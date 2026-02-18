Mới nhất
Cặp vợ chồng sao Việt cùng cầm tinh tuổi Ngọ sống hòa hợp, thấu hiểu vượt qua mọi sóng gió bên nhau

Thứ tư, 19:00 18/02/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Tuấn Hưng và vợ - Thu Hương cùng cầm tinh tuổi Ngọ, khi về chung nhà, họ có sự hòa hợp trong cuộc sống. Cặp đôi đồng hành và bình yên bên nhau sau hơn một thập kỷ chung sống.

Tuấn Hưng tuổi 47: Sáng đưa con đi học, giờ sợ nơi đông người, không còn ham chơiTuấn Hưng tuổi 47: Sáng đưa con đi học, giờ sợ nơi đông người, không còn ham chơi

GĐXH - Tuấn Hưng sau những biến cố trong cuộc sống, anh chọn "ẩn mình" trong không gian an toàn là nhà. Ở tuổi 47, sáng 6 giờ anh đưa con đi học, ban ngày làm việc, tối quây quần bên vợ con.

12 năm hôn nhân của Tuấn Hưng - Thu Hương

Tuấn Hưng là một ca sĩ nổi tiếng ở những năm 2000 với các ca khúc như: Vẫn nhớ, Tìm lại bầu trời, Tình yêu lung linh, Đêm định mệnh... Tuấn Hưng luôn khiến khán giả nhớ đến bởi phong cách âm nhạc sôi nổi, cháy hết mình và tràn ngập năng lượng khỏe khoắn.

Cặp vợ chồng sao Việt cùng cầm tinh tuổi Ngọ sống hòa hợp, thấu hiểu vượt qua mọi sóng gió bên nhau - Ảnh 2.

Tuấn Hưng và Thu Hương kết hôn từ năm 2014.

Năm 2014, anh quyết định dừng lại tất cả các "cuộc chơi" để làm đám cưới với hotgirl Hương Baby. Sau 9 năm ngày cưới, Tuấn Hưng cho biết ở hiện tại, anh và bà xã đều ưu tiên cho hạnh phúc gia đình. Nam ca sĩ tâm sự thêm: "Tôi và vợ đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, sóng gió nên ý thức được tầm quan trọng của hạnh phúc. Tôi biết nhẫn nại, hy sinh nhiều hơn và quan niệm chỉ khi mình làm tốt mọi thứ thì cuộc sống mới yên ổn, viên mãn".

Bà xã của nam ca sĩ là một doanh nhân trẻ thành đạt. Cô được biết đến là một người kinh doanh giỏi trong lĩnh vực ẩm thực và làm đẹp.

Lấy được vợ trẻ đẹp giàu có, Tuấn Hưng còn được vợ chiều chuộng và ngưỡng mộ. "Anh Hưng luôn khiêm tốn trong tất cả mọi việc. Anh ấy vẫn là ngôi sao, đắt show và kiếm được cát-sê khủng nhưng bản thân anh ấy muốn thu gọn lại. Anh Hưng muốn tập trung dành thời gian cho con cái", vợ Tuấn Hưng nói.

Cặp vợ chồng sao Việt cùng cầm tinh tuổi Ngọ sống hòa hợp, thấu hiểu vượt qua mọi sóng gió bên nhau - Ảnh 3.

Cả 2 sau những "va vấp" trong thời gian đầu của cuộc hôn nhân, hiện tại họ chọn cách thấu hiểu và bao dung để hỏa hợp.

Đồng thời, cô khẳng định chồng không hề lép vế so với vợ. "Cả hai chúng tôi đang cố gắng phát triển tốt nhất công việc này, đó cũng là sự nghiệp chung của gia đình. Tôi cũng khẳng định rằng mình được thành công như thế này là nhờ chồng tôi rất nhiều. Anh ấy là người hỗ trợ chiến lược và cả chỉ đường dẫn hướng cho tôi", vợ nam ca sĩ cho biết.

Tuấn Hưng sau biến cố mẹ ruột qua đời, càng thương và trân trọng vợ

Theo các chuyên gia phong thủy, hai người cùng tuổi Ngọ có thể hòa hợp, thấu hiểu nhưng cần tiết chế cái tôi để tránh xung đột. Thì gia đình Tuấn Hưng cũng như vậy. Trong một cuộc trò chuyện với Gia đình&Xã hội cách đây ít năm, Thu Hương - Tuấn Hưng có chia sẻ lúc mới về cả 2 vẫn giữ cái tôi cao nhưng sau này khi "va vấp" nhiều, họ đã tiết chế lại. Nhờ vậy nên cuộc sống của cả 2 mới được bình yên sau hơn một thập kỷ bên nhau.

