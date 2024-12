Sao phim 'Sex and the City' tuổi U60 có đời thực điểm 10 nhờ bí quyết nằm ở 2 yếu tố đắt giá

Sarah Jessica Parker - sao phim "Sex and the City" giỏi và giàu như thế nào?

Kể từ khi nhận vai chính trong phim "Sex and the City", nữ diễn viên nhận được 50 triệu USD cho 3 mùa đầu tiên. Theo đó, cô nhận được khoảng 1 triệu USD/tập và mức cát-sê tăng lên ngưỡng 3,2 triệu USD/tập từ mùa 4 khi Sarah Jessica Parker đóng vai trò sản xuất phim.

Sarah Jessica Parker - sao phim "Sex and the City" viên mãn nhất trong dàn diễn viên phim.

Sau khi "Sex and the City" đóng máy, nữ diễn viên còn có nhiều dự án thành công khác. Bên cạnh vai trò diễn viên, Sarah Jessica Parker còn là doanh nhân, người truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ về phong cách, lối sống. Nữ chính "Sex and the City" lập công ty sản xuất Pretty Matches vào năm 2005, chuyên sản xuất các chương trình cho HBO và nhiều mạng lưới truyền hình khác.

Sarah Jessica Parker cũng là gương mặt đại diện cho một số thương hiệu, từng được bình chọn là biểu tượng thời trang của năm. Ngôi sao sinh năm 1965 còn thành công trong kinh doanh với thương hiệu thời trang bán giày cao gót, nước hoa và phụ kiện. Chỉ trong năm 2010, nữ diễn viên đã kiếm được 18 triệu USD nhờ vào việc bán nước hoa.

Với khối tài sản 200 triệu USD, chưa tính tài sản tích lũy của chồng cô là diễn viên Matthew Broderick, Sarah chính là nữ diễn viên giàu nhất "Sex and the City". Gia đình Sarah đang sống tại căn biệt thự giá 34,5 triệu USD ở thành phố New York (Mỹ).

Tổ ấm hạnh phúc của Sarah Jessica Parker.

Sarah Jessica Parker - sao phim "Sex and the City" có bí quyết gì để viên mãn?

Chia sẻ về bí quyết thành công trong kinh doanh lẫn cuộc sống, Sarah Jessica Parker thẳng thắn chỉ ra 2 yếu tố quan trọng nhất là phải chăm chỉ, kỷ luật. Cô nói rằng chỉ khi chăm chỉ làm việc, kỷ luật bản thân thật nghiêm túc thì bạn mới có thể thành công.

Sao phim "Sex and the City" đã học được tầm quan trọng của kỷ luật từ rất sớm, khi bản thân đang học ba lê và là diễn viên chưa có danh tiếng.

Sarah Jessica Parker là người phụ nữ coi trọng sự chăm chỉ và kỷ luật.

Sao phim "Sex anh the City" quan niệm trong kinh doanh cũng như cuộc sống, chúng ta phải đầu tư thời gian cùng công sức một cách nghiêm túc nhất cho việc mình định làm. Kinh doanh không khó nhưng để tạo mối quan hệ, làm cho khách hàng tin tưởng mình, gắn bó với thương hiệu của mình lâu dài mới khó.

Vậy nên, đừng bao giờ dễ dàng bỏ cuộc, cứ cố gắng, chăm chỉ thì thành công rồi sẽ đến với bạn sớm thôi. Bên cạnh đó, Sarah Jessica Parker luôn chú trọng xây dựng các mối quan hệ bền vững và chân thành.

Ngay từ khi còn nhỏ, bà đã được dạy cách đối xử chân thành với mọi người bằng sự tôn trọng và tử tế. Bà luôn coi đây là nền tảng để kết nối với cộng đồng, khách hàng và đối tác.

Và chính từ việc tạo dựng niềm tin và duy trì các mối quan hệ này không chỉ giúp thương hiệu của sao phim "Sex and the City" phát triển nhanh mà còn tạo ra mạng lưới quan hệ rộng lớn, mở ra những hướng phát triển kinh doanh khác nhau.

Nhờ chăm chỉ và kỷ luật nên sao phim "Sex and the City" có được thành công như hiện tại.

Cuối cùng, chất lượng sản phẩm luôn là ưu tiên hàng đầu của bà. Sarah Jessica Parker hợp tác chặt chẽ với các chuyên gia để phát triển những sản phẩm không chỉ hấp dẫn về giá cả mà còn xuất sắc về chất lượng.