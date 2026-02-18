Mỹ nhân tuổi Ngọ phim giờ vàng VTV: Người là Thượng úy, người làm dâu hào môn

Trong dàn nữ diễn viên ghi dấu ấn mạnh mẽ trên khung giờ vàng VTV, không ít cái tên tuổi Ngọ (sinh năm 1990) vẫn giữ được sức hút bền bỉ, dù mỗi người lựa chọn một con đường riêng.

Diễn viên Bảo Thanh

Diễn viên Bảo Thanh sinh năm 1990, là một trong gương mặt nổi bật nhất của phim Việt giờ vàng trên VTV. Tên tuổi của cô gắn liền với loạt phim giờ vàng ăn khách như Sống chung với mẹ chồng, Người phán xử, Về nhà đi con, Những ngày không quên…

Bảo Thanh được khán giả yêu thích với vai Minh Vân trong Sống chung với mẹ chồng (2017) và Anh Thư trong Về nhà đi con (2019) - vai diễn mang về cho Bảo Thanh giải Diễn viên nữ ấn tượng tại VTV Awards 2019.

Bảo Thanh hiện là Thượng uý, công tác tại Nhà hát Kịch Công an nhân dân.

Ít ai biết rằng Bảo Thanh đóng phim từ khi còn rất nhỏ. Năm 8 tuổi, cô bén duyên điện ảnh với phim Vào Nam ra Bắc của đạo diễn Phi Tiến Sơn và giành giải Diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 13.

Năm 2008, Bảo Thanh thi đỗ vào Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Sau này, cô lần lượt ghi dấu ấn ở cả sân khấu lẫn truyền hình, từng là diễn viên Nhà hát Tuổi trẻ trước khi đầu quân về Nhà hát Kịch Công an Nhân dân.

Ở thời điểm sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Bảo Thanh bất ngờ tạm dừng đóng phim để sinh con thứ hai và dành thời gian trọn vẹn cho gia đình. Quyết định này từng khiến không ít khán giả tiếc nuối, song cũng cho thấy lựa chọn rõ ràng của nữ diễn viên trong việc ưu tiên thiên chức làm mẹ. Cô tập trung vào việc kinh doanh và nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng.

Hiện tại, Bảo Thanh là nhân sự của Nhà hát Kịch Công an Nhân dân và là Thượng úy công an. Cô hoạt động tích cực trên sân khấu kịch. Năm 2024, cô vẫn được vinh danh trong danh sách 10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu. Bên cạnh đó, cô đang lựa chọn kịch bản với một vai diễn mới mẻ cho dự án phim truyền hình tiếp theo.

Dù gần 5 năm vắng bóng trên màn ảnh, sức hút của Bảo Thanh không hề giảm. Cô vẫn sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội, cuộc sống đời thường nhận được nhiều quan tâm.

Bảo Thanh có hôn nhân viên mãn.

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Bảo Thanh còn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Ông xã cô không hoạt động nghệ thuật, rất chiều vợ và luôn hỗ trợ cô trong công việc. Họ có hai người con, đủ nếp đủ tẻ.

Huyền Lizzie

Cũng sinh năm 1990, Huyền Lizzie (tên thật Phan Minh Huyền) từng là một trong những hotgirl đời đầu nổi tiếng tại Hà Nội trước khi bén duyên với diễn xuất. Cô ghi dấu ấn qua các bộ phim như Cầu vồng tình yêu, Chạy trốn thanh xuân, Trái tim có nắng…

Khi sự nghiệp đang lên, Huyền Lizzie bất ngờ rút lui khỏi showbiz để lập gia đình. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân sớm kết thúc sau 3 năm, cô trở thành mẹ đơn thân. Biến cố đời tư từng khiến nữ diễn viên trầm lắng một thời gian dài.

Nữ diễn viên Huyền Lizzie có sự nghiệp ấn tượng, là mẹ đơn thân.

Sự trở lại của Huyền Lizzie trong Thương ngày nắng về được xem là bước ngoặt lớn. Vai Vân Trang - người phụ nữ từng trải, giàu cảm xúc được nhận xét “đo ni đóng giày”, giúp cô lấy lại thiện cảm mạnh mẽ từ khán giả. Hình ảnh người phụ nữ đi qua đổ vỡ, sống chậm và sâu sắc khiến Huyền Lizzie ngày càng được yêu mến.

