Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Đỗ Thị Hà năm đầu đón Tết ở quê chồng, biểu cảm của chồng nàng hậu khiến fan thích thú

Thứ tư, 16:30 18/02/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hoa hậu Đỗ Thị Hà đón Tết đầu tiên ở quê chồng. Hình ảnh đôi vợ chồng son cùng nhau đi du xuân, biểu cảm trái ngược thu hút sự chú ý từ fan.

Loài hoa được Hoa hậu Đỗ Thị Hà cắm trong dịp Tết Bính Ngọ có gì đặc biệt mà lại gây sốt?Loài hoa được Hoa hậu Đỗ Thị Hà cắm trong dịp Tết Bính Ngọ có gì đặc biệt mà lại gây sốt?

GĐXH - Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, bên cạnh đào rừng, mai vàng quen thuộc, mạng xã hội bất ngờ sốt rần rần trào lưu chơi hoa mộc lan nhập khẩu.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây chú ý khi khoe ảnh tay trong tay cùng ông xã Viết Vương cùng diện áo dài với tông màu trắng be nhẹ nhàng, trang nhã đi du xuân Bính Ngọ 2026. Đây là năm đầu Đỗ Thị Hà đón Tết ở quê chồng ở Quảng Trị. 

Được biết, đôi vợ chồng son về quê từ khoảng 24 Tết để hoàn thành một số công việc của công ty, trước khi nghỉ ngơi chào năm mới. Hôm 12/2, Đỗ Thị Hà đến tiệc tất niên công ty nhà chồng. Trước đó, họ cũng về chúc Tết ở quê nhà Thanh Hóa của Đỗ Thị Hà.

Thời gian qua, Đỗ Thị Hà không hoạt động showbiz mà tập trung chăm sóc gia đình nhỏ. Trên mạng xã hội, cô thường khoe những video cắm hoa trang trí nhà cửa, hay nấu nướng tẩm bổ cho ông xã. Bên cạnh đó, cô cũng hỗ trợ công ty nhà chồng.

Đỗ Thị Hà năm đầu đón Tết ở quê chồng, biểu cảm của chồng nàng hậu khiến fan thích thú - Ảnh 2.

Đỗ Thị Hà và chồng mặc áo dài khi đi chúc Tết. Đây là năm đầu người đẹp ăn Tết ở quê chồng sau khi kết hôn cuối năm 2025. Điều khiến fan chú ý là biểu cảm đối lập của cặp vợ chồng son. Trong khi nàng hậu mỉm cười xinh đẹp thì ông xã Viết Vương có phần rất nghiêm túc.

Đỗ Thị Hà năm đầu đón Tết ở quê chồng, biểu cảm của chồng nàng hậu khiến fan thích thú - Ảnh 3.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Đỗ Thị Hà khoe thêm ảnh cả hai nhìn nhau rạng rỡ, hạnh phúc từ ánh mắt.

Đỗ Thị Hà năm đầu đón Tết ở quê chồng, biểu cảm của chồng nàng hậu khiến fan thích thú - Ảnh 4.

Diện áo dài màu trắng be kết hợp túi xách tông hồng nữ tính của Louis Vuitton, kết hợp trang sức Chanel, Đỗ Thị Hà được nhiều khán giả khen sắc vóc, khí chất.

Đỗ Thị Hà năm đầu đón Tết ở quê chồng, biểu cảm của chồng nàng hậu khiến fan thích thú - Ảnh 5.

Từ khi kết hôn với doanh nhân Viết Vương, nàng hậu được khen ngày càng xinh tươi, rạng rỡ thần thái đúng chuẩn "nàng dâu hào môn".

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Nhan sắc tròn đầy của Đỗ Thị Hà sau khi lấy chồng thiếu gia quê Quảng Trị

Nhan sắc tròn đầy của Đỗ Thị Hà sau khi lấy chồng thiếu gia quê Quảng Trị

Hoa hậu Đỗ Thị Hà 'tổng kết' một năm viên mãn với nhiều khoảnh khắc bên chồng doanh nhân

Hoa hậu Đỗ Thị Hà 'tổng kết' một năm viên mãn với nhiều khoảnh khắc bên chồng doanh nhân

Đỗ Thị Hà sau 2 tháng làm dâu hào môn: Sống kín tiếng, thích trổ tài nữ công gia chánh

Đỗ Thị Hà sau 2 tháng làm dâu hào môn: Sống kín tiếng, thích trổ tài nữ công gia chánh

Cùng chuyên mục

Mỹ nhân tuổi Ngọ phim giờ vàng VTV: Người là Thượng úy, người làm dâu hào môn

Mỹ nhân tuổi Ngọ phim giờ vàng VTV: Người là Thượng úy, người làm dâu hào môn

Giải trí - 8 giờ trước

Cùng sinh năm 1990, từng phủ sóng khung giờ vàng VTV, ba mỹ nhân này có lựa chọn khác biệt: người làm dâu hào môn, người ghi dấu trên màn ảnh, sân khấu.

Cặp vợ chồng sao Việt cùng cầm tinh tuổi Ngọ sống hòa hợp, thấu hiểu vượt qua mọi sóng gió bên nhau

Cặp vợ chồng sao Việt cùng cầm tinh tuổi Ngọ sống hòa hợp, thấu hiểu vượt qua mọi sóng gió bên nhau

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Tuấn Hưng và vợ - Thu Hương cùng cầm tinh tuổi Ngọ, khi về chung nhà, họ có sự hòa hợp trong cuộc sống. Cặp đôi đồng hành và bình yên bên nhau sau hơn một thập kỷ chung sống.

