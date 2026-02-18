Đỗ Thị Hà năm đầu đón Tết ở quê chồng, biểu cảm của chồng nàng hậu khiến fan thích thú
GĐXH - Hoa hậu Đỗ Thị Hà đón Tết đầu tiên ở quê chồng. Hình ảnh đôi vợ chồng son cùng nhau đi du xuân, biểu cảm trái ngược thu hút sự chú ý từ fan.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây chú ý khi khoe ảnh tay trong tay cùng ông xã Viết Vương cùng diện áo dài với tông màu trắng be nhẹ nhàng, trang nhã đi du xuân Bính Ngọ 2026. Đây là năm đầu Đỗ Thị Hà đón Tết ở quê chồng ở Quảng Trị.
Được biết, đôi vợ chồng son về quê từ khoảng 24 Tết để hoàn thành một số công việc của công ty, trước khi nghỉ ngơi chào năm mới. Hôm 12/2, Đỗ Thị Hà đến tiệc tất niên công ty nhà chồng. Trước đó, họ cũng về chúc Tết ở quê nhà Thanh Hóa của Đỗ Thị Hà.
Thời gian qua, Đỗ Thị Hà không hoạt động showbiz mà tập trung chăm sóc gia đình nhỏ. Trên mạng xã hội, cô thường khoe những video cắm hoa trang trí nhà cửa, hay nấu nướng tẩm bổ cho ông xã. Bên cạnh đó, cô cũng hỗ trợ công ty nhà chồng.
Mỹ nhân tuổi Ngọ phim giờ vàng VTV: Người là Thượng úy, người làm dâu hào mônGiải trí - 8 giờ trước
Cùng sinh năm 1990, từng phủ sóng khung giờ vàng VTV, ba mỹ nhân này có lựa chọn khác biệt: người làm dâu hào môn, người ghi dấu trên màn ảnh, sân khấu.
Cặp vợ chồng sao Việt cùng cầm tinh tuổi Ngọ sống hòa hợp, thấu hiểu vượt qua mọi sóng gió bên nhauGiải trí - 11 giờ trước
GĐXH - Tuấn Hưng và vợ - Thu Hương cùng cầm tinh tuổi Ngọ, khi về chung nhà, họ có sự hòa hợp trong cuộc sống. Cặp đôi đồng hành và bình yên bên nhau sau hơn một thập kỷ chung sống.
Quang Thắng đóng 'Tết này ai đến xông nhà' nổi danh cả nước, tuổi U60 sống giản dị luôn tâm huyết với nghề diễnGiải trí - 15 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Quang Thắng lần đầu góp mặt phim điện ảnh trong "Tết này ai đến xông nhà", dù là vai phụ nhưng lại gây nhiều ấn tượng với khán giả.
Cuộc sống mỹ nhân phim giờ vàng tuổi Ngọ: Độc thân, sang chảnh chuẩn 'phú bà'Giải trí - 17 giờ trước
Ở tuổi 36, Huyền Lizzie - mỹ nhân phim giờ vàng VTV có cuộc sống độc thân, sang chảnh, được mệnh danh ''phú bà'' showbiz.
Đỗ Mỹ Linh gây chú ý ngày đầu năm mớiGiải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Đỗ Mỹ Linh khiến fan xuýt xoa khi chia sẻ ảnh gia đình hạnh phúc trong ngày Tết Nguyên đán 2026. Người đẹp ngày càng mặn mà sau khi làm mẹ, thu hút nhiều lời khen từ khán giả.
Á quân Thần tượng Bolero 2019: Có thời tôi đi hát với cát-xê 250.000 đồngCâu chuyện văn hóa - 23 giờ trước
Từ một họa sĩ thiết kế làm việc giờ hành chính, Trọng Hải rẽ hướng sang âm nhạc sau khi trở thành Á quân Thần tượng Bolero 2019.
Nam kiện tướng tuổi Ngọ nức tiếng làng dancersport ở đời thực có cuộc sống ra sao?Giải trí - 1 ngày trước
GĐXH - Chí Anh sinh năm 1978, cầm tinh tuổi Ngọ là nam kiện tướng nức tiếng làng dancesport, ngoài sự nghiệp thành công, anh còn có một gia đình ấm áp hạnh phúc.
Hôn nhân viên mãn, không phô trương của nữ diễn viên tuổi Ngọ nổi tiếng VTVThế giới showbiz - 1 ngày trước
GĐXH - Diễm My 9X sinh năm 1990, cầm tinh tuổi Ngọ, nổi tiếng với khán giả qua nhiều bộ phim được phát sóng vào khung giờ vàng trên VTV. Không chỉ thành công trong sự nghiệp diễn xuất, cô còn có cuộc sống hôn nhân viên mãn nhưng kín tiếng ở đời thực.
NSƯT Chí Trung phim 'Tết này ai đến xông nhà', tuổi U70 cuộc sống viên mãn bên bạn gái á hậu kém 18 tuổiThế giới showbiz - 1 ngày trước
GĐXH - NSƯT Chí Trung có vai diễn đáng nhớ và nổi tiếng hơn qua bộ phim "Tết này ai đến xông nhà", cuộc sống hiện tại giản dị, viên mãn bên bạn gái á hậu kém 18 tuổi.
Nữ NSND tuổi Ngọ quê Bắc Ninh có cuộc sống hạnh phúc bên chồng là tài tử điện ảnhThế giới showbiz - 1 ngày trước
GĐXH - NSND Hồng Vân sinh năm 1966 tuổi Ngọ, chị được mệnh danh là bà trùm sân khấu ở phía Nam. Ngoài sự nghiệp thành công rực rỡ chị còn có hôn nhân viên mãn bên chồng tài tử Lê Tuấn Anh.
Nam kiện tướng tuổi Ngọ nức tiếng làng dancersport ở đời thực có cuộc sống ra sao?Giải trí
GĐXH - Chí Anh sinh năm 1978, cầm tinh tuổi Ngọ là nam kiện tướng nức tiếng làng dancesport, ngoài sự nghiệp thành công, anh còn có một gia đình ấm áp hạnh phúc.