Gần đây, nữ diễn viên tiếp tục ghi dấu với vai Ngân trong Cách em một milimet. Xuyên suốt bộ phim, cô cho thấy nỗ lực làm mới diễn xuất với những mảng tâm lý phức tạp, giàu chiều sâu. Ngoài diễn xuất, Huyền Lizzie cũng được khen ngợi về tạo hình và trang phục chỉn chu.

Sau ly hôn, Huyền Lizzie tập trung toàn lực cho công việc nghệ thuật. Cô xây dựng hình ảnh người phụ nữ độc lập, bản lĩnh, chủ động tài chính. Năm 2022, nữ diễn viên chia sẻ căn hộ riêng mang phong cách Hàn Quốc sau ly hôn; đến năm 2024, cô tiếp tục gây chú ý khi tậu xe hơi trị giá khoảng 2 tỷ đồng và sở hữu nhiều phụ kiện hàng hiệu.

Làm mẹ đơn thân, Huyền Lizzie vẫn dành thời gian chăm sóc bản thân, duy trì việc tập luyện để giữ vóc dáng và phong cách thời trang hiện đại, gợi cảm. Cô từng chia sẻ: “Tan vỡ hôn nhân không phải điều quá nặng nề. Có những quãng thời gian hạnh phúc là thật, và tôi chưa từng hối hận vì lấy chồng, chỉ là chúng tôi hết duyên” .

Huyền Lizzie vừa ghi dấu với vai Ngân trong phim Cách em một milimet.

Nữ diễn viên giữ mối quan hệ văn minh với gia đình chồng cũ, vẫn đưa con trai về thăm nhà nội mỗi dịp lễ Tết. Với Huyền Lizzie, con trai là nguồn động viên tinh thần lớn nhất, luôn cổ vũ mẹ mỗi khi cô bận rộn trên phim trường.

Phanh Lee

Phanh Lee (tên thật Lê Phương Anh), sinh năm 1990, từng là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình VTV với loạt tác phẩm được khán giả yêu thích như Mátxcơva mùa thay lá, Ghét thì yêu thôi, Yêu thì ghét thôi… Dù không xuất hiện dày đặc, cô vẫn được nhớ đến nhờ lối diễn xuất tự nhiên và ngoại hình sáng.

Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, tháng 5/2020, Phanh Lee bất ngờ thông báo kết hôn với doanh nhân Nguyễn Thành Nam. Sau khi lập gia đình, nữ diễn viên gần như rút lui khỏi màn ảnh, lựa chọn tạm gác công việc diễn xuất để tập trung xây dựng tổ ấm.

Nữ diễn viên Phanh Lee.

Từ đó đến nay, Phanh Lee hiếm khi xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Cô chủ yếu góp mặt trong những buổi gặp gỡ thân mật cùng nhóm bạn thân tại Hà Nội như Lã Thanh Huyền, Huyền Lizzie, Vũ Thu Hoài. Bộ phim gần nhất Phanh Lee tham gia là Yêu thì ghét thôi, đóng cùng Đình Tú và Vũ Thu Hoài, lên sóng cách đây vài năm. Nữ diễn viên cũng từng chia sẻ mong muốn tạm nghỉ đóng phim trong một thời gian để ưu tiên cuộc sống gia đình.

Dù không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi, Phanh Lee khẳng định vẫn giữ tình yêu với diễn xuất và trân trọng những dấu ấn mình từng để lại. Với cô, quãng thời gian được sống trọn vẹn với nghệ thuật và được khán giả đón nhận đã là một phần thanh xuân đáng nhớ.

Sau khi trở thành mẹ hai con, Phanh Lee được khen ngợi ngày càng mặn mà, xinh đẹp. Năm ngoái, cô gây chú ý khi tiết lộ đã giảm khoảng 10 kg sau sinh con thứ hai, nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn.

Sau khi kết hôn, Phanh Lee dừng đóng phim, tận hưởng cuộc sống bên gia đình nhỏ.

Ở tuổi 36, Phanh Lee tận hưởng cuộc sống viên mãn bên gia đình nhỏ. Trong 5 năm “làm dâu nhà hào môn”, cô lựa chọn lùi về hậu trường, dành phần lớn thời gian chăm sóc con cái và vun vén tổ ấm. Một trong những lần hiếm hoi nữ diễn viên xuất hiện tại sự kiện showbiz là khi tham dự chương trình thời trang tại Ninh Bình vào tháng 9/2024.