Về Tuấn Hưng, anh được coi là "chú ngựa bất kham" trong làng giải trí thì hiện tại anh bị "thuần hóa" bởi vợ cũng là "ngựa" nhưng thấu hiểu và bao dung. Tuấn Hưng sau những sóng gió cuộc đời, ở tuổi 47, anh chọn cuộc sống giản dị nhưng bình yên. Anh kể thường để chế độ điện thoại không làm phiền vì muốn bản thân tập trung cho gia đình, cho công việc mà anh hướng đến.

Cặp vợ chồng sao Việt cùng cầm tinh tuổi Ngọ sống hòa hợp, thấu hiểu vượt qua mọi sóng gió bên nhau - Ảnh 4.

Tuấn Hưng sau biến cố mẹ qua đời đã chọn cách sống tĩnh và chỉ hướng về gia đình.

"Tôi nói thật là lâu này tôi bắt đầu sợ cảm giác chỗ đông người, nhiều khi ra chỗ bạn bè ăn nhậu đông người chỉ một lúc thôi là tôi trốn về, loanh quanh chơi với các con, làm nhạc rồi thu âm. Đấy đang là niềm vui lớn nhất của tôi lúc này, cảm thấy như thế là hạnh phúc, là an toàn và tất cả với mình. Tôi không biết đấy là diễn biến trạng thái tích cực hay tiêu cực nhưng thấy như thế đang là tốt cho mình và mọi diễn biến như thế, tôi vẫn đang chịu được.

Tức là ở nhà, không đi ra ngoài chơi, chơi với con cũng không thấy buồn mà thấy vui. Nói thật, tất cả các số điện thoại hiện giờ tôi đều để ở chế độ làm phiền vì muốn dành thời gian cho gia đình và âm nhạc, vì sợ nhỡ bạn gọi mà mình không nghe thì khó nói, lỡ cầm điện thoại lên nghe, bạn rủ đi lại phải gật đầu hoặc ham vui, mà cái đó thật sự không giống với cảm xúc của tôi lúc này", Tuấn Hưng chia sẻ.

Lịch hàng ngày của anh là sáng thức dậy sớm đưa con đi học, xong việc, anh về uống trà rồi ăn sáng và bắt đầu công việc sáng tác của mình. Còn buổi tối, anh dành thời gian cho vợ con và tận hưởng cảm giác ấm cùng mà người thân mang lại.

Chính nguồn năng lượng tích cực đó đã giúp Tuấn Hưng như được "chữa lành" sau những mất mát. Vì vậy, trong con đường âm nhạc sắp tới, nam ca sĩ tuổi Ngọ muốn viết những ca khúc giàu sức sống, lạc quan và yêu thương.

Cặp vợ chồng sao Việt cùng cầm tinh tuổi Ngọ sống hòa hợp, thấu hiểu vượt qua mọi sóng gió bên nhau - Ảnh 5.

Tổ ấm hạnh phúc của ca sĩ Tuấn Hưng.

Tuấn Hưng cũng tự nhận mình đã qua "thời kỳ đỉnh cao" nhưng sẽ luôn bền bỉ dành tình yêu cho âm nhạc bằng những sản phẩm nghệ thuật có giá trị. Về việc nhận show, nam ca sĩ hài hước nói: "Mọi người có thể gọi điện cho vợ tôi - doanh nhân Thu Hương".

Sau biến cố cuộc sống, Tuấn Hưng cũng luôn biết ơn vợ. Trong cuộc gặp gỡ báo chí nhân việc ra mắt sản phẩm âm nhạc mới, nam ca sĩ sinh năm 1978 cho biết vợ chính là điểm tựa tinh thần lớn của mình. Còn với Thu Hương, cô cũng luôn trân trọng và yêu thương chồng, cùng gia đình của anh.

Tuấn Hưng kể lại quãng thời gian anh suýt trầm cảm khi gặp những khó khăn trong cuộc sống. Clip: Đỗ Quyên

Vợ Tuấn Hưng: "Bình thường ở nhà tôi ít khi khen chồng"Vợ Tuấn Hưng: 'Bình thường ở nhà tôi ít khi khen chồng'

GĐXH - Thu Hương là hotgirl đời đầu của Hà thành. Mới đây, trong một cuộc họp báo, nữ doanh nhân chia sẻ về ca khúc "nịnh vợ" mà Tuấn Hưng sáng tác tặng cô, đồng thời tiết lộ bí mật ít ai biết về cách cô thể hiện tình cảm với chồng khi ở nhà.

Tòa soạn Quảng cáo
Top