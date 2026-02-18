Đỗ Thị Hà năm đầu đón Tết ở quê chồng, biểu cảm của chồng nàng hậu khiến fan thích thú

Loài hoa được Hoa hậu Đỗ Thị Hà cắm trong dịp Tết Bính Ngọ có gì đặc biệt mà lại gây sốt? GĐXH - Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, bên cạnh đào rừng, mai vàng quen thuộc, mạng xã hội bất ngờ sốt rần rần trào lưu chơi hoa mộc lan nhập khẩu.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây chú ý khi khoe ảnh tay trong tay cùng ông xã Viết Vương cùng diện áo dài với tông màu trắng be nhẹ nhàng, trang nhã đi du xuân Bính Ngọ 2026. Đây là năm đầu Đỗ Thị Hà đón Tết ở quê chồng ở Quảng Trị.

Được biết, đôi vợ chồng son về quê từ khoảng 24 Tết để hoàn thành một số công việc của công ty, trước khi nghỉ ngơi chào năm mới. Hôm 12/2, Đỗ Thị Hà đến tiệc tất niên công ty nhà chồng. Trước đó, họ cũng về chúc Tết ở quê nhà Thanh Hóa của Đỗ Thị Hà.

Thời gian qua, Đỗ Thị Hà không hoạt động showbiz mà tập trung chăm sóc gia đình nhỏ. Trên mạng xã hội, cô thường khoe những video cắm hoa trang trí nhà cửa, hay nấu nướng tẩm bổ cho ông xã. Bên cạnh đó, cô cũng hỗ trợ công ty nhà chồng.

Đỗ Thị Hà và chồng mặc áo dài khi đi chúc Tết. Đây là năm đầu người đẹp ăn Tết ở quê chồng sau khi kết hôn cuối năm 2025. Điều khiến fan chú ý là biểu cảm đối lập của cặp vợ chồng son. Trong khi nàng hậu mỉm cười xinh đẹp thì ông xã Viết Vương có phần rất nghiêm túc.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Đỗ Thị Hà khoe thêm ảnh cả hai nhìn nhau rạng rỡ, hạnh phúc từ ánh mắt.

Diện áo dài màu trắng be kết hợp túi xách tông hồng nữ tính của Louis Vuitton, kết hợp trang sức Chanel, Đỗ Thị Hà được nhiều khán giả khen sắc vóc, khí chất.

