Tuy nhiên các bạn phải là một đội bởi nếu bạn không phải là một đội, thì tất cả có thể tan thành từng mảnh".

Leni Klum vẫn yêu quý cha dượng cũ.

Seal Sameul sau đó tuyên bố rằng anh và vợ cũ chưa bao giờ có tinh thần đồng đội với nhau khi bàn đến việc nuôi dạy con cái của họ. Sự khác biệt của họ đã gây chú ý vào năm 2020 khi siêu mẫu Heidi Klum muốn đưa các con về quê hương của mình (nước Đức) để có thể quay chương trình Germany's Next Top Model ở đó. Thời điểm đó, Seal Samuel phản đối với lý do dịch COVID-19 đang hoành hành tại Đức nhưng một phiên tòa khẩn cấp đã được tổ chức và Heidi Klum thắng thế.