Quang Thắng đóng 'Tết này ai đến xông nhà' nổi danh cả nước, tuổi U60 sống giản dị luôn tâm huyết với nghề diễn

Quang Thắng đóng 'Tết này ai đến xông nhà' nổi danh cả nước, tuổi U60 sống giản dị luôn tâm huyết với nghề diễn

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Quang Thắng lần đầu góp mặt phim điện ảnh trong "Tết này ai đến xông nhà", dù là vai phụ nhưng lại gây nhiều ấn tượng với khán giả.

Cuộc sống mỹ nhân phim giờ vàng tuổi Ngọ: Độc thân, sang chảnh chuẩn 'phú bà'

Cuộc sống mỹ nhân phim giờ vàng tuổi Ngọ: Độc thân, sang chảnh chuẩn 'phú bà'

Giải trí - 17 giờ trước

Ở tuổi 36, Huyền Lizzie - mỹ nhân phim giờ vàng VTV có cuộc sống độc thân, sang chảnh, được mệnh danh ''phú bà'' showbiz.

Đỗ Mỹ Linh gây chú ý ngày đầu năm mới

Đỗ Mỹ Linh gây chú ý ngày đầu năm mới

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Đỗ Mỹ Linh khiến fan xuýt xoa khi chia sẻ ảnh gia đình hạnh phúc trong ngày Tết Nguyên đán 2026. Người đẹp ngày càng mặn mà sau khi làm mẹ, thu hút nhiều lời khen từ khán giả.

Á quân Thần tượng Bolero 2019: Có thời tôi đi hát với cát-xê 250.000 đồng

Á quân Thần tượng Bolero 2019: Có thời tôi đi hát với cát-xê 250.000 đồng

Câu chuyện văn hóa - 23 giờ trước

Từ một họa sĩ thiết kế làm việc giờ hành chính, Trọng Hải rẽ hướng sang âm nhạc sau khi trở thành Á quân Thần tượng Bolero 2019.

Nam kiện tướng tuổi Ngọ nức tiếng làng dancersport ở đời thực có cuộc sống ra sao?

Nam kiện tướng tuổi Ngọ nức tiếng làng dancersport ở đời thực có cuộc sống ra sao?

Giải trí - 1 ngày trước

GĐXH - Chí Anh sinh năm 1978, cầm tinh tuổi Ngọ là nam kiện tướng nức tiếng làng dancesport, ngoài sự nghiệp thành công, anh còn có một gia đình ấm áp hạnh phúc.

Hôn nhân viên mãn, không phô trương của nữ diễn viên tuổi Ngọ nổi tiếng VTV

Hôn nhân viên mãn, không phô trương của nữ diễn viên tuổi Ngọ nổi tiếng VTV

Thế giới showbiz - 1 ngày trước

GĐXH - Diễm My 9X sinh năm 1990, cầm tinh tuổi Ngọ, nổi tiếng với khán giả qua nhiều bộ phim được phát sóng vào khung giờ vàng trên VTV. Không chỉ thành công trong sự nghiệp diễn xuất, cô còn có cuộc sống hôn nhân viên mãn nhưng kín tiếng ở đời thực.

NSƯT Chí Trung phim 'Tết này ai đến xông nhà', tuổi U70 cuộc sống viên mãn bên bạn gái á hậu kém 18 tuổi

NSƯT Chí Trung phim 'Tết này ai đến xông nhà', tuổi U70 cuộc sống viên mãn bên bạn gái á hậu kém 18 tuổi

Thế giới showbiz - 1 ngày trước

GĐXH - NSƯT Chí Trung có vai diễn đáng nhớ và nổi tiếng hơn qua bộ phim "Tết này ai đến xông nhà", cuộc sống hiện tại giản dị, viên mãn bên bạn gái á hậu kém 18 tuổi.

Nữ NSND tuổi Ngọ quê Bắc Ninh có cuộc sống hạnh phúc bên chồng là tài tử điện ảnh

Nữ NSND tuổi Ngọ quê Bắc Ninh có cuộc sống hạnh phúc bên chồng là tài tử điện ảnh

Thế giới showbiz - 1 ngày trước

GĐXH - NSND Hồng Vân sinh năm 1966 tuổi Ngọ, chị được mệnh danh là bà trùm sân khấu ở phía Nam. Ngoài sự nghiệp thành công rực rỡ chị còn có hôn nhân viên mãn bên chồng tài tử Lê Tuấn Anh.

Xem nhiều

Nam kiện tướng tuổi Ngọ nức tiếng làng dancersport ở đời thực có cuộc sống ra sao?

Nam kiện tướng tuổi Ngọ nức tiếng làng dancersport ở đời thực có cuộc sống ra sao?

Giải trí

GĐXH - Chí Anh sinh năm 1978, cầm tinh tuổi Ngọ là nam kiện tướng nức tiếng làng dancesport, ngoài sự nghiệp thành công, anh còn có một gia đình ấm áp hạnh phúc.

2 chương trình giải trí đặc sắc trên VTV đêm Giao thừa 2026

2 chương trình giải trí đặc sắc trên VTV đêm Giao thừa 2026

Giải trí
Phía sau quyết định trở lại Việt Nam đóng phim của danh hài Vân Sơn

Phía sau quyết định trở lại Việt Nam đóng phim của danh hài Vân Sơn

Câu chuyện văn hóa
Hôn nhân viên mãn, không phô trương của nữ diễn viên tuổi Ngọ nổi tiếng VTV

Hôn nhân viên mãn, không phô trương của nữ diễn viên tuổi Ngọ nổi tiếng VTV

Thế giới showbiz
Thái tử Na Tra của phim ‘Tây du ký’: Là mỹ nhân màn ảnh, U70 sống sung túc

Thái tử Na Tra của phim ‘Tây du ký’: Là mỹ nhân màn ảnh, U70 sống sung túc

Thế giới showbiz